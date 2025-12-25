TOKİ İstanbul kurası ne zaman? 500 bin konut İstanbul kura çekiliş tarihi

TOKİ tarafından hayata geçirilen 'Yüzyılın Konut Projesi'nde, 10 Kasım'da başlayan başvuru süreci 19 Aralık itibarıyla sona erdi. Şimdi tüm Türkiye, noter huzurunda yapılacak ve canlı yayınlanacak kura çekilişlerine kilitlenmiş durumda. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen süreçte kuraların 29 Aralık 2025 ile 27 Şubat 2026 tarihleri arasında tamamlanması planlanıyor. Başvuru sayısının en yoğun olduğu il olan İstanbul'da, kura tarihlerinin ilçelere ve projelere göre aşamalı olarak ilan edilmesi beklenirken; hak sahipliği sonuçları eş zamanlı olarak e-Devlet ve TOKİ'nin resmi sitesi üzerinden sorgulanabilecek. İşte TOKİ 500 bin sosyal konut projesi kura çekilişine ilişkin detaylar...