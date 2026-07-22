Avrupa futbolunun en yetenekli hücum oyuncularından biri olarak gösterilen Rafael Leao (Rafael Alexandre da Conceição Leão), gerek kulüp takımlarındaki performansıyla gerekse uluslararası alandaki başarısıyla dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. İtalya Serie A devi AC Milan ve Portekiz Millî Takımı forması altında gösterdiği üstün sürat, etkili driplingler ve skorer kimliğiyle tanınan yıldız oyuncu, arama motorlarında sık sık "Rafael Leao kimdir?", "Rafael Leao kaç yaşında?", "Rafael Leao nereli?" ve "Rafael Leao hangi mevkide oynuyor?" sorularıyla araştırılıyor. İşte 22 Temmuz 2026 itibarıyla Portekizli yıldız futbolcu Rafael Leao'nun hayatı, kariyeri, yaşı, memleketi ve biyografisi...

RAFAEL LEAO KİMDİR, KAÇ YAŞINDA VE NERELİ?

Tam adı Rafael Alexandre da Conceição Leão olan yetenekli futbolcu, 10 Haziran 1999 tarihinde Portekiz'in Almada şehrinde dünyaya gelmiştir. Angola asıllı bir babanın ve São Tomé ve Príncipe asıllı bir annenin çocuğu olan Leao, Portekiz vatandaşlığına sahiptir ve 27 yaşındadır. Boyu 1.88 m olan Leao 80 kilodur. Sol kanat / forvet mevkisinde oynamaktadır.

RAFAEL LEAO'NUN KARİYER YOLCULUĞU: HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Futbol yolculuğuna genç yaşta başlayan Rafael Leao, altyapı eğitiminden Avrupa'nın zirvesine uzanan parlak bir kariyer inşa etti:

Sporting CP (Altyapı ve A Takım)

Futbola Portekiz'in köklü kulüplerinden Sporting altyapısında başladı. 2017-2018 sezonunda A takıma kadar yükseldi.

Lille (Fransa)

2018 yazında Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille'e transfer oldu. Burada gösterdiği çıkışla Avrupa devlerinin dikkatini çekti.

AC Milan (İtalya)

2019 yılında 35 milyon avro bonservis bedeliyle AC Milan'a imza attı. 2021-2022 sezonunda Milan'ın uzun yıllar sonra elde ettiği Serie A Şampiyonluğu'nda başrol oynayarak Serie A'da Sezonun En Değerli Oyuncusu (MVP) seçildi. İtalyan ekibinde 10 numaralı formayı sırtına geçiren Leao, hücum hattının en önemli kozu konumundadır.

MİLLİ TAKIM BAŞARILARI

Portekiz'in tüm alt yaş milli takımlarında görev yapan Leao, 2016 yılında Portekiz U17 takımıyla Avrupa 17 Yaş Altı Şampiyonası'nı kazandı. 2021 yılından bu yana Portekiz A Millî Takımı formasını terleten yıldız oyuncu, 2022 FIFA Dünya Kupası, EURO 2024 ve 2026 Dünya Kupası organizasyonlarında milli formayla sahaya çıkarak kritik gol ve asistlere imza attı.