MasterChef üçüncü altın önlüğü kazanan isim! MasterChef'te dün akşam kim kazandı?

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye’de heyecan hız kesmeden devam ediyor. Yarışmanın 24 Aralık akşamı yayınlanan son bölümünde üçüncü altın önlük için yarışmacılar kıyasıya mücadele etti. İzleyiciler, “Dün akşam MasterChef’te altın önlüğü kim giydi?” sorusunun yanıtını arama motorlarında yoğun şekilde araştırmaya başladı.

Giriş Tarihi: 25 Aralık 2025 Perşembe 09:01
MasterChef üçüncü altın önlüğü kazanan isim! MasterChef'te dün akşam kim kazandı?

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye'de heyecan hız kesmeden devam ediyor. Yarışmanın 24 Aralık akşamı yayınlanan son bölümünde üçüncü altın önlük için yarışmacılar kıyasıya mücadele etti. Şeflerin verdiği zorlu görevde hem lezzet hem de sunum ön plandaydı. Gecenin sonunda yapılan değerlendirme sonrası MasterChef üçüncü altın önlüğü kazanan isim belli oldu. İzleyiciler, "Dün akşam MasterChef'te altın önlüğü kim giydi?" sorusunun yanıtını arama motorlarında yoğun şekilde araştırmaya başladı. Peki, MasterChef üçüncü altın önlüğü kim kazandı? Detaylar haberimizde...

ALTIN ÖNLÜK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Altın önlük oyununu kazanan kırmızı takım oldu.

MASTERCHEF ALTIN ÖNLÜĞÜN ÜÇÜNCÜ SAHİBİ KİM OLDU?

MasterChef Türkiye All Star Altın Kupa'da altın önlüğün üçüncü sahibi Çağatay oldu.

MASTERCHEF TAKIMLAR

Mavi Takım:

Kıvanç (Kaptan), Hasan, Eren, Kerem, Barbaros, Özkan, Alican, Beyza

Kırmızı Takım:

Çağatay (Kaptan), Sergen, Ayaz, Sezer, Tolga, Hakan, Erim, Dilara

