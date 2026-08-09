Yay Vizyonunuzu genişletecek yeni fırsatlar kapıda. Yurt dışı bağlantılı işler, eğitim, seyahat ve hukuki konularda şans sizden yana olacak. Oğlak Ortaklı paralar, miras, vergi, yatırımlar ve krediler alanında yapılandırma dönemi. Finansal krizleri fırsata çevirebilirsiniz. Kova İlişkiler ve ortaklıklar sınavda! Evlilik kararı alabilir, sorunlu giden ilişkileri bitirebilir ya da güçlü iş ortaklıklarına imza atabilirsiniz. Balık Günlük yaşam rutinleriniz, iş ortamınız ve sağlığınız ön planda. Çalışma şartlarınızı düzenleyebilir, yeni bir çalışma temposuna geçebilirsiniz.