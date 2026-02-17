Okullar ne zaman kapanacak? 2026 karneler ne zaman verilecek?
Okulların kapanmasına kaç gün kaldı sorusu özellikle bahar aylarında yoğun şekilde araştırılıyor. 2026 yılında okulların haziran ayında kapanması planlanıyor. Karne dağıtımı da aynı gün gerçekleştirilecek. Öğrenciler, karne günü notlarını öğrendikten sonra yaz tatiline başlayacak. Peki, karneler ne zaman verilecek 2026? Okulların kapanış tarihi belli oldu mu? İşte detaylar...
İKİNCİ DÖNEM ARA TATİLİ TARİHLERİ
İkinci dönem içerisinde uygulanacak ara tatil tarihleri de açıklandı. Ara tatil, 16 Mart 2026 Pazartesi günü başlayacak ve 20 Mart 2026 Cuma günü sona erecek. Öğrenciler bir haftalık aranın ardından eğitimlerine kaldıkları yerden devam edecek.
