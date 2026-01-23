SON DAKİKA DEPREM! Balıkesir 5.1 ile sallandı! Olumsuz ihbar var mı?

Son dakika deprem haberi... İstanbul ve İzmir'de hissedilen bir deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan açıklamada, depremin merkez üssünün Balıkesir olduğu ve şiddetinin ise 5,2 olarak ölçüldüğü kaydedildi. AFAD ise depremin şiddetini 5,1 olarak duyurdu. Sarsıntının ardından vatandaşlar sokağa dökülürken bölgede saha tarama çalışmaları başlatıldı. İşte son dakika bilgileri...

BALIKESİR'DE KORKUTAN DEPREM: İSTANBUL'DA DA HİSSEDİLDİ

AFAD'ın aktardığı bilgiye göre, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinin merkez üssü olduğu deprem yerin 11,04 km derinliğinde gerçekleşti. İzmir ve İstanbul'dan da hissedilen sarsıntının şiddetini 5,1 olarak duyuran AFAD, bölgede saha tarama çalışmalarının yapıldığını belirtirken henüz olumsuz bir ihbar gelmedi. Sarsıntı Kandilli Rasathanesi tarafından ise 5,2 olarak ölçüldü.

HANGİ İLLERDEN HİSSEDİLDİ?

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen deprem, şehrin tüm ilçelerinin yanı sıra İstanbul, İzmir, Bursa, Çanakkale ve Kütahya'dan da hissedildi.

ARTÇI SARSINTILAR DEVAM EDİYOR

Balıkesir Sındırgı'daki 5,1 şiddetindeki depremin ardından bölgede küçük ölçekli sarsıntılar devam ediyor. Depremden 4 dakika sonra bu kez 3,6 şiddetinde sarsıntı yaşanırken bu depremden sonra 2'nin üzerinde 3 deprem daha meydana geldi.

BALIKESİR VALİSİNDEN İLK AÇIKLAMA

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, sosyal medyadan yaptığı açıklamada An itibarıyla olumsuz bir durum olmadığını belirtti.

Yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Sındırgı ilçemizde 5.1 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. An itibarıyla olumsuz bir durum yoktur. AFAD ve ilgili kurumlarımız tarafından saha taramaları devam etmektedir Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum."

VALİ YERLİKAYA: SAHA TARAMALARI DERHAL BAŞLAMIŞTIR

Sosyal medya hesabından depreme ilişkin açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Balıkesir Sındırgı'da 5.1 büyüklüğünde bir deprem meydan gelmiştir. Çevre illerden de hissedilen depremle ilgili olarak, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına derhal başlamıştır.

Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum.

Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun."

