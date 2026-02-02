2026 Berat Kandili orucu | Berat Kandili orucu ne zaman tutulur, kaç gün tutulur?

Berat Kandili yaklaşırken ibadet planları da gündeme geldi. 2026 Berat Kandili orucu, özellikle Şaban ayının 15. günü dolayısıyla merak ediliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı, Berat Kandili gecesinin gündüzünde tutulan orucun faziletli bir nafile ibadet olduğunu belirtiyor. Affın ve rahmetin gecesi olarak kabul edilen Berat Kandili, ibadetlerle değerlendirilmesi tavsiye edilen mübarek geceler arasında yer alıyor. Bu kapsamda Berat Kandili'nde oruç tutulur mu? sorusu sıkça araştırılıyor. Diyanet açıklamasına göre, Berat Kandili'nde oruç tutmak zorunlu değildir, ancak tutulan oruç sevap kazandıran nafile ibadetlerdendir. Özellikle kandil gecesinden sonraki gün oruç tutulması öneriliyor. İşte Berat Kandili orucu fazileti, niyet edilişi ve hangi gün tutulacağına dair bilgiler…

BERAT KANDİLİ'NDE ORUÇ TUTULUR MU?

İslam'da farz olan oruç Ramazan ayında tutulur. Bunun dışında Recep ve Şaban aylarında tutulan oruçlar nafile ibadet kapsamındadır. Hadis kaynaklarında, Hz. Peygamber'in (S.A.V) Recep ve Şaban aylarında diğer aylara kıyasla daha fazla nafile oruç tuttuğu, ancak Ramazan dışında hiçbir ayı tamamen oruçla geçirmediği belirtilmektedir. Bu nedenle Recep ve Şaban aylarının kesintisiz şekilde oruçla geçirilmesine dair dini bir zorunluluk bulunmamaktadır. Sağlığı elveren kişiler, bu aylarda diledikleri kadar nafile oruç tutabilir.

2026 BERAT KANDİLİ ORUCU NE ZAMAN TUTULUR?

İslam'da gün, güneşin batmasıyla başlar. Bu sebeple Berat Kandili gecesi, 2 Şubat Pazartesi akşamı başlar ve 3 Şubat 2026 Salı günü gündüzü Berat Kandili'nin gündüzü kabul edilir. Kandil geceleri, kendisinden sonraki güne ait olduğundan, Berat Kandili orucu 3 Şubat Salı günü tutulur.

Nitekim İslam geleneğinde "Şaban'ın 15. gecesi" ifadesi, 14'ünü 15'ine bağlayan geceyi kapsar. Bu nedenle kandil geceleri için tutulan oruçlar, geceyi takip eden gündüzde eda edilir. Ancak isteyenler, öncesindeki günle birlikte de oruç tutabilir.

BERAT KANDİLİ'NDE KAÇ GÜN ORUÇ TUTULUR?

Berat Kandili orucu için Şaban ayının 15. gününde oruç tutmak yeterlidir. Bununla birlikte, Şaban ayının 13, 14 ve 15. günlerinde oruç tutulması da faziletli kabul edilir. Bu günlerde tutulan oruçlar, İslam literatüründe "Eyyâm-ı Biyd" oruçları olarak anılır ve müstehap kabul edilir.

2026 Eyyâm-ı Biyd Günleri:

1 Şubat 2026 Pazar → 13 Şaban 1447

2 Şubat 2026 Pazartesi → 14 Şaban 1447

3 Şubat 2026 Salı → 15 Şaban 1447

Bu üç günü oruçla geçirmek sevap olmakla birlikte zorunlu değildir.

BERAT KANDİLİ'NDE HANGİ GÜNLER ORUÇ TUTULUR?

Din İşleri Yüksek Kurulu'nun aktardığı rivayetlerde, Hz. Peygamber'in (S.A.V) Şaban ayının ortasında geceyi ibadetle, gündüzü ise oruçla değerlendirmeyi teşvik ettiği ifade edilmektedir. Ayrıca Peygamber Efendimiz'in pazartesi ve perşembe günleri, arefe, aşure ve Zilhicce'nin ilk günlerinde oruç tuttuğu hadis kaynaklarında yer almaktadır.

Bu rivayetlere dayanarak birçok İslam âlimi, faziletli kabul edilen gün ve gecelerin ibadetle değerlendirilmesini müstehap olarak görmüştür.

BERAT KANDİLİ'NDE TEK GÜN ORUÇ TUTULUR MU?

Kandil günleri cuma veya cumartesiye denk gelse bile, o gün oruç tutulmasında dini açıdan bir sakınca yoktur. Farz veya vacip oruçlar ile kandil ve arefe gibi özel günlerde tutulan oruçlar mekruh sayılmaz. Ancak sadece cuma veya cumartesi gününü tek başına ve alışkanlık haline getirerek oruçla geçirmek bazı fıkıh kaynaklarında tenzihen mekruh olarak değerlendirilmiştir.

Bu durum, öncesi veya sonrasına bir gün eklenerek ortadan kalkar. Yani cuma günü oruç tutulacaksa perşembe veya cumartesiyle birlikte tutulması tavsiye edilir.

BERAT KANDİLİ ORUCU VE GECESİNİN FAZİLETİ

Berat Kandili, günahların affı ve rahmet kapılarının açılması açısından büyük önem taşır. Bu gecede oruç tutmak nafile ve müstehap bir ibadet olarak kabul edilir. Hz. Peygamber'in Ramazan'dan sonra en fazla oruç tuttuğu ayın Şaban ayı olduğu hadislerle sabittir.

Peygamber Efendimiz (S.A.V), Şaban ayı için şöyle buyurmuştur: "Bu ayda ameller Allah'a arz olunur. Ben de amellerimin oruçlu iken arz edilmesini severim."

BERAT KANDİLİ ORUCU NİYETİ NASIL GETİRİLİR?

Oruç için niyet etmek, kişinin yapacağı ibadete bilinçli şekilde karar vermesi anlamına gelir. Niyet, Allah'a bilgi vermek değil, kişinin kendisiyle yaptığı bir kararlılık sözleşmesidir. Berat Kandili orucu için özel bir ifade şart değildir.

👉 "Niyet ettim Allah rızası için oruç tutmaya" demek yeterlidir.

Niyet, sahurdan sonra veya gece yapılabilir.

BERAT KANDİLİ ORUCU NE ZAMAN AÇILIR?

Berat Kandili orucu, imsak vaktinde başlar ve akşam ezanıyla sona erer.

3 Şubat 2026 Salı günü tutulan oruç, akşam ezanıyla birlikte açılır.

Şehir bazlı iftar saatleri için Diyanet İşleri Başkanlığı namaz vakitleri esas alınmalıdır.

BERAT KANDİLİ'NDE YARDIM VE PAYLAŞMANIN ÖNEMİ

Berat Kandili, sadece bireysel ibadetlerin değil, yardımlaşma ve paylaşmanın da öne çıktığı mübarek bir gecedir. Bu gecede yapılan yardımlar; yetimlere, ihtiyaç sahiplerine ve mazlumlara ulaştırıldığında kat kat sevap kazandırır. Yakın akrabalara yapılan yardımlar ise hem sadaka hem de sıla-i rahim sevabı olarak değerlendirilir.