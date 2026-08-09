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Haberler Haberler Süper Loto sonuçları 9 Ağustos 2026 | Kazanan numaralar belli oldu

Süper Loto sonuçları 9 Ağustos 2026 | Kazanan numaralar belli oldu

Milli Piyango Online tarafından haftanın 3 günü düzenlenen Süper Loto'da 9 Ağustos Pazar akşamı çekiliş heyecanı yaşandı. Rekor ikramiye tutarına ulaşan Süper Loto'da şanslı numaraları tahmin edenler ikramiyenin sahibi oluyor. Peki, 9 Ağustos Süper Loto çekiliş sonuçlarına göre kazanan numaralar hangileri oldu, büyük ikramiye ne kadar devretti? İşte Milli Piyango Süper Loto bilet sorgulama ekranı...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ağustos 2026 21:37
Süper Loto sonuçları 9 Ağustos 2026 | Kazanan numaralar belli oldu

Milli Piyango Şans Oyunları bünyesinde düzenlenen ve haftada 3 gün (Salı, Perşembe, Pazar) çekilişi gerçekleştirilen Süper Loto'da 9 Ağustos 2026 Pazar akşamı yeni çekiliş yapıldı. Şans oyunu tutkunları, Milli Piyango TV YouTube kanalı ve noter huzurunda canlı yayınlanan çekilişin ardından sonuç araştırmalarına hız verdi. Peki, 9 Ağustos Süper Loto çekilişinde hangi numaralar kazandırdı, büyük ikramiye ne kadar devretti? İşte 9 Ağustos 2026 Süper Loto sonuçları ve hızlı bilet sorgulama ekranı...

SÜPER LOTO 9 AĞUSTOS 2026 ÇEKİLİŞ SONUÇLARI VE KAZANAN NUMARALAR

10-27-31-32-39-54

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

Süper Loto; www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango mobil uygulamasından ya da satış noktalarından oynanabilir.

Sen Seç modunda, 60 adet Süper Loto numarası içerisinden ister şanslı 6 numaranı sen seçebilir ister Rastgele Tek, Rastgele Çift seçenekleri ile sisteme seçtirerek kolonunu hızlı oluşturabilirsin.

Sistem Oyunu modunda en az 7, en çok 14 adet numara seçerek sistem tarafından oluşturulan tüm farklı kolon kombinasyonlarıyla şansını daha da artırabilirsin.

Süper Loto haftada 3 gün: salı, perşembe ve pazar günleri saat 21.30'da çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 60 numara içinden 6 numara çekilir.

Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 6, 5, 4, 3 veya 2 numara doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın.

Çekilişler, her gün belirlenen saatte millipiyangoonline.com üzerinden ve Milli Piyango TV Youtube kanalından canlı olarak yayınlanır.

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