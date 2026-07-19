Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) bünyesinde, yeni eğitim-öğretim döneminde oluşacak öğretmen ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla yürütülen ders ücreti karşılığında öğretmen görevlendirmesi için takvim netleşmeye başladı. Türkiye genelinde binlerce üniversite mezunu, devlet okullarında ücretli öğretmen olarak deneyim kazanmak ve sektöre adım atmak için ilanları yakından inceliyor. 19 Temmuz 2026 Pazar günü itibarıyla, yeni dönemin yaklaşmasıyla birlikte en çok merak edilen konuların başında "Ücretli öğretmenlik başvuruları başladı mı?", "Başvurular hangi aylarda, nereye yapılır?" ve "e-Devlet formu nasıl doldurulur?" başlıkları geliyor. İşte, Milli Eğitim Bakanlığı çalışma takvimi ve ilçe milli eğitim müdürlüklerinden gelen son dakika açıklamaları doğrultusunda 2026-2027 ücretli öğretmenlik başvurularına dair bilmeniz gereken tüm detaylar...

ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURULARI NE ZAMAN YAPILIR? (2026-2027)

Ücretli öğretmenlik başvuruları için Milli Eğitim Bakanlığı tarafından uygulanan tek bir merkezi takvim bulunmamaktadır. Süreç, okullardaki norm kadro açıklarına ve öğretmen ihtiyaçlarına göre il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerinin planlamasına bağlı olarak yürütülür. Türkiye genelinde ücretli öğretmenlik başvuruları her yıl ağırlıklı olarak Temmuz ayının sonu ile Ağustos ayı boyunca alınır. 2026-2027 dönemi için bazı ilçe milli eğitim müdürlükleri kendi bünyelerinde başvuruları almaya başlamıştır.

ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURUSU NASIL YAPILIR? (ADIM ADIM E-DEVLET)

Ücretli öğretmenlik ön başvuruları, tamamen elektronik ortamda e-Devlet Kapısı üzerinden gerçekleştirilmektedir. Başvurunuzu sorunsuz tamamlamak için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz:

T.C. kimlik numaranız ve şifreniz ile e-Devlet sistemine giriş yapın. Arama çubuğuna Millî Eğitim Bakanlığı hizmetleri arasında yer alan "Ders Ücreti Karşılığında Öğretmen Görevlendirme Başvurusu" yazarak ilgili ekrana gidin. Karşınıza çıkan ekranda "Eğitim Bilgileri" kısmından mezuniyet durumunuzu ve formasyon belgeniz varsa ilgili detayları seçin. "Kpss Puan Bilgileri" alanından ilgili yılın puan türünü ekleyin (KPSS şartı olmayan dönemlerde veya branşlarda bu alan boş geçilebilir ya da sistem otomatik çeker). "Tercih Bilgileri" kısmından görev almak istediğiniz ili, ilçeyi ve branşları (Örn: Sınıf Öğretmenliği, İngilizce, Okul Öncesi vb.) seçerek başvurunuzu kaydedip onaylayın.

Bazı ilçe müdürlükleri, e-Devlet başvurusunun ardından kendi web siteleri üzerinden ek bir "Online Ön Başvuru Formu" doldurulmasını veya evrak teslimi de talep edebilir. Bu nedenle ilçenin özel kılavuzunu okumak şarttır.

ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Ders ücreti karşılığında öğretmen olarak görevlendirilecek adaylarda yasal mevzuat uyarınca aranan temel şartlar şunlardır:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

Öğretmenlik mesleğini yapmaya engel teşkil edecek adli sicil kaydı (hüküm) bulunmamak.

Sağlık durumunun öğretmenlik görevini yerine getirmeye elverişli olması.

Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak (Yapmış, tecilli veya muaf olmak).

Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan (SGK) emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

MEZUNİYET GRUPLARINDA ÖNCELİK SIRALAMASI NASIL OLUR?

Başvurular değerlendirilirken MEB tarafından belirli bir öncelik sırası gözetilir. İhtiyaçlar karşılanırken sıralama genellikle şu şekildedir:

Eğitim Fakültesi Mezunları (Lisans düzeyinde öğretmenlik mezunları).

(Lisans düzeyinde öğretmenlik mezunları). Fen-Edebiyat Fakültesi Mezunları (Formasyonu olan lisans mezunları öncelikli olmak üzere).

(Formasyonu olan lisans mezunları öncelikli olmak üzere). Diğer Lisans Mezunları (Bakanlığın ihtiyaç duyması halinde farklı fakülte mezunları).

(Bakanlığın ihtiyaç duyması halinde farklı fakülte mezunları). Ön Lisans Mezunları (Özellikle Okul Öncesi eğitimi için Çocuk Gelişimi vb. ön lisans bölümleri).