YKS başvuru tarihleri belli oldu 2026! YKS başvuruları ne zaman başlayacak?

YKS başvuru tarihleri belli oldu 2026! YKS başvuruları ne zaman başlayacak?

Üniversite hayali kuran milyonlarca aday için 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecinde heyecan dorukta. ÖSYM tarafından açıklanan resmi takvimle birlikte, başvuruların başlayacağı tarih netlik kazandı. TYT, AYT ve YDT oturumlarını kapsayan sınav maratonu öncesinde gözler başvuru ekranına çevrilirken, adaylar süreci kaçırmamak için detayları yakından takip ediyor. Peki, 2026 YKS başvuruları ne zaman başlayacak? İşte merak edilen başvuru takvimi.

Giriş Tarihi: 03 Şubat 2026 Salı 00:24
YKS başvuru tarihleri belli oldu 2026! YKS başvuruları ne zaman başlayacak?

2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için geri sayım hız kazanırken, adayların heyecanlı bekleyişi devam ediyor. ÖSYM'nin yayımladığı 2026 sınav takvimiyle birlikte YKS'ye dair başvuru ve sınav süreci netleşti. Üniversite hedefi olan milyonlarca öğrenci, başvuruların hangi tarihte ve hangi ayda başlayacağını yakından takip ediyor. Peki, 2026 YKS başvuruları ne zaman başlayacak? İşte merak edilen takvime dair öne çıkan başlıklar...

2026 YKS başvuru tarihleri

2026 YKS BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan açıklamaya göre, YKS başvuruları 6 Şubat 2026 Cuma günü başlayacak. 2 Mart'ta sona erecek YKS başvuruları için geç başvuru dönemi ise 10 Mart ile 12 Mart tarihleri arasında yapılacak.

2026 YKS başvuruları ne zaman?

YKS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Başvuru işlemleri tamamlandıktan sonra sınav heyecanına devam edecek adayların 2026 YKS sınav sonuçları 22 Temmuz günü açıklanacak.

2026 YKS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

YKS, TYT, YDT, AYT OTURUM TARİHLERİ NE ZAMAN 2026?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), TYT, AYT ve YDT olarak üç oturum halinde gerçekleştirilecek.

TYT, AYT ve YDT oturum tarihleri 2026

2026-YKS 1. Oturum (TYT - Temel Yeterlilik Testi): 20 Haziran 2026 Cumartesi

2026-YKS 2. Oturum (AYT - Alan Yeterlilik Testleri): 21 Haziran 2026 Pazar

2026-YKS 3. Oturum (YDT - Yabancı Dil Testi): 21 Haziran 2026 Pazar

F.Bahçe Kocaeli'den 3 puanla döndü!
Icardi'nin maaş talebi masadan kaldırdı!
Gençlerde kanser neden artıyor? Meğer hepimizin yediği o yiyecek...
Başkan Erdoğan'dan CHP’ye tepki: “Suriye’deki gelişmeleri doğru okuyamadılar”
Tedesco: Maçın kırılma anı...
En Nesyri F.Bahçe'den ayrılıyor! Takım arkadaşlarıyla vedalaştı
