Barça, Naim Süleymanoğlu'nu unutmadı
İspanya'nın Barcelona Kulübü, hayatını kaybeden dünya ve olimpiyat şampiyonu eski milli halterci Naim Süleymanoğlu için başsağlığı mesajı yayımladı.
Barcelona Kulübünün sosyal medyadaki Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Biri 1992 Barcelona olmak üzere üç kez olimpiyat şampiyonu ve sayısız dünya rekorunun sahibi 'Cep Herkülü' halterci Naim Süleymanoğlu aramızdan ayrıldı. Huzur içinde uyusun." ifadelerine yer verildi.
Kariyeri süresince 3 olimpiyat altın madalyası, 7 dünya şampiyonluğu ve 6 Avrupa şampiyonluğu bulunan Naim Süleymanoğlu, 46 kez dünya rekoru kırdı. Yüzyılın sporcusu olarak nitelendirilen Süleymanoğlu, 1984, 1985 ve 1986 yıllarında ise dünyada "yılın haltercisi" seçildi.
Biri '92 Barcelona olmak üzere üç kez olimpiyat şampiyonu ve sayısız dünya rekorunun sahibi 'Cep Herkülü' halterci #NaimSüleymanoğlu aramızdan ayrıldı. Huzur içinde uyusun. #TürkiyeFCB ???? pic.twitter.com/Qp8y0GGSpm— FC Barcelona (@fcbarcelona_tr) 19 Kasım 2017
- 19 Kasım 2017, Pazar
- Güncelleme: 14:59
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Albayrak'ın attığı tweet geceye damga vurdu!..
Toplam 10
Yorum
gsli abdurrahim baba geç gs nin başına dursunda tudorla elele yapışıp gitsn
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Galatasaray'da olağanüstü toplantı kararı!
Toplam 10
Yorum
g s li başkan neyine hayran tudorun boyuna bosunamı yoksa
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"G.Saray'ın başarılı olma şansı yok"
Toplam 5
Yorum
austin zaten sadece yan top oynayan tkmmı kaldı erende hiç işyok top tut bari o da yok 1 haftada sistem nerden nereye geldi tudor ya işte.
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