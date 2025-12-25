Regaip Kandili gecesi hangi zikirler çekilir? Regaip Kandili’nde hangi zikirler ve tesbihler çekilmeli?

Regaip Kandili gecesi, rahmet ve mağfiret kapılarının sonuna kadar açıldığı müstesna zaman dilimlerinden biridir. Bu geceyi ihya etmek isteyen Müslümanlar, namazın yanı sıra zikir ve dua ile de Allah'a yönelir. Peki, Regaip Kandili gecesi hangi zikirler çekilir? Regaip Kandili'nde yapılan zikirler, kalpleri yumuşatır, duaların kabulüne vesile olur ve kişiyi Ramazan ayına manevi olarak hazırlar. Peki, Regaip Kandili gecesi hangi zikirler çekilir? İşte detaylar...

REGAİB KANDİLİ NEDİR, NEDEN ÖNEMLİDİR?

Regaib Kandili, Üç Aylar'ın başlangıcını simgeleyen, Receb ayının ilk cuma gecesi idrak edilen mübarek gecelerden biridir. Bu gece, Müslümanlar için manevî bir farkındalık oluşturmak, ibadet ve kulluk bilincini artırmak amacıyla ihyâ edilir. Regaib kelimesi; "bol ihsan, ilahî lütuf ve bağış" anlamlarına gelir.

Hz. Peygamber Efendimiz'in (s.a.v.) Receb ayında zaman zaman oruç tuttuğuna dair rivayetler bulunmaktadır. Ancak Receb ayının her günü oruç tutulduğuna ya da Regaib gecesine özel bir namaz kılındığına dair sahih bir rivayet bulunmamaktadır. Buna rağmen Receb ayı; Şaban ve Ramazan'dan önce gelmesi sebebiyle, müminler için manevi hazırlık ayı olarak kabul edilir. Nitekim Peygamber Efendimiz (s.a.v.), Receb ayı girdiğinde şöyle dua etmiştir: "Allah'ım! Receb ve Şaban'ı bize mübarek kıl ve bizi Ramazan'a ulaştır."

REGAİB KANDİLİ'NDE YAPILABİLECEK İBADETLER

Kur'ân-ı Kerim ve sahih hadislerde Regaib Kandili'ne mahsus belirli bir ibadet şekli yer almasa da, İslam âlimleri ve gönül ehli bu gecenin ibadet, dua ve tefekkürle değerlendirilmesini tavsiye etmişlerdir.

1. Gündüzünde Oruç Tutmak

Regaib Kandili, perşembe gününü cumaya bağlayan gece olduğundan dolayı, kandil öncesindeki perşembe günü veya cuma günü oruç tutulması tavsiye edilmiştir. Dileyenler perşembe ve cuma olmak üzere iki gün oruç tutabilir; ancak yalnızca cuma günü oruç tutulması da uygun görülmüştür. Bu oruç, farz değil nafile ibadet kapsamındadır.

2. Namaz Kılmak (Kaza ve Nafile)

Bu gecede en çok tavsiye edilen ibadetlerin başında namaz gelir. Özellikle namaz borcu olanların kaza namazı kılmaları önemle tavsiye edilmiştir. Bazı İslam büyükleri, Regaib gecesini ihyâ etmek amacıyla nafile namazlar kılınmasını önermiştir. Bu namazlar, Regaib Kandili'ne özel farz veya sünnet olarak değil, nafile ibadet niyetiyle eda edilir.

3. Kur'ân-ı Kerim Okumak

Regaib Kandili'nde Kur'ân-ı Kerim okumak, üzerinde tefekkür etmek ve anlamını düşünmek büyük faziletlerdendir. Peygamber Efendimiz (s.a.v.), Kur'ân okumanın her harfine sevap verildiğini bildirmiştir. Kur'ân'la meşgul olmak, kalbi diriltir ve mümini manen güçlendirir. Bu gece Bakara Suresi'nin son ayetleri, Yasin, Rahman veya kısa sureler okunabilir.

4. Tevbe ve İstiğfar

Regaib Kandili, günahlardan arınmak ve Allah'a yönelmek için önemli bir fırsattır. Bu gecede samimi bir kalple yapılan tevbe ve istiğfarların kabul edileceği umulur. Peygamber Efendimiz (s.a.v.), günde defalarca istiğfar ettiğini ifade etmiş ve ümmetine de bunu tavsiye etmiştir.

5. Dua Etmek

Mübarek geceler, dua kapılarının ardına kadar açık olduğu zamanlardır. Bu gecede hem dünya hem de ahiret için dua edilmesi, Allah'tan af, sağlık, huzur ve hayır talep edilmesi tavsiye edilir. Duanın başında Allah'a hamd etmek, Peygamber Efendimiz'e salavat getirmek, duanın kabulüne vesile kabul edilmiştir.

6. Salavat Getirmek

Regaib Kandili'nde salavat-ı şerife getirmek, kalbi nurlandıran ibadetlerdendir. Salavat, hem duaların kabulüne vesile olur hem de Peygamber Efendimiz'e olan bağlılığın bir ifadesidir.

7. Sadaka Vermek

Bu mübarek gecede sadaka vermek, ihtiyaç sahiplerini gözetmek ve infakta bulunmak büyük sevap kazandırır. Sadaka, belaları uzaklaştıran ve Allah'ın rızasını kazandıran önemli bir ibadettir.

8. Hamd, Şükür ve Zikir

Regaib Kandili, Allah'a hamd ve şükürle yönelme, nimetleri tefekkür etme ve O'nu çokça zikretme zamanıdır. Zikir, kalbi huzura kavuşturur ve mümini gafletten korur.

ZİKİRLER

İSM-İ A'ZAM ZİKRİ

Kıymet, rütbe ve netîce bakımından zikirlerin en güzeli ism-i a'zam zikridir ki, o da umûmiyetle ism-i celâl yâni "Lafzatullâh" olarak kabûl edilir. Bu isim, bütün isimlerin mânâlarını özünde toplamıştır. Bu sebeple ism-i celâlin diğer isimlere göre müstesnâ bir keyfiyeti vardır. Meselâ başındaki «ا» (elif) kaldırılsa «لله» (lillâh) olur. Birinci «ل» (lâm) harfi kaldırılsa «له» (lehû) olur. İkinci «ل» (lâm) harfi kaldırılacak olsa «ه» (hû) kalır. Bunların her biri de Allâh Teâlâ'ya işâret eder.

"ALLAH ALLAH DİYEN BİRİ VAR OLDUKÇA KIYAMET KOPMAYACAKTIR"

Bir hadîs-i şerîfte kâinâtın ayakta durmasının bile zikrullâhın devâmına bağlı olduğu ifâde edilerek: "Yeryüzünde Allâh Allâh diyen biri var oldukça, kıyâmet kopmayacaktır." (Müslim, Îmân, 234/148) buyrulmaktadır.

KELİME-İ TEVHİD ZİKRİ

Kelime-i tevhîd zikri de, hadîs-i şerîflerde devamlı tavsiye edilmiştir. Kendisine bütün dünyâ tasarrufu verilen Süleymân -aleyhisselâm- da: "Benim saltanatım geçicidir. Bir tevhîd zikrinin getireceği saltanat ise ebedîdir..." buyurmuştur.

TOPLU HALDE KELİME-İ TEVHİD ZİKRİ YAPMAK

Zikirler içinde bilhassa kelime-i tevhîdin topluluk hâlinde zikredilmesinin husûsî bir yeri vardır. Nitekim sahâbeden Şeddâd bin Evs -radıyallâhu anh-'ın rivâyet ettiği şu hadîste bu husûsa işâret buyrulmuştur: Hazret-i Peygamber -sallâllâhu aleyhi ve sellem- yanında bulunduğumuz bir sırada bize hitâben: "–Aranızda yabancı biri var mı?" diye sordular. Buradaki "yabancı" ile yahudî ve hristiyanları kasdetmişti. Biz de: "–Hayır, yok yâ Rasûlallâh!" dedik. Bunun üzerine Allâh Rasûlü -sallâllâhu aleyhi ve sellem-, kapıların kapatılmasını emrederek şöyle buyurdu:

"–Ellerinizi kaldırın ve «Lâ ilâhe illâllâh» deyin!" Şeddâd bin Evs -radıyallâhu anh-, bu zikir meclisinin devâmını şu şekilde anlatır: "– Ellerimizi bir müddet kaldırıp söylenildiği şekilde (Lâ ilâhe illâllâh! diyerek) zikrettik. Müteâkıben Allâh Rasûlü -sallâllâhu aleyhi ve sellem- ellerini indirdi ve şöyle duâ etti: «–Allâh'ım sana hamd olsun! Rabbim, beni "bu cümle" ile gönderdin. Onu (söylemeyi ve gereğini yerine getirmeyi) bana emrettin. Buna karşılık bana cenneti va'dettin. Sen va'dinden asla dönmezsin!»