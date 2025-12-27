Yılbaşında kar yağacak mı? 31 Aralık ve 1 Ocak için hava durumu tahminleri!

CANLI SKOR ANA SAYFA
Yeni yıla sayılı günler kala vatandaşların en çok merak ettiği konuların başında yılbaşında kar yağışı olup olmayacağı geliyor. Özellikle yılbaşı planı yapanlar, hava durumu tahminlerini yakından takip ediyor. "Yılbaşında kar yağacak mı?" sorusu, arama motorlarında en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. 31 Aralık ve 1 Ocak tarihlerini kapsayan hava durumu tahminleri, kar ihtimaline dair ipuçları veriyor.

Yılbaşında kar yağacak mı? Yeni yıla girerken en çok hayal edilen manzaralardan biri de hiç kuşkusuz kar yağışı oluyor. Peki, bu yıl yılbaşında kar yağacak mı, yoksa yeni yıla yağmurla mı girilecek? Mevcut hava durumu tahminleri, yılbaşı günlerinde ülke genelinde parçalı ve çok bulutlu bir havanın etkili olacağını gösteriyor. Soğuk hava dalgalarının özellikle iç ve yüksek kesimlerde etkisini artırmasıyla birlikte kar ihtimali gündeme geliyor. Buna karşın kıyı bölgelerde yağışların genellikle yağmur şeklinde olması bekleniyor. Peki, Yılbaşında kar sürprizi olur mu? İşte detaylar...

YILBAŞINDA KAR YAĞACAK MI?

28 Aralık Pazar günü, Karadeniz üzerinden gelen soğuk hava kütlesinin etkisiyle şehir genelinde sıcaklıklarda ani bir düşüş yaşanacak. Günün ilk saatlerinde yağmur şeklinde görülmesi beklenen yağışların, akşam saatlerinden itibaren kuvvetlenerek etkisini artıracağı tahmin ediliyor. Bu süreçte rüzgârın kuzeyli yönlerden esmesiyle hissedilen sıcaklıklar daha da düşebilir.

29 ve 30 Aralık tarihlerinde ise hava koşullarının daha da sertleşmesi bekleniyor. Yağışların özellikle İstanbul'un yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur şeklinde başlayacağı, ilerleyen saatlerde ise kara dönüşebileceği öngörülüyor. Anadolu Yakası'nın yüksek bölgeleri ile Avrupa Yakası'nın iç ve kuzey kesimlerinde kar ihtimali bu günlerde daha da güçlenecek.

31 Aralık Yılbaşı Gecesi, İstanbul genelinde kar yağışı açısından en kritik zaman dilimi olarak öne çıkıyor. Mevcut meteorolojik modellere göre, özellikle yüksek kesimler başta olmak üzere birçok noktada lapa lapa kar yağışı görülme ihtimali bulunuyor. Kent genelinde kar örtüsü oluşup oluşmayacağı ise yağışın süresi ve sıcaklık değerlerine bağlı olacak.

1 Ocak 2026 Perşembe günü kar yağışının yer yer etkisini sürdürmesi beklenirken, yılın ilk gününde İstanbul'da kış manzaraları yaşanabilir. 2 Ocak itibarıyla ise soğuk ve yağışlı sistemin etkisini yavaş yavaş kaybederek bölgeyi terk etmesi öngörülüyor.

İSTANBUL'A KAR NE ZAMAN YAĞACAK?

Meteoroloji kaynaklarından alınan son değerlendirmelere göre, İstanbul ve çevresinde beklenen kar yağışı için geri sayım başladı. Uzun süredir mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının, Aralık ayının son günlerine doğru belirgin şekilde düşmesi bekleniyor. Özellikle kuzeyden gelecek soğuk hava dalgası, İstanbul'da kış şartlarını yeniden gündeme taşıyacak.

