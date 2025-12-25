HaberlerHaberler TOKİ İstanbul kurası ne zaman? 500 bin konut İstanbul kura çekiliş tarihi
TOKİ İstanbul kurası ne zaman? 500 bin konut İstanbul kura çekiliş tarihi
Cumhuriyet tarihinin en büyük konut hamlesinde başvuru heyecanı yerini kura çekilişi merakına bıraktı. 8 milyondan fazla vatandaşın başvurduğu TOKİ 500 bin sosyal konut projesinde, hak sahiplerini belirleyecek kura çekimleri 29 Aralık 2025 tarihinde başlıyor. Yaklaşık iki ay sürecek olan maratonda, özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyükşehirlerde yaşayan binlerce ailenin ev hayali, noter huzurundaki çekilişlerle netlik kazanacak. İşte kura takviminin detayları ve merak edilenler...
TOKİ tarafından hayata geçirilen 'Yüzyılın Konut Projesi'nde, 10 Kasım'da başlayan başvuru süreci 19 Aralık itibarıyla sona erdi. Şimdi tüm Türkiye, noter huzurunda yapılacak ve canlı yayınlanacak kura çekilişlerine kilitlenmiş durumda. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen süreçte kuraların 29 Aralık 2025 ile 27 Şubat 2026 tarihleri arasında tamamlanması planlanıyor. Başvuru sayısının en yoğun olduğu il olan İstanbul'da, kura tarihlerinin ilçelere ve projelere göre aşamalı olarak ilan edilmesi beklenirken; hak sahipliği sonuçları eş zamanlı olarak e-Devlet ve TOKİ'nin resmi sitesi üzerinden sorgulanabilecek. İşte TOKİ 500 bin sosyal konut projesi kura çekilişine ilişkin detaylar...
TOKİ İSTANBUL KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?
TOKİ'nin 2025-2026 kura takvimine göre, büyük maraton 29 Aralık 2025 sabahı ilk ilin çekilişiyle resmen başlıyor. İstanbul kuraları, başvuru sayısının milyonları bulması nedeniyle takvimin en kritik aşamasını oluşturuyor. İstanbul için kesin gün ve saat duyurusu, TOKİ'nin resmi web sitesindeki "Kura Takvimi" sekmesi üzerinden, ilerleyen tarihlerde ilan edilecek. İstanbul gibi metropollerde kura işlemlerinin, yoğunluktan dolayı tek bir güne sığdırılmayıp haftalık periyotlara yayılması bekleniyor. Konuya ilişkin resmi açıklama geldiğinde haberimiz güncellenecektir.
Kura çekilişleri, geçmiş projelerde olduğu gibi tamamen şeffaf bir ortamda ve noter huzurunda gerçekleştirilecek. Vatandaşların akıllarında soru işareti kalmaması adına tüm süreç; TOKİ'nin resmi YouTube kanalı, sosyal medya hesapları ve toki.tv üzerinden anlık olarak canlı yayınlanacak. Böylece başvuru sahipleri, kura salonuna gitmelerine gerek kalmadan, kendi isimlerinin çıkıp çıkmadığını ekran başından saniye saniye takip edebilecekler.
Çekiliş sırasında öncelikle "Şehit Yakınları ve Gaziler", "Engelli Vatandaşlar", "Emekliler" ve "Gençler" için ayrılan kontenjanların kurası çekilecek; ardından "Diğer" kategorisindeki başvuruların asil ve yedek hak sahipleri belirlenecek. Kura heyecanı sürerken sistemde oluşabilecek yoğunluk nedeniyle, canlı yayını takip edemeyenler için nihai isim listeleri çekilişin hemen ardından e-Devlet kapısına aktarılacak.
TOKİ KURA SONUÇLARINA NASIL ÖĞRENİLİR?
Kura çekilişleri tamamlandıktan hemen sonra isim listeleri güncellenecektedir. Vatandaşlar, hak sahibi olup olmadıklarını e-Devlet (Turkiye.gov.tr) üzerindeki "TOKİ Kura Sonucu Sorgulama" ekranından veya toki.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ile öğrenebilecekler. Asil ve yedek listelerin tamamının en geç 2 Mart 2026'ya kadar duyurulması bekleniyor.
TOKİ KONUTLARI NE ZAMAN TESLİM EDİLECEK?
Kura çekimlerinin ardından hak sahipleri ile sözleşme imzalama süreci başlayacak. Bakanlığın yaptığı açıklamalara göre, kura sonrası inşaatı tamamlanan ilk konutların teslimatının Mart 2027 itibarıyla kademeli olarak yapılması öngörülüyor.
TOKİ KURASINDA ADI ÇIKANLAR NE YAPACAK?
Kura çekilişinde ismi "Asil" olarak belirlenen vatandaşlar için asıl süreç, kura heyecanından hemen sonra başlıyor. Hak sahibi olduktan sonra izlenmesi gereken adımlar şöyledir:
Sözleşme Aşaması: Kuralar tamamlanıp nihai listeler ilan edildikten sonra TOKİ, illere ve projelere göre bir "Sözleşme İmzalama Takvimi" duyuracak. Bu takvimde belirtilen tarihlerde, hak sahiplerinin belirlenen banka şubelerine (Genellikle T.C. Ziraat Bankası veya Halk Bankası) giderek konut sözleşmesini imzalaması gerekiyor.
Peşinat Ödemesi: Sözleşme imzalama aşamasında, konut bedelinin belirli bir oranı (genellikle %10) peşinat olarak tahsil edilir. Bu aşamada banka ile imzalanacak sözleşme, konutun mülkiyet haklarını yasal olarak garanti altına alır.
Taksitlerin Başlaması: Sosyal konut projesinde taksit ödemeleri genellikle sözleşme imzalanmasını takip eden aydan itibaren başlar. Taksit miktarları ve artış oranları (memur maaş artış endeksine göre) sözleşme detaylarında yer alacaktır.
Yedek Hak Sahiplerinin Durumu: Eğer asil listedeki bir hak sahibi sözleşme imzalamazsa veya gerekli şartları taşımadığı sonradan anlaşılırsa, sıra "Yedek" listedeki vatandaşlara geçecektir. Bu nedenle yedek listede olanların da ilan edilecek duyuruları takip etmesi oldukça önemlidir.
BAŞVURU ÜCRETİ İADESİ NASIL ALINIR?
Kurada adı çıkmayan vatandaşlar, başvuru sırasında yatırdıkları 500 TL tutarındaki başvuru ücretini geri alabilecekler. İadeler, kura çekiliş tarihinden itibaren yaklaşık 5 iş günü içerisinde, başvurunun yapıldığı banka hesabına veya ATM'ler üzerinden T.C. kimlik numarası ile geri ödenecektir.
TOKİ 500 BİN KONUT PROJESİ HANGİ İLDE KAÇ EV YAPILACAK?
81 ilde hayata geçirilecek 500 bin konutun illere göre dağılımı şöyle:
Adana'da 12 bin 292, Adıyaman'da 6 bin 620, Afyonkarahisar'da 4 bin 370, Ağrı'da 2 bin 840, Aksaray'da 2 bin 476, Amasya'da 2 bin 601, Ankara'da 30 bin 823, Antalya'da 13 bin 213, Ardahan'da 619, Artvin'de 1020, Aydın'da 7 bin 123, Balıkesir'de 7 bin 548, Bartın'da 1240, Batman'da 3 bin 810, Bayburt'ta 723, Bilecik'te 1419, Bingöl'de 2 bin 72, Bitlis'te 2 bin 363, Bolu'da 1950, Burdur'da 2 bin 208, Bursa'da 17 bin 225, Çanakkale'de 3 bin 376, Çankırı'da 1753, Çorum'da 2 bin 867, Denizli'de 6 bin 190, Diyarbakır'da 12 bin 165, Düzce'de 2 bin 470, Edirne'de 2 bin 530, Elazığ'da 3 bin 685, Erzincan'da 1760, Erzurum'da 4 bin 905, Eskişehir'de 6 bin 25, Gaziantep'te 13 bin 890, Giresun'da 1576, Gümüşhane'de 926, Hakkari'de 1557, Hatay'da 12 bin 639, Iğdır'da 1200, Isparta'da 2 bin 889, İstanbul'da 100 bin, İzmir'de 21 bin 20, Kahramanmaraş'ta 8 bin 195, Karabük'te 1600, Karaman'da 1550, Kars'ta 1730, Kastamonu'da 2 bin 380, Kayseri'de 7 bin 562, Kilis'te 1170, Kırıkkale'de 1689, Kırklareli'nde 2 bin 255, Kırşehir'de 1633, Kocaeli'nde 10 bin 340, Konya'da 15 bin, Kütahya'da 3 bin 592, Malatya'da 9 bin 609, Manisa'da 7 bin 229, Mardin'de 5 bin 357, Mersin'de 8 bin 190, Muğla'da 6 bin 197, Muş'ta 2 bin 142, Nevşehir'de 2 bin 68, Niğde'de 2 bin 604, Ordu'da 3 bin 334, Osmaniye'de 2 bin 990, Rize'de 2 bin 42, Sakarya'da 6 bin 633, Samsun'da 6 bin 397, Siirt'te 1527, Sinop'ta 947, Sivas'ta 3 bin 904, Şanlıurfa'da 13 bin 190, Şırnak'ta 1492, Tekirdağ'da 6 bin 865, Tokat'ta 3 bin 392, Trabzon'da 3 bin 734, Tunceli'de 775, Uşak'ta 2 bin 464, Van'da 6 bin 803, Yalova'da 1805, Yozgat'ta 2 bin 858 ve Zonguldak'ta 1872.