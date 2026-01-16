Serbest piyasada dalgalı seyir: 16 Ocak 2026 canlı altın fiyatları!

CANLI ALTIN FİYATLARI 16 OCAK 2026 | Ocak ayının ortasında yatırımcısına büyük kazançlar sağlayan altın, haftanın finaline doğru yerini temkinli bir bekleyişe bıraktı. Küresel piyasalarda ons altın 4 bin 616 dolar bandında güçlü duruşunu korusa da, iç piyasada yaşanan kar satışları kilogram fiyatında gevşemeye yol açtı. Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'ndan gelen verilere göre, standart altının kilogramının 6 milyon 483 bin liraya inmesi, piyasanın 6,5 milyonluk psikolojik sınır öncesinde bir dinlenme evresine girdiğini gösteriyor. Yatırımcıların gözü şimdi, bu küçük çaplı geri çekilmenin kalıcı olup olmayacağı ve yeni haftaya hangi seviyeden başlanacağı üzerinde. İşte haftanın son işlem gününde serbest piyasada canlı altın fiyatları...

GRAM ALTIN ALIŞ: 6.397,63 TL GRAM ALTIN SATIŞ: 6.398,42 TL

16 OCAK CUMA CANLI DÖVİZ KURU

◼ABD Doları: ABD Doları: 43,27 (Alış) - 43,28 (Satış)

◼EURO: 50,22 (Alış) - 50,23 (Satış)

◼STERLİN: 57,90 (Alış) - 57,93 (Satış)

Altının ons fiyatı 4 bin 616 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda 4 bin 616 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,3 düşüşle 6 milyon 483 bin lira oldu. Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 14 Temmuz 2027 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 34,05 bileşik getirisi yüzde 36,95 seviyesinde gerçekleşti. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 43,0845, satışta 43,2572 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 43,0623, satışta 43,2348 lira olarak belirlemişti. Uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1601, sterlin/dolar paritesi 1,3372 ve dolar/yen paritesi 158,630 düzeyinde seyrediyor. Londra Brent tipi ham petrolün varili, yüzde 1,7 azalışla 63,1 dolardan işlem görüyor.

KAPALI ÇARŞI ALTIN FİYATLARI (16 OCAK 2026)

▶Gram Altın Alış: 6.397,63₺

▶Gram Altın Satış: 6.398,42₺

▶Çeyrek Altın Alış: 10.547,00₺

▶Çeyrek Altın Satış: 10.641,00₺

▶Yarım Altın Alış: 21.093,00₺

▶Yarım Altın Satış: 21.283,00₺

▶Tam Altın Alış: 41.387,67₺

▶Tam Altın Satış: 42.211,52₺

▶Ata Altın Alış: 42.681,03₺

▶Ata Altın Satış: 43.765,31₺

▶22 Ayar Bilezik Alış: 5.893,62₺

▶22 Ayar Bilezik Satış: 5.943,01₺

▶Gümüş Alış: 126,23₺

▶Gümüş Satış: 126,29₺

NOT: Altın ve döviz kurunda son bilgiler 16 Ocak Cuma günü saat 06.28 itibarıyla alınmıştır.