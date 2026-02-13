Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 12 Şubat 2026 eleme adayı belli oldu mu?
Survivor'da haftanın kritik dokunulmazlık oyunu 12 Şubat akşamı oynandı. Mücadele dolu parkur sonrası kazanan takım belli olurken, kaybeden ekipte konsey gerilimi yaşandı. Ada konseyinde yapılan oylama sonucunda haftanın eleme adayı açıklandı. Survivor 2026'da dengeleri değiştiren dokunulmazlık oyunu ve eleme adayı kararı, yeni bölüm öncesi heyecanı artırdı.
Giriş Tarihi: 13 Şubat 2026 Cuma 00:21 Güncelleme Tarihi: 13 Şubat 2026 Cuma 15:30
SEREN AY'IN KOLUNDA HASAR OLUŞTU
Olayın ardından Acun Ilıcalı tarafından yapılan açıklamada, Nagihan'ın Seren Ay'a fiziksel müdahalede bulunduğu ve Seren Ay'ın kolunda hasar meydana geldiği ifade edildi. Ilıcalı, "Düşmesini beklediğimiz tansiyon düşmedi. Gerilim giderek arttı ve sonunda Nagihan, Seren Ay'a saldırdı. Seren Ay'ın kolunda maalesef hasar var. Şu anda gözetim altında" dedi.
"NAGİHAN'I DURDURAMADIK"
Yapım ekibinin araya girmesine rağmen Nagihan'ın sakinleşmediği belirtildi. Ilıcalı açıklamasında, "Uyarmaya çalıştım, olmadı. Sakinleştirmeye çalıştım, olmadı. Maalesef Nagihan'ı durduramadık" ifadelerini kullandı.
