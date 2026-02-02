CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Haberler Ramazan ne zaman başlıyor? 2026 ilk oruç hangi gün tutulacak?

Ramazan ne zaman başlıyor? 2026 ilk oruç hangi gün tutulacak?

İlk oruç ne zaman tutulacak 2026? sorusu, Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte milyonlarca Müslüman tarafından yakından takip ediliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2026 dini günler takvimi ile birlikte Ramazan ayının başlangıç tarihi ve ilk oruç günü netlik kazandı.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ocak 2026 Cumartesi 12:06 Güncelleme Tarihi: 02 Şubat 2026 Pazartesi 07:22
Ramazan ne zaman başlıyor? 2026 ilk oruç hangi gün tutulacak?

2026 Ramazan ne zaman başlıyor? İlk oruç hangi gün tutulacak? soruları, Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte gündemin en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanan 2026 dini günler takvimi, Ramazan ayının başlangıcını ve bayram tarihlerini netleştirdi. İmsak, sahur ve iftar saatlerini Ramazan imsakiye 2026 üzerinden takip edecek olan Müslümanlar, ilk oruç günü için geri sayıma başladı. Ramazan ayının gelişiyle birlikte oruç günleri, bayram süresi ve tatil planları da merak konusu oldu. Manevi atmosferiyle gönüllere dokunan Ramazan, bu yıl da kışın son günlerinde idrak edilecek. Ramazan Bayramı ne zaman? İlk oruç ne zaman tutulacak? Ramazan ayı kaç gün sürecek? sorularının yanıtları, Diyanet'in yayımladığı resmi takvimle birlikte kesinleşti. İşte 2026 Ramazan ayına dair tüm merak edilen detaylar…

2026 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Oruç ibadetinin tamamlanmasının ardından büyük bir sevinçle karşılanan Ramazan Bayramı, 2026 yılında Mart ayına denk geliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan dini günler takvimine göre Ramazan Bayramı'nın ilk günü 20 Mart 2026 Cuma günü başlayacak. Üç gün sürecek olan bayram, hafta sonu ile birleşerek vatandaşlara hem manevi hem de sosyal açıdan keyifli bir dinlenme fırsatı sunacak.

RAMAZAN KAÇ GÜN SÜRECEK?

2026 yılında Ramazan ayı 29 gün sürecek. Ramazan ayı, 19 Şubat 2026 Perşembe günü başlayacak ve 19 Mart 2026 Perşembe günü arefe ile sona erecek. Bu tarihte son oruç tutulacak, ardından Ramazan Bayramı başlayacak.

Ramazan ayı boyunca imsak, sahur ve iftar vakitleri, Diyanet tarafından yayımlanan 2026 Ramazan imsakiye takvimi üzerinden il ve ilçelere göre takip edilebilecek.

KADİR GECESİ 2026 YILINDA NE ZAMAN?

İslam dünyasında büyük öneme sahip olan ve "bin aydan daha hayırlı" olarak kabul edilen Kadir Gecesi, 2026 yılında 14 Mart Cumartesi gecesi idrak edilecek. Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı bu mübarek gece, Ramazan ayının son günlerine yaklaşırken Müslümanlar için dua, ibadet ve tövbe açısından önemli bir fırsat sunacak.

RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK?

2026 yılında Ramazan Bayramı tatili, 19 Mart Perşembe günü (arefe – yarım gün) başlayacak ve 22 Mart Pazar günü sona erecek. Bayram günlerinin hafta sonuna denk gelmesi nedeniyle toplamda 3,5 günlük bir resmi tatil süreci oluşacak. Bu durum, şehir dışı planları yapmak isteyen vatandaşlar için avantaj sağlarken, tatil ve seyahat planlarının da erkenden yapılmasına olanak tanıyor. Bayram süresince aile ziyaretleri yapılacak, bayram namazı ile birlikte Ramazan ayının manevi atmosferi bayram coşkusuyla taçlanacak.

F.Bahçe'de gerçek ortaya çıktı! Lookman...
G.Saray'dan son dakika transferi! İşte o yıldız
DİĞER
Gözleri Karadeniz'in yıldızları Eren Ören ve Türkü Su Demirel anlattı: Yakınlık kurabileceğimizi ilk tanışmamızda hissettik!
CHP'li İmamoğlu'nun alemci A takımı oteli fuhuş yuvasına çevirdi: "Ongun ve Bağdatlı ile cinsel ilişki yaşadım"
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
F.Bahçe'de yine yeniden Nkunku!
F.Bahçe'de Jhon Duran ayrılığı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe'de Jhon Duran ayrılığı! F.Bahçe'de Jhon Duran ayrılığı! 01:31
F.Bahçe yeni transferini resmen duyurdu! F.Bahçe yeni transferini resmen duyurdu! 01:31
F.Bahçeli yıldıza Al-Ittihad kancası! F.Bahçeli yıldıza Al-Ittihad kancası! 01:31
N'Golo Kante kadroya alınmadı! N'Golo Kante kadroya alınmadı! 01:31
Lookman için F.Bahçe'yi üzen haber! Lookman için F.Bahçe'yi üzen haber! 01:31
Başkent'te kazanan G.Birliği! Başkent'te kazanan G.Birliği! 01:31
Daha Eski
Fransız gazeteci F.Bahçe'nin yeni transferini değerlendirdi! Fransız gazeteci F.Bahçe'nin yeni transferini değerlendirdi! 01:31
Beşiktaş'a Kevin Boma yanıtı! Beşiktaş'a Kevin Boma yanıtı! 01:31
F.Bahçe'ye sol bek müjdesi! F.Bahçe'ye sol bek müjdesi! 01:31
Juve deplasmanda farklı galip! Juve deplasmanda farklı galip! 01:31
PSG zirveye yerleşti! PSG zirveye yerleşti! 01:31
Avustralya Açık'ta şampiyon Alcaraz! Avustralya Açık'ta şampiyon Alcaraz! 01:31