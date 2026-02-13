CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Haberler Suvivor yeni bölüm fragmanı izle! 14 Şubat Survivor var mı, neler olacak?

Suvivor yeni bölüm fragmanı izle! 14 Şubat Survivor var mı, neler olacak?

TV8 ekranlarının reyting rekortmeni yarışması Survivor Türkiye için heyecan dorukta. İzleyiciler şimdi “Survivor yeni bölüm fragmanı izle”, “14 Şubat Survivor var mı?” ve “Yeni bölümde neler olacak?” sorularına yanıt arıyor.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 13 Şubat 2026 Cuma 06:50 Güncelleme Tarihi: 13 Şubat 2026 Cuma 23:28
Suvivor yeni bölüm fragmanı izle! 14 Şubat Survivor var mı, neler olacak?

SURVIVOR FRAGMAN | Sevilen yarışma Survivor Türkiye izleyicileri 14 Şubat yayın akışını merak ediyor. "Bugün Survivor var mı?" sorusu sosyal medyada en çok konuşulan konular arasında yer aldı. Yayınlanan yeni bölüm fragmanına göre yarışmacılar arasında rekabet giderek artıyor. Özellikle dokunulmazlık oyunu büyük önem taşıyor. Kaybeden takımda eleme adayı kim olacak sorusu şimdiden gündem oldu.

SURVIVOR YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Her hafta TV8 ekranlarında yayınlanmaya devam eden Survivor yeni bölüm fragmanını aşağıdaki linke tıklayarak izleyebilirsiniz.

SURVIVOR YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE

SURVIVOR YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Survivor yeni bölümü 14 Şubat Cumartesi günü ekranlara gelecek.

14 ŞUBAT TV8 YAYIN AKIŞI

06:00 – Tuzak (Program)

08:00 – Oynat Bakalım (Program)

08:30 – Gençlik Rüzgarı / Yeni Bölüm (Program)

10:00 – Gazete Magazin / Yeni Bölüm (Program)

17:30 – Survivor Panorama / Canlı (Program)

20:00 – Survivor Ünlüler - Gönüllüler 2026 / Yeni Bölüm (Yarışma)

00:15 – Survivor Ekstra / Canlı (Program)

01:30 – Gazete Magazin (Program)

05:15 – Gençlik Rüzgarı (Program)

Bayhan kimdir? Bayhan'ın hayatı! Devamını Oku BUNU DA OKU
Survivor Lina hakkında merak edilenler Devamını Oku BUNU DA OKU

ASpor CANLI YAYIN

Okan Buruk'tan Juventus sözleri!
G.Saray sahasında zorlanmadan kazandı!
DİĞER
Gasperini Beşiktaş’a gelmesine engel oldu! Roma’dan transfere izin çıkmadı...
Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten net mesaj: Milletime söz ki yasa dışı bahisi kurutacağız
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
F.Bahçe'den golcü atağı: 45 milyon euro!
Zirvede fark yeniden 2 maç!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe Beko Yunanistan'da geri döndü! F.Bahçe Beko Yunanistan'da geri döndü! 00:22
Usta yorumcudan Icardi iddiası! "Kilo verme sebebi..." Usta yorumcudan Icardi iddiası! "Kilo verme sebebi..." 00:09
Singo-Davinson beraber oynayacak mı? Okan Buruk cevapladı Singo-Davinson beraber oynayacak mı? Okan Buruk cevapladı 23:28
Atila Gerin: G.Saray Şampiyonlar Ligi oynayan takım! Atila Gerin: G.Saray Şampiyonlar Ligi oynayan takım! 23:25
PSG'ye deplasmanda Rennes şoku! PSG'ye deplasmanda Rennes şoku! 22:56
Wilfried Singo: Çok iyi hissediyorum Wilfried Singo: Çok iyi hissediyorum 22:54
Daha Eski
Gabriel Sara: Sosyal medyada dolaşan haberler doğru değil! Gabriel Sara: Sosyal medyada dolaşan haberler doğru değil! 22:47
İstanbulspor 90+7'de galip! İstanbulspor 90+7'de galip! 22:45
Sami Uğurlu'nun cezası 2 maça indirildi! Sami Uğurlu'nun cezası 2 maça indirildi! 22:43
Okan Buruk'tan Juventus sözleri! Okan Buruk'tan Juventus sözleri! 22:34
Yunus Akgün kafa golleri hakkında konuştu! Yunus Akgün kafa golleri hakkında konuştu! 22:28
Icardi'den rekor ve Juventus maçı sözleri! Icardi'den rekor ve Juventus maçı sözleri! 22:25