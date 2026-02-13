Suvivor yeni bölüm fragmanı izle! 14 Şubat Survivor var mı, neler olacak?

SURVIVOR FRAGMAN | Sevilen yarışma Survivor Türkiye izleyicileri 14 Şubat yayın akışını merak ediyor. "Bugün Survivor var mı?" sorusu sosyal medyada en çok konuşulan konular arasında yer aldı. Yayınlanan yeni bölüm fragmanına göre yarışmacılar arasında rekabet giderek artıyor. Özellikle dokunulmazlık oyunu büyük önem taşıyor. Kaybeden takımda eleme adayı kim olacak sorusu şimdiden gündem oldu.

SURVIVOR YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Her hafta TV8 ekranlarında yayınlanmaya devam eden Survivor yeni bölüm fragmanını aşağıdaki linke tıklayarak izleyebilirsiniz.

SURVIVOR YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE

SURVIVOR YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Survivor yeni bölümü 14 Şubat Cumartesi günü ekranlara gelecek.

14 ŞUBAT TV8 YAYIN AKIŞI

06:00 – Tuzak (Program)

08:00 – Oynat Bakalım (Program)

08:30 – Gençlik Rüzgarı / Yeni Bölüm (Program)

10:00 – Gazete Magazin / Yeni Bölüm (Program)

17:30 – Survivor Panorama / Canlı (Program)

20:00 – Survivor Ünlüler - Gönüllüler 2026 / Yeni Bölüm (Yarışma)

00:15 – Survivor Ekstra / Canlı (Program)

01:30 – Gazete Magazin (Program)

05:15 – Gençlik Rüzgarı (Program)