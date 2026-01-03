CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Haberler Ankara'da kar yağacak mı? 5 Ocak Pazartesi Ankara'da hava nasıl, kaç derece olacak?

Ankara'da kar yağacak mı? 5 Ocak Pazartesi Ankara'da hava nasıl, kaç derece olacak?

Ankara hava durumu 5 Ocak Pazartesi günü için merak ediliyor. Yeni haftaya başlarken başkentte hava nasıl olacak sorusu, vatandaşların gündeminde yer alıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün (MGM) paylaştığı verilere göre Ankara’da Pazartesi günü parçalı ve çok bulutlu bir hava etkili olacak.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ocak 2026 Cumartesi 10:30
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Ankara'da kar yağacak mı? 5 Ocak Pazartesi Ankara'da hava nasıl, kaç derece olacak?

Yeni haftaya girilirken "Ankara hava durumu 5 Ocak", "Pazartesi Ankara'da hava nasıl olacak?" ve "Ankara 5 günlük hava durumu tahmini" gibi aramalar hız kazandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yayımlanan son tahminlere göre, 5 Ocak Pazartesi günü Ankara'da parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı öne çıkarken, gün içerisinde yağış beklenmiyor. Hava sıcaklıklarının ise mevsim normallerine yakın seyredeceği tahmin ediliyor. Başkentte yaşayan vatandaşların günlük planlarını yaparken Ankara saatlik, günlük ve 5 günlük hava durumu tahminlerini takip etmeleri önem taşıyor.

ANKARA'DA HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji verilerine göre 3 Ocak Cumartesi günü hava genel olarak parçalı bulutlu geçecek. Gün içerisinde sıcaklık kademeli olarak artarken, akşam saatlerinden sonra yeniden düşüş gösterecek.

09.00 – 12.00:

Parçalı bulutlu, sıcaklık 0°C, hissedilen 0°C.

Nem oranı %53, rüzgar ortalama 2 km/sa, maksimum 11 km/sa.

12.00 – 15.00:

Parçalı bulutlu, sıcaklık 3°C, hissedilen 3°C.

Nem %54, rüzgar ortalama 4 km/sa, maksimum 13 km/sa.

15.00 – 18.00:

Parçalı bulutlu, sıcaklık 4°C, hissedilen 4°C.

Nem %64, rüzgar ortalama 6 km/sa, maksimum 16 km/sa.

18.00 – 21.00:

Çok bulutlu, sıcaklık 4°C, hissedilen 4°C.

Nem %72, rüzgar ortalama 5 km/sa, maksimum 16 km/sa.

21.00 – 24.00:

Çok bulutlu, sıcaklık 3°C, hissedilen 3°C.

Nem %78, rüzgar ortalama 7 km/sa, maksimum 19 km/sa.

ANKARA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ

03 Ocak Cumartesi

Çok bulutlu.

  • En düşük sıcaklık: -10°C
  • En yüksek sıcaklık: 4°C
  • Nem: %52 – %76
  • Rüzgar hızı: 6 km/sa

04 Ocak Pazar

Sisli ve puslu hava etkili olacak.

  • En düşük sıcaklık: 0°C
  • En yüksek sıcaklık: 7°C
  • Nem: %70 – %87
  • Rüzgar hızı: 7 km/sa

05 Ocak Pazartesi

Sisli hava devam ediyor.

  • En düşük sıcaklık: -1°C
  • En yüksek sıcaklık: 9°C
  • Nem: %62 – %91
  • Rüzgar hızı: 4 km/sa

06 Ocak Salı

Sisli ve puslu hava etkili.

  • En düşük sıcaklık: 0°C
  • En yüksek sıcaklık: 9°C
  • Nem: %57 – %88
  • Rüzgar hızı: 4 km/sa

07 Ocak Çarşamba

Sisli hava sürüyor.

  • En düşük sıcaklık: 0°C
  • En yüksek sıcaklık: 11°C
  • Nem: %39 – %85
  • Rüzgar hızı: 5 km/sa

AHaber CANLI YAYIN

G.Saray'dan F.Bahçe'ye dev transfer çalımı!
F.Bahçe'den bir transfer daha! İş imzaya kaldı
DİĞER
Usta oyuncu Parla Şenol yıllar sonra anlattı: O sette ukalaca davrandım rolüm devam ettirilmedi, pişmanım!
Son dakika: Venezuela'da art arda patlama: Alçak uçuş sesleri! Saldırı emrini Trump mı verdi?
Icardi için flaş transfer iddiası!
F.Bahçe'nin yeni yıldızı Juventus'tan!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Espanyol-Barcelona maçı tüm detayları! Espanyol-Barcelona maçı tüm detayları! 11:12
Osimhen için gündemi sarsacak iddia! Osimhen için gündemi sarsacak iddia! 10:40
Icardi için flaş transfer iddiası! Icardi için flaş transfer iddiası! 10:40
Tüm ayrıntılarıyla Elche-Villarreal maçı! Tüm ayrıntılarıyla Elche-Villarreal maçı! 10:39
Basketbolda Beşiktaş-F.Bahçe derbisi! Basketbolda Beşiktaş-F.Bahçe derbisi! 10:21
Osasuna-Athletic Bilbao maçı hangi kanalda? Osasuna-Athletic Bilbao maçı hangi kanalda? 10:19
Daha Eski
Thunder Warriors'ı farklı yendi Thunder Warriors'ı farklı yendi 10:19
Oulai için rekor bonservis talebi! Oulai için rekor bonservis talebi! 10:04
F.Bahçe'nin yeni yıldızı Juventus'tan! F.Bahçe'nin yeni yıldızı Juventus'tan! 09:56
Celta Vigo-Valencia maçı tüm ayrıntıları! Celta Vigo-Valencia maçı tüm ayrıntıları! 09:50
G.Saray'da rota Ugarte! G.Saray'da rota Ugarte! 09:43
F.Bahçe'den bir transfer daha! İş imzaya kaldı F.Bahçe'den bir transfer daha! İş imzaya kaldı 09:18