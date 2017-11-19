Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milletimizin başı sağolsun

NAİM Süleymanoğlu'nun tedavi sürecini yakından takip eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün büyük üzüntü yaşadı. AK Parti'nin Olağan İl Kongresi için Rize'de bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Dünya ve olimpiyatlarda şampiyonumuz olan Naim Süleymanoğlu, haftalardır maalesef yoğun bakımdaydı. Kendisini hastanede ziyaret ettik. Az önce de rahmet-i rahmana kavuştu. Allah taksiratını affetsin, tüm yakınlarına, ailesine Allah'tan sabırlar diliyoruz, milletimizin başı sağ olsun" ifadelerini kullandı.