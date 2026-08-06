Kamu sektöründe kariyer hedefleyen binlerce adayın merakla beklediği ilan Resmi Gazete'de yayımlandı. Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), merkez ve taşra teşkilatında görevlendirmek üzere toplam 860 Gelir Uzman Yardımcısı (GUY) alımı yapacağını duyurdu. 80 ili kapsayan dev kadro ilanının ardından adaylar, başvuru şartlarını, mezuniyet kriterlerini, KPSS puan türlerini ve il tercihi prosedürlerini araştırmaya başladı.

GİB İŞ BAŞVURUSU NE ZAMAN?

Sınava ön başvuru, 20-22 Ekim, nihai başvuru 30 Ekim-3 Kasım tarihlerinde alınacak. Adaylar, ÖSYM başvuru merkezi aracılığıyla, bireysel olarak ÖSYM'nin internet sitesinden veya mobil uygulamasından başvuru yapabilecek. ÖSYM'ye başvuru yapamayan adaylar için geç başvuru günü 6 Kasım olarak belirlendi.

GİB 860 GELİR UZMAN YARDIMCISI ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Gelir Uzman Yardımcılığı giriş sınavına başvuruda bulunacak adayların ÖSYM tarafından düzenlenen KPSS sınavından geçerli puanı almış olmaları ve mevzuatta yer alan genel ve özel şartları taşımaları gerekmektedir. İlanda öne çıkan başvuru şartları şu şekildedir:

T.C. Vatandaşı Olmak: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinde yer alan genel şartları taşımak.

Eğitim Şartı: En az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakülteleri ile bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak.

Yaş Şartı: Sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak.

KPSS Puan Şartı: ÖSYM tarafından yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı'ndan (KPSS) ilanda belirtilen ilgili puan türünden (KPSS P48) baraj puanı veya üzerinde puan almış olmak.

Sağlık Durumu: Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

EN FAZLA 5 İL TERCİHİ YAPILABİLECEK

GİB'in yayımladığı duyuruya göre, alımlar 80 ilde konuşlu vergi dairesi başkanlıkları ve defterdarlıklar bünyesinde gerçekleştirilecek. Adaylar başvuru sırasında, ilan edilen kadro sayısına ve öncelik sırasına göre en fazla 5 il terciğinde bulunabilecekler. Adayların puan sıralaması ve tercihleri doğrultusunda, her il için ayrılan kontenjanın katı kadar aday giriş sınavına çağrılacak.

GİB GUY BAŞVURULARI NASIL VE NEREDEN YAPILACAK?

Gelir Uzman Yardımcılığı sınavı başvuruları elektronik ortamda alınacak. Adaylar başvurularını, Gelir İdaresi Başkanlığı'nın resmi internet sitesinde yer alan Sınav Başvuru Sistemi (ÖSYM / GİB portalı) üzerinden T.C. Kimlik Numarası ve şifreleri ile giriş yaparak tamamlayabilecekler. Sınav harcı, başvuru tarihleri ve yazılı/sözlü sınav takvimine ilişkin tüm detaylar GİB resmi internet adresi (gib.gov.tr) üzerinden duyurulan başvuru kılavuzunda yer almaktadır.

SINAV, YAZILI VE SÖZLÜ OLMAK ÜZERE İKİ AŞAMALI YAPILACAK.

Giriş sınavının yazılı bölümü 21 Kasım günü saat 13.45'te Ankara'da ÖSYM Elektronik Sınav Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Yazılı sınavda başarılı olan adaylar sözlü sınava çağrılacak.