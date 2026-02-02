Trabzonspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Trabzonspor ile Fenerbahçe arasındaki kritik mücadele hangi tarihte sahne alacak? Dev derbi Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında oynanacak. Süper Lig'de haftanın maçı olarak gösterilen derbinin günü ve başlama saati merak konusu oldu. Taraftarlar, Trabzonspor – Fenerbahçe maçına dair detayları araştırıyor.

TRABZONSPOR - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?

Trabzonspor-Fenerbahçe karşılaşması, 14 Şubat Cumartesi günü saat 20.00'de oynanacak.

TRABZONSPOR - FENERBAHÇE REKABETİ

Trabzonspor - Fenerbahçe rekabeti, Süper Lig tarihinin en dikkat çeken ve en sert geçen rekabetleri arasında yer alıyor. İki ekip bugüne kadar 139 resmi maçta karşı karşıya geldi. Bu mücadelelerde Fenerbahçe 55 galibiyetle rakibine üstünlük kurarken, rekabet Türk futbolunun hafızasına kazınan birçok unutulmaz ana sahne oldu.

İki takım son olarak 14 Eylül 2025 tarihinde Süper Lig mücadelesinde Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda karşılaştı. Bu maçtan Fenerbahçe 1-0'lık galibiyetle ayrıldı.

İLK MAÇ NE ZAMAN OYNANDI?

Trabzonspor ile Fenerbahçe, futbol tarihindeki ilk karşılaşmalarını 13 Şubat 1974 tarihinde oynadı. 1973-74 Türkiye Kupası çeyrek final mücadelesi, Trabzon'da Hüseyin Avni Aker Stadyumu'nda oynandı ve golsüz eşitlikle sona erdi.

Fenerbahçe'nin ilk kez Trabzon'a gelmesi nedeniyle bu karşılaşma, seyirci ve hasılat rekoru kırdı. Maçı 15 binin üzerinde seyirci izlerken, 160 bin liralık bilet geliri elde edildi.

Rövanş mücadelesi ise 27 Şubat 1974'te BJK İnönü Stadyumu'nda oynandı. Fenerbahçe, rekabetteki ilk galibiyetini 3-2'lik skorla bu maçta aldı. Karşılaşmadaki ilk gol, 37. dakikada Kadir Özcan'ın penaltı golü oldu.

Trabzonspor ise rekabetteki ilk galibiyetini 1975 yılında 2-1'lik skorla elde etti.

1995-96 SEZONU: ŞAMPİYONLUĞU BELİRLEYEN MAÇ

Rekabetin en kritik maçlarından biri, 1995-96 sezonunun 32. haftasında oynandı. 76 puanla lider durumda olan Trabzonspor, Avni Aker Stadyumu'nda 1 puan gerisindeki Fenerbahçe'yi konuk etti.

Trabzonspor sahadan 2-1 mağlup ayrıldı. Bu sonuçla Fenerbahçe puanını 78'e çıkararak liderliği aldı ve sezon sonunda şampiyonluğa ulaştı. Trabzonspor ise sezonu ikinci sırada tamamladı. Bu karşılaşmaya "Yağmur: Kıyamet Çiçeği" filminde de gönderme yapıldı.

2019-20 Türkiye Kupası yarı finalinde Trabzonspor, Fenerbahçe'yi 3-1 yenerek rakibini 23 yıl sonra sahasında mağlup etti.

2023-24 sezonunda Trabzonspor, Kadıköy'de Fenerbahçe'yi 3-2 yenerek 26 yıllık lig galibiyeti hasretini sona erdirdi.

17 Mart 2024'te oynanan Süper Lig maçını Fenerbahçe 3-2 kazandı. Maç sonrasında yaşanan saha olayları nedeniyle 12 kişi gözaltına alındı.