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Haberler Haberler Güneş tutulması burçları nasıl etkileyecek?

Güneş tutulması burçları nasıl etkileyecek?

Astroloji dünyasının en güçlü gök olaylarından biri olan Güneş Tutulması, hayatımızda yeni kapılar açmaya ve kadersel kırılmalar yaratmaya hazırlanıyor. Yeni ay enerjisinin katbekat güçlü bir versiyonu olan Güneş tutulmaları; kimlik, kariyer, ilişkiler ve gelecek planlarında radikal kararları beraberinde getirir. Gökyüzündeki bu büyük hareketlilik öncesinde astroloji takipçileri arama motorlarında "Güneş tutulması burçları nasıl etkileyecek?", "Güneş tutulmasının burçlara etkileri nelerdir?" ve "Hangi burçlar etkilenecek?" sorularını yoğun şekilde araştırıyor.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ağustos 2026 13:45
Güneş tutulması burçları nasıl etkileyecek?

EN ÇOK HANGİ BURÇLAR ETKİLENECEK?

Güneş tutulması tüm burçlar üzerinde yenilikçi etkiler yaratsa da ana akslarda yer alan Sabit Burçlar bu süreçten en doğrudan ve radikal etkiyi alacak.

Aslan

Kimlik, fiziksel görünüm, hayat amacı ve radikal kişisel kararlar.

Kova

İkili ilişkiler, evlilik, ortaklıklar ve taşınma gündemleri.

Akrep

Kariyer, toplum önündeki statü, terfi ve iş değişiklikleri.

Boğa

Ev, aile, gayrimenkul ve köklerle ilgili temel kararlar.

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Güneş tutulması burçları nasıl etkileyecek?

GÜNEŞ TUTULMASININ BURÇLARA ETKİLERİ

Koç

Aşk hayatı, hobiler ve çocuklar alanında yeni bir dönem başlıyor. Yeni bir aşka yelken açabilir veya yaratıcı projelerinizi hayata geçirebilirsiniz.

Boğa

Ev, aile ve yerleşim konularında hareketlilik var. Taşınma, ev alım-satımı veya ailevi ilişkilerde ertelenen kararlar netleşiyor.

İkizler

İletişim, eğitim, ticaret ve yakın çevre ilişkilerinde yeni fırsatlar kapıda. Yeni sözleşmeler imzalayabilir, dijital projelere adım atabilirsiniz. Yengeç: Finansal konular ve gelir kaynaklarınızda büyük bir yenilenme yaşanabilir. Yeni kazanç kapıları açılırken özdeğer duygunuz güçleniyor.

Güneş tutulması burçları nasıl etkileyecek?

Aslan

Tutulmanın ana aktörü sizsiniz! İmajınız, sağlığınız ve hayat yönünüz tamamen yenileniyor. Kendinizi sahneye koyma zamanı. Başak: Ruhsal arınma ve bilinçaltı temizliği dönemi. Gizli kalmış konular açığa çıkabilir; zihinsel detoks yaparak kontrol edemediğiniz akışa teslim olmayı öğrenmelisiniz.

Terazi

Sosyal çevre, dostluklar ve geleceğe dair hedeflerinizde büyük değişim var. Yeni çevrelere girebilir, vizyoner insanlarla ortak projelere başlayabilirsiniz.

Akrep

Kariyerinizin zirvesine oynuyorsunuz. İş değişikliği, terfi, kendi işini kurma ya da toplumsal statünüzü değiştirecek evlilik kararları gündeme gelebilir.

Güneş tutulması burçları nasıl etkileyecek?

Yay

Vizyonunuzu genişletecek yeni fırsatlar kapıda. Yurt dışı bağlantılı işler, eğitim, seyahat ve hukuki konularda şans sizden yana olacak.

Oğlak

Ortaklı paralar, miras, vergi, yatırımlar ve krediler alanında yapılandırma dönemi. Finansal krizleri fırsata çevirebilirsiniz.

Kova

İlişkiler ve ortaklıklar sınavda! Evlilik kararı alabilir, sorunlu giden ilişkileri bitirebilir ya da güçlü iş ortaklıklarına imza atabilirsiniz.

Balık

Günlük yaşam rutinleriniz, iş ortamınız ve sağlığınız ön planda. Çalışma şartlarınızı düzenleyebilir, yeni bir çalışma temposuna geçebilirsiniz.

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