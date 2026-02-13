Nagihan elendi mi? Survivor son bölümde neler oldu? Nagihan-Seren Ay olayı nedir?

12 Şubat 2026 Survivor bölümünde yaşanan olaylar sonrası Nagihan'ın diskalifiye edilip edilmeyeceği merak konusu oldu. Sosyal medyada hızla yayılan iddialar, izleyicileri ekran başına kilitledi. Peki, Survivor'da bu akşam neler yaşandı, olay ne? TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor Ünlüler-Gönüllüler 2026'nın yeni bölümünde gerilimin kritik seviyeye ulaştı. Yarışmacılar arasında başlayan sözlü tartışma kısa sürede büyüyerek kontrolden çıktı. "Bak kızım! Yapma!" sözleri tansiyonun ne denli yükseldiğini ortaya koyarken, karşılıklı atışma fiziksel müdahaleye kadar ilerledi. Yaşanan olay izleyicilerde büyük şaşkınlık yarattı.

SEREN AY'IN KOLUNDA HASAR OLUŞTU

Olayın ardından Acun Ilıcalı tarafından yapılan açıklamada, Nagihan'ın Seren Ay'a fiziksel müdahalede bulunduğu ve Seren Ay'ın kolunda hasar meydana geldiği ifade edildi. Ilıcalı, "Düşmesini beklediğimiz tansiyon düşmedi. Gerilim giderek arttı ve sonunda Nagihan, Seren Ay'a saldırdı. Seren Ay'ın kolunda maalesef hasar var. Şu anda gözetim altında" dedi.

"NAGİHAN'I DURDURAMADIK"

Yapım ekibinin araya girmesine rağmen Nagihan'ın sakinleşmediği belirtildi. Ilıcalı açıklamasında, "Uyarmaya çalıştım, olmadı. Sakinleştirmeye çalıştım, olmadı. Maalesef Nagihan'ı durduramadık" ifadelerini kullandı.

Yaşanan gelişmelerin ardından yarışmada nasıl bir karar alınacağı ve Nagihan hakkında diskalifiye uygulanıp uygulanmayacağı merak konusu oldu. Yeni bölümde konuyla ilgili resmi kararın açıklanması bekleniyor.

SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor'da haftanın 2. dokunulmazlık oyununun kazananı Gönüllüler Takımı oldu.