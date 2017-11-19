 Dünya yasta – Fotomaç – 19 Kasım 2017 ;
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    19 Kasım 2017, Pazar
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    Dünya yasta

    Dünya yasta
    CEP herkülünün vefatı dünya basınının da gündemindeydi. Yabancı ajanslar ve haber siteleri, Naim Süleymanoğlu'nun ölümüyle ilgili detaylı bilgiler paylaştı. Süleymanoğlu'nun ölüm haberinin ardından Türkiye'de de büyük üzüntü vardı. Tüm spor federasyonları, kulüpleri, yıldız isimler 50 yaşındaki hayatını yitiren Süleymanoğlu için başsağlığı mesajları yayınladı.

    1. 19 Kasım 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:00
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