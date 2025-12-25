CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Haberler Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, çeyrek altını kim kazandı?

Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, çeyrek altını kim kazandı?

Gelinim Mutfakta puan durumu | Kanal D ekranlarında hafta içi her gün yayınlanan Gelinim Mutfakta programında 25 Aralık 2025 Salı günü puan durumu izleyiciler tarafından yakından takip ediliyor. Yeni haftanın başlamasıyla birlikte gelinler mutfakta en yüksek puanı almak ve çeyrek altını kazanmak için kıyasıya mücadele etti.

Giriş Tarihi: 25 Aralık 2025 Perşembe 11:46
Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, çeyrek altını kim kazandı?

GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU | Ekranların sevilen yarışması Gelinim Mutfakta'da 25 Aralık 2025 bölümü büyük heyecana sahne oldu. Yeni haftanın ilk günlerinde yarışmacılar arasındaki rekabet giderek artarken, izleyiciler de bugün çeyrek altını kim aldı sorusuna yanıt arıyor. Kayınvalidelerin tadım sonrası verdiği puanlarla birlikte Gelinim Mutfakta puan durumu netleşti. Günün sonunda zirveye çıkan isim, hem altının hem de moral üstünlüğünün sahibi oldu. Peki bugün Gelinim Mutfakta'da kim kazandı, puanlar nasıl dağıldı? Tüm detaylar ve güncel sıralama haberimizde…

GELİNİM MUTFAKTA DÜN KİM KAZANDI?

Gelinim Mutfakta'nın 24 Aralık 2025'te yayınlanan 1743. Bölümünde Miyase Türkel, Tuğba Duman, Kader Öztürk ve Neriman Bostan "Fenomen Yaprak Döner" için yarıştı.

GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU 22 ARALIK 2025

KADER- 21 PUAN

TUĞBA- 14 PUAN

NERİMAN- 9 PUAN

MİYASE- 9 PUAN

ASLI HÜNEL KİMDİR?

Aslı Hünel, Türk müziğinin sevilen isimlerinden biri olmasının yanı sıra son yıllarda televizyon ekranlarında da adından söz ettiren başarılı bir sunucudur. Sanat hayatına müzikle adım atan Hünel, uzun yıllar boyunca arabesk ve Türk sanat müziği türlerinde albümler çıkarmış, sahne performanslarıyla geniş bir dinleyici kitlesine ulaşmıştır. Güzelliği ve zarafetiyle de dikkat çeken sanatçı, son dönemde özellikle Kanal D'de yayınlanan Gelinim Mutfakta programının sunuculuğu ile geniş kitleler tarafından tanınmaktadır.

ATV CANLI YAYIN

