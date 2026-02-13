CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Haberler Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 12 Şubat 2026 eleme adayı belli oldu mu?

Survivor'da haftanın kritik dokunulmazlık oyunu 12 Şubat akşamı oynandı. Mücadele dolu parkur sonrası kazanan takım belli olurken, kaybeden ekipte konsey gerilimi yaşandı. Ada konseyinde yapılan oylama sonucunda haftanın eleme adayı açıklandı. Survivor 2026'da dengeleri değiştiren dokunulmazlık oyunu ve eleme adayı kararı, yeni bölüm öncesi heyecanı artırdı.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 13 Şubat 2026 Cuma 00:21 Güncelleme Tarihi: 13 Şubat 2026 Cuma 15:30
SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

12 Şubat Perşembe akşamı oynanan dokunulmazlık oyununda kazanan taraf Gönüllüler (Mavi) Takımı oldu. Kritik mücadeleyi kaybeden Ünlüler (Kırmızı) Takımı ise ada konseyinde eleme potasına isim çıkarmak zorunda kaldı.

SURVIVOR ELEME ADAYLARI KİM OLDU?

Survivor'da bu haftanın eleme adayları; Deniz, Seda, Seren Ay ve Meryem Boz oldu. Halk oylamasında en çok oyu alan isim ise Deniz ve Seren Ay oldu.

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor Ünlüler-Gönüllüler 2026'nın yeni bölüm fragmanı, yarışmada gerilimin kritik seviyeye ulaştığını gözler önüne serdi. Yarışmacılar arasında başlayan sözlü tartışma kısa sürede büyüyerek kontrolden çıktı.

"Bak kızım! Yapma!" sözleri tansiyonun ne denli yükseldiğini ortaya koyarken, karşılıklı atışma fiziksel müdahaleye kadar ilerledi. Yaşanan olay izleyicilerde büyük şaşkınlık yarattı.

SEREN AY'IN KOLUNDA HASAR OLUŞTU

Olayın ardından Acun Ilıcalı tarafından yapılan açıklamada, Nagihan'ın Seren Ay'a fiziksel müdahalede bulunduğu ve Seren Ay'ın kolunda hasar meydana geldiği ifade edildi. Ilıcalı, "Düşmesini beklediğimiz tansiyon düşmedi. Gerilim giderek arttı ve sonunda Nagihan, Seren Ay'a saldırdı. Seren Ay'ın kolunda maalesef hasar var. Şu anda gözetim altında" dedi.

"NAGİHAN'I DURDURAMADIK"

Yapım ekibinin araya girmesine rağmen Nagihan'ın sakinleşmediği belirtildi. Ilıcalı açıklamasında, "Uyarmaya çalıştım, olmadı. Sakinleştirmeye çalıştım, olmadı. Maalesef Nagihan'ı durduramadık" ifadelerini kullandı.

