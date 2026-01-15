Şaban ayı ne zaman 2026? Şaban ayı hangi gün başlıyor? İşte Diyanet takvimi

Farz ibadetlere daha fazla hassasiyet gösterilen bu dönemde, nafile ve kaza namazları kılmak; özellikle gece namazıyla gönlü arındırmak tavsiye edilir. Şaban ayı aynı zamanda dua ve tövbenin yoğunlaştığı bir zaman olarak öne çıkar. Günahlardan arınmak için samimiyetle af dilemek, bu ayın ruhuna uygun ibadetlerdendir. Kur'an-ı Kerim'i daha sık okuyup anlamı üzerinde tefekkür etmek ise Ramazan'a bilinçli bir hazırlık yapmanın en güzel yollarından biridir.