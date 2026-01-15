CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Haberler Şaban ayı ne zaman 2026? Şaban ayı hangi gün başlıyor? İşte Diyanet takvimi

Şaban ayı ne zaman 2026? Şaban ayı hangi gün başlıyor? İşte Diyanet takvimi

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı 2026 dini takvime göre, üç aylar Recep ayıyla idrak edilmeye başlandı. Bu mübarek sürecin ardından, manevi değeri büyük olan Şaban ayı gelecek. Peygamber Efendimiz'in (sav.) "Şaban benim ayımdır" hadisiyle önemine dikkat çektiği bu ay, üç ayların ikinci ayı olarak ayrı bir anlam taşıyor. Peki, Şaban ayı ne zaman başlıyor 2026? Diyanet takvimine göre Şaban ayının başlangıç tarihine dair detaylar haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ocak 2026 Perşembe 16:24
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Şaban ayı ne zaman 2026? Şaban ayı hangi gün başlıyor? İşte Diyanet takvimi

Üç ayların ikinci durağı olan Şaban ayının ne zaman başlayacağı, birçok kişi tarafından merak ediliyor. Ramazan öncesi manevi bir hazırlık süreci olarak kabul edilen bu mübarek ay, tövbe, ibadet ve ruhsal arınma açısından büyük önem taşıyor. 2026 Diyanet takvimine göre Şaban ayının başlangıç günü ve bu ayın faziletlerine dair merak ediler araştırılıyor. Peki, Şaban ayı ne zaman 2026? Şaban ayı hangi gün başlıyor? İşte dini günler takvimi...

Şaban ayı ne zaman 2026? Şaban ayı hangi gün başlıyor? İşte Diyanet takvimi

ŞABAN AYI NE ZAMAN 2026?

Diyanet takvimine göre, Şaban ayı 20 Ocak 2026 Salı günü başlayacak.

Şaban ayı ne zaman 2026? Şaban ayı hangi gün başlıyor? İşte Diyanet takvimi

BERAT KANDİLİ NE ZAMAN?

Şaban ayının 15. gecesi olarak kabul edilen Berat Kandili, 2 Şubat 2026 Pazartesi günü idrak edilecek.

Şaban ayı ne zaman 2026? Şaban ayı hangi gün başlıyor? İşte Diyanet takvimi

ŞABAN AYININ ÖNEMİ NEDİR?

Şaban ayının önemi, üç ayların ikincisi olmasıdır. Berat gecesini de içerisinde barındıran bu ayda Hz. Muhammed'in (s.a.v) daha çok ibadette bulunduğu ifade edilir.

Şaban ayı, hadislerde vurgulanan faziletleriyle İslam dünyasında özel bir yere sahiptir. Peygamber Efendimiz (s.a.v), bu ayın ortasına denk gelen Beraat Gecesi'nde geceyi ibadetle, gündüzü ise oruçla geçirmenin önemine dikkat çekmiş; Allah'ın bu mübarek gecede kullarına af, rızık ve şifa kapılarını açtığını müjdelemiştir. Bir diğer hadisinde ise Allah Teâlâ'nın, anne-babasına isyan edenler ve şirk koşanlar dışında tüm kullarını bağışladığı ifade edilmiştir.

Şaban ayı ne zaman 2026? Şaban ayı hangi gün başlıyor? İşte Diyanet takvimi

Hz. Muhammed'in (s.a.s) Şaban ayında sıkça oruç tuttuğu, Hz. Âişe'nin rivayetlerinde açıkça görülür. Ayrıca Şaban ayı, İslam tarihinde önemli dönüm noktalarına da sahne olmuştur. Kıblenin Mescid-i Aksâ'dan Mescid-i Haram'a çevrilmesi ve Ramazan orucunun farz kılınmasına dair ayetlerin bu ayda indirilmesi, Şaban ayının önemini daha da artırmaktadır.

Şaban ayı ne zaman 2026? Şaban ayı hangi gün başlıyor? İşte Diyanet takvimi

ŞABAN AYINDA YAPILABİLECEK İBADETLER

Şaban ayı, Ramazan'a ruhen ve manen hazırlanmak için önemli bir fırsat sunan mübarek zaman dilimlerinden biridir. Bu ayda yapılan ibadetler, yaklaşan Ramazan'ın bereketine kapı aralar. Peygamber Efendimiz'in (s.a.v) Ramazan dışında en çok oruç tuttuğu ay olarak bilinen Şaban'da, gücü yetenler nafile oruçlarla bu manevi iklimi değerlendirebilir.

Şaban ayı ne zaman 2026? Şaban ayı hangi gün başlıyor? İşte Diyanet takvimi

Farz ibadetlere daha fazla hassasiyet gösterilen bu dönemde, nafile ve kaza namazları kılmak; özellikle gece namazıyla gönlü arındırmak tavsiye edilir. Şaban ayı aynı zamanda dua ve tövbenin yoğunlaştığı bir zaman olarak öne çıkar. Günahlardan arınmak için samimiyetle af dilemek, bu ayın ruhuna uygun ibadetlerdendir. Kur'an-ı Kerim'i daha sık okuyup anlamı üzerinde tefekkür etmek ise Ramazan'a bilinçli bir hazırlık yapmanın en güzel yollarından biridir.

İtalyanlardan flaş Hakan Çalhanoğlu iddiası! G.Saray...
Eyüpspor-Iğdır FK | CANLI
DİĞER
Dursun Özbek’in gönlündeki orta saha belli oldu! Sadece onu istiyor...
Başkan Erdoğan'dan Ankara'yı susuz bırakan CHP'ye sert tepki: "Bunu da ellerine yüzlerine bulaştırdılar"
G.Saray'ın "İtalya planı" ortaya çıktı!
G.Saray'ın yıldızı Serie A devlerine önerildi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Porto'dan Mou'ya göndermeli paylaşım! Porto'dan Mou'ya göndermeli paylaşım! 15:51
Anadolu Efes-Baskonia maçı detayları Anadolu Efes-Baskonia maçı detayları 15:35
Eyüpspor-Iğdır FK | CANLI Eyüpspor-Iğdır FK | CANLI 15:26
Kartal kupa için sahnede: Hedef 2'de 2! Kartal kupa için sahnede: Hedef 2'de 2! 14:52
Augsburg-Union Berlin maçı tüm detayları! Augsburg-Union Berlin maçı tüm detayları! 14:39
G.Saray'ın "İtalya planı" ortaya çıktı! G.Saray'ın "İtalya planı" ortaya çıktı! 14:19
Daha Eski
Serie A | Como-Milan maçı detayları! Serie A | Como-Milan maçı detayları! 14:19
Hellas Verona-Bologna maçı ayrıntıları! Hellas Verona-Bologna maçı ayrıntıları! 14:03
Bodrum FK-Konyaspor maçı hakkında! Bodrum FK-Konyaspor maçı hakkında! 13:38
Eyüpspor-Iğdır FK maçı tüm detayları! Eyüpspor-Iğdır FK maçı tüm detayları! 13:23
F.Bahçe Kante'ye kavuşuyor! İstanbul'a geliş tarihi... F.Bahçe Kante'ye kavuşuyor! İstanbul'a geliş tarihi... 12:33
Süper Lig'de 18. haftanın hakemleri açıklandı! Süper Lig'de 18. haftanın hakemleri açıklandı! 12:10