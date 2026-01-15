Şaban ayı ne zaman 2026? Şaban ayı hangi gün başlıyor? İşte Diyanet takvimi

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı 2026 dini takvime göre, üç aylar Recep ayıyla idrak edilmeye başlandı. Bu mübarek sürecin ardından, manevi değeri büyük olan Şaban ayı gelecek. Peygamber Efendimiz'in (sav.) "Şaban benim ayımdır" hadisiyle önemine dikkat çektiği bu ay, üç ayların ikinci ayı olarak ayrı bir anlam taşıyor. Peki, Şaban ayı ne zaman başlıyor 2026? Diyanet takvimine göre Şaban ayının başlangıç tarihine dair detaylar haberimizde...
Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ocak 2026 Perşembe 16:24
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Üç ayların ikinci durağı olan Şaban ayının ne zaman başlayacağı, birçok kişi tarafından merak ediliyor. Ramazan öncesi manevi bir hazırlık süreci olarak kabul edilen bu mübarek ay, tövbe, ibadet ve ruhsal arınma açısından büyük önem taşıyor. 2026 Diyanet takvimine göre Şaban ayının başlangıç günü ve bu ayın faziletlerine dair merak ediler araştırılıyor. Peki, Şaban ayı ne zaman 2026? Şaban ayı hangi gün başlıyor? İşte dini günler takvimi...
ŞABAN AYI NE ZAMAN 2026?
Diyanet takvimine göre, Şaban ayı20 Ocak 2026 Salı günü başlayacak.
BERAT KANDİLİ NE ZAMAN?
Şaban ayının 15. gecesi olarak kabul edilen Berat Kandili, 2 Şubat 2026 Pazartesi günü idrak edilecek.
ŞABAN AYININ ÖNEMİ NEDİR?
Şaban ayının önemi, üç ayların ikincisi olmasıdır. Berat gecesini de içerisinde barındıran bu ayda Hz. Muhammed'in (s.a.v) daha çok ibadette bulunduğu ifade edilir.
Şaban ayı, hadislerde vurgulanan faziletleriyle İslam dünyasında özel bir yere sahiptir. Peygamber Efendimiz (s.a.v), bu ayın ortasına denk gelen Beraat Gecesi'nde geceyi ibadetle, gündüzü ise oruçla geçirmenin önemine dikkat çekmiş; Allah'ın bu mübarek gecede kullarına af, rızık ve şifa kapılarını açtığını müjdelemiştir. Bir diğer hadisinde ise Allah Teâlâ'nın, anne-babasına isyan edenler ve şirk koşanlar dışında tüm kullarını bağışladığı ifade edilmiştir.
Hz. Muhammed'in (s.a.s) Şaban ayında sıkça oruç tuttuğu, Hz. Âişe'nin rivayetlerinde açıkça görülür. Ayrıca Şaban ayı, İslam tarihinde önemli dönüm noktalarına da sahne olmuştur. Kıblenin Mescid-i Aksâ'dan Mescid-i Haram'a çevrilmesi ve Ramazan orucunun farz kılınmasına dair ayetlerin bu ayda indirilmesi, Şaban ayının önemini daha da artırmaktadır.
ŞABAN AYINDA YAPILABİLECEK İBADETLER
Şaban ayı, Ramazan'a ruhen ve manen hazırlanmak için önemli bir fırsat sunan mübarek zaman dilimlerinden biridir. Bu ayda yapılan ibadetler, yaklaşan Ramazan'ın bereketine kapı aralar. Peygamber Efendimiz'in (s.a.v) Ramazan dışında en çok oruç tuttuğu ay olarak bilinen Şaban'da, gücü yetenler nafile oruçlarla bu manevi iklimi değerlendirebilir.
Farz ibadetlere daha fazla hassasiyet gösterilen bu dönemde, nafile ve kaza namazları kılmak; özellikle gece namazıyla gönlü arındırmak tavsiye edilir. Şaban ayı aynı zamanda dua ve tövbenin yoğunlaştığı bir zaman olarak öne çıkar. Günahlardan arınmak için samimiyetle af dilemek, bu ayın ruhuna uygun ibadetlerdendir. Kur'an-ı Kerim'i daha sık okuyup anlamı üzerinde tefekkür etmek ise Ramazan'a bilinçli bir hazırlık yapmanın en güzel yollarından biridir.