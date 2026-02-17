CANLI SKOR ANA SAYFA
Okullar ne zaman kapanacak? 2026 karneler ne zaman verilecek?

Okullar ne zaman kapanacak? 2026 karneler ne zaman verilecek?

Okulların kapanmasına kaç gün kaldı sorusu özellikle bahar aylarında yoğun şekilde araştırılıyor. 2026 yılında okulların haziran ayında kapanması planlanıyor. Karne dağıtımı da aynı gün gerçekleştirilecek. Öğrenciler, karne günü notlarını öğrendikten sonra yaz tatiline başlayacak. Peki, karneler ne zaman verilecek 2026? Okulların kapanış tarihi belli oldu mu? İşte detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 17 Şubat 2026 Salı 21:58
Okullar ne zaman kapanacak? 2026 karneler ne zaman verilecek?

2025-2026 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TAKVİMİ

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan 2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimine göre yarıyıl tatili, ikinci dönem başlangıcı ve ara tatil tarihleri netleşti.

Okullar ne zaman kapanacak? 2026 karneler ne zaman verilecek?

YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN?

Birinci dönemin tamamlanmasının ardından öğrenciler yarıyıl tatiline çıkacak. Yarıyıl tatili 19 Ocak 2026 Pazartesi günü başlayacak ve 30 Ocak 2026 Cuma günü sona erecek. Öğrenciler iki haftalık tatilin ardından yeniden ders başı yapacak.

Okullar ne zaman kapanacak? 2026 karneler ne zaman verilecek?

İKİNCİ DÖNEM NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Yarıyıl tatilinin tamamlanmasının ardından ikinci dönem 2 Şubat 2026 Pazartesi günü başlayacak. Öğrenciler bu tarihte yeniden sınıflarına dönecek.

2025-2026 eğitim öğretim yılı ise 26 Haziran 2026 Cuma günü sona erecek. Bu tarihte karnelerin dağıtılmasıyla birlikte yaz tatili başlayacak.

Okullar ne zaman kapanacak? 2026 karneler ne zaman verilecek?

İKİNCİ DÖNEM ARA TATİLİ TARİHLERİ

İkinci dönem içerisinde uygulanacak ara tatil tarihleri de açıklandı. Ara tatil, 16 Mart 2026 Pazartesi günü başlayacak ve 20 Mart 2026 Cuma günü sona erecek. Öğrenciler bir haftalık aranın ardından eğitimlerine kaldıkları yerden devam edecek.

