YKS başvuru tarihleri belli oldu 2026! YKS başvuruları ne zaman başlayacak?

2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için geri sayım hız kazanırken, adayların heyecanlı bekleyişi devam ediyor. ÖSYM'nin yayımladığı 2026 sınav takvimiyle birlikte YKS'ye dair başvuru ve sınav süreci netleşti. Üniversite hedefi olan milyonlarca öğrenci, başvuruların hangi tarihte ve hangi ayda başlayacağını yakından takip ediyor. Peki, 2026 YKS başvuruları ne zaman başlayacak? İşte merak edilen takvime dair öne çıkan başlıklar...

2026 YKS BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan açıklamaya göre, YKS başvuruları 6 Şubat 2026 Cuma günü başlayacak. 2 Mart'ta sona erecek YKS başvuruları için geç başvuru dönemi ise 10 Mart ile 12 Mart tarihleri arasında yapılacak.

YKS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Başvuru işlemleri tamamlandıktan sonra sınav heyecanına devam edecek adayların 2026 YKS sınav sonuçları 22 Temmuz günü açıklanacak.

YKS, TYT, YDT, AYT OTURUM TARİHLERİ NE ZAMAN 2026?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), TYT, AYT ve YDT olarak üç oturum halinde gerçekleştirilecek.

2026-YKS 1. Oturum (TYT - Temel Yeterlilik Testi): 20 Haziran 2026 Cumartesi

2026-YKS 2. Oturum (AYT - Alan Yeterlilik Testleri): 21 Haziran 2026 Pazar

2026-YKS 3. Oturum (YDT - Yabancı Dil Testi): 21 Haziran 2026 Pazar