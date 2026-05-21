CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Haberler Süper Loto sonuçları 21 Mayıs 2026 | Kazanan numaralar belli oldu

Süper Loto sonuçları 21 Mayıs 2026 | Kazanan numaralar belli oldu

Milli Piyango İdaresi'nce düzenlenen Süper Loto sonuçları belli oldu. Bu hafta tamı tamına 845 milyon 878 bin 820 TL kazandıran şanslı numaralar, noter huzurunda ve canlı yayında gerçekleştirilen çekilişle, haftanın şanslı kişisini hayallerine kavuşturuyor. Her kolonda bulunan 60 numara içinden çekilen 6 tanesini doğru bilen şanslı kişi, 845 milyon liranın sahibi oluyor. İşte Süper Loto'nun 21 Mayıs Perşembe tarihli sonuçları ve haftanın kazandıran numaraları!

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 19 Mayıs 2026 12:02 Güncelleme Tarihi: 21 Mayıs 2026 21:36
Süper Loto sonuçları 21 Mayıs 2026 | Kazanan numaralar belli oldu

Süper Loto her hafta olduğu gibi bu hafta da milyonlarca lira dağıtmaya devam ediyor. Haftanın 3 günü (Salı, Perşembe, Pazar günleri) gerçekleşen çekilişte, kazanan numaralar merakla takip ediliyor. 6 bilen kimse olmaması halinde bir sonraki çekilişe devredilen büyük ikramiye, bu hafta 845 milyon lirayı aştı. Bu haftanın şanslı numaralarını sizler için haberimizde derledik. İşte 21 Mayıs Perşembe Süper Loto sonuçları...

SÜPER LOTO SONUÇLARI 21 MAYIS PERŞEMBE

Milli Piyango İdaresi'nin 21 Mayıs Perşembe tarihli Süper Loto çekilişi saat 21.30'da gerçekleştirildi. İşte Süper Loto sonuçları

7-21-23-25-37-51

Süper Loto sonuçları 21 Mayıs 2026

SÜPER LOTO NE KADAR DEVRETTİ?

Süper Loto'nun bu hafta devredeceği tutar, 21 Mayıs Perşembe akşamı yapılacak çekiliş öncesinde 863 milyon 521 bin 107 TL olarak açıklandı.

SONRAKİ SÜPER LOTO ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?

Her hafta Salı, Perşembe ve Pazar günleri düzenlenen Süper Loto'nun bir sonraki çekilişi, 24 Mayıs Pazar günü düzenlenecek.

Süper Loto kazanan numaralar 21 Mayıs 2026

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

Süper Loto; www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango mobil uygulamasından ya da satış noktalarından oynanabilir.

Sen Seç modunda, 60 adet Süper Loto numarası içerisinden ister şanslı 6 numaranı sen seçebilir ister Rastgele Tek, Rastgele Çift seçenekleri ile sisteme seçtirerek kolonunu hızlı oluşturabilirsin.

Sistem Oyunu modunda en az 7, en çok 14 adet numara seçerek sistem tarafından oluşturulan tüm farklı kolon kombinasyonlarıyla şansını daha da artırabilirsin.

Süper Loto haftada 3 gün: salı, perşembe ve pazar günleri saat 21.30'da çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 60 numara içinden 6 numara çekilir.

Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 6, 5, 4, 3 veya 2 numara doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın.

Çekilişler, her gün belirlenen saatte millipiyangoonline.com üzerinden ve Milli Piyango TV Youtube kanalından canlı olarak yayınlanır.

ASpor CANLI YAYIN

Kupa finali öncesi ortak basın toplantısı
Ttransfer döneminin başlangıç tarihi açıklandı
DİĞER
Begüm Öner'in paylaşımı kalpleri eritti! Kızı Karya ile o pozu sosyal medyayı salladı... 
"Mutlak Butlan"ın CHP'li davacıları Takvim'e konuştu: Kemal Kılıçdaroğlu partiyi arındıracak
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Jorge Jesus'tan F.Bahçe açıklaması!
F.Bahçe için Greenwood iddiası!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
İşte Avrupa Ligi'nde sezonun enleri İşte Avrupa Ligi'nde sezonun enleri 18:37
Kupa finali öncesi ortak basın toplantısı Kupa finali öncesi ortak basın toplantısı 18:19
Jorge Jesus'tan F.Bahçe açıklaması! Jorge Jesus'tan F.Bahçe açıklaması! 17:32
Beşiktaş BOA yeni transferini duyurdu! Beşiktaş BOA yeni transferini duyurdu! 16:48
Trabzonspor kupa finali hazırlıklarını tamamladı Trabzonspor kupa finali hazırlıklarını tamamladı 16:46
F.Bahçe için Greenwood iddiası! F.Bahçe için Greenwood iddiası! 16:06
Daha Eski
Trabzonspor Antalya kafilesini açıkladı! Trabzonspor Antalya kafilesini açıkladı! 15:48
F.Bahçe için Sarri iddiası! F.Bahçe için Sarri iddiası! 15:28
F.Bahçe'ye 1.92'lik golcü! Bu hamle çok konuşulur F.Bahçe'ye 1.92'lik golcü! Bu hamle çok konuşulur 15:16
"Dünya Kupası'nda olmak tarif edilemez" "Dünya Kupası'nda olmak tarif edilemez" 15:03
TFF yabancı kuralını resmen açıkladı! TFF yabancı kuralını resmen açıkladı! 14:53
Jakobs Senegal'in Dünya Kupası kadrosunda! Jakobs Senegal'in Dünya Kupası kadrosunda! 14:49