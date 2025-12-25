Bugün kandil mi? 25 Aralık bugün ne kandili?

CANLI SKOR ANA SAYFA
Müslümanlar tarafından sıkça sorulan “Bugün kandil mi?” sorusu, özellikle kandil günlerine yaklaşırken daha fazla araştırılıyor. 25 Aralık günü hangi kandil var? sorusu da merak edilen başlıklar arasında yer alıyor.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 25 Aralık 2025 Perşembe 12:16 Güncelleme Tarihi: 25 Aralık 2025 Perşembe 12:30
Dini gün ve geceler takvimine göre vatandaşlar, "Bugün kandil mi?" ve "25 Aralık bugün ne kandili?" sorularına yanıt arıyor. Regaip, Miraç, Berat ve Mevlid Kandili gibi mübarek geceler yılın farklı dönemlerinde idrak ediliyor. Müslümanlar tarafından sıkça sorulan "Bugün kandil mi?" sorusu, özellikle kandil günlerine yaklaşırken daha fazla araştırılıyor. 25 Aralık günü hangi kandil var? sorusu da merak edilen başlıklar arasında yer alıyor.

BUGÜN KANDİL Mİ?

Bu yıl Regaip Kandili, 25 Aralık 2025 Perşembe akşamı gerçekleşecek. Miraç Kandili 15 Ocak 2026'da, Berat Kandili ise 2 Şubat 2026'da idrak edilecek.

REGAİP KANDİLİ'NDE HANGİ DUALAR OKUNMALI?

Regaip Gecesi'nde öncelikle namaz ibadetine ağırlık verilmesi önerilir. Yatsı namazının ardından kılınacak nafile namazlar, gece boyunca edilecek dualarla desteklenebilir. Bunun yanında Kur'an-ı Kerim tilaveti, özellikle anlamı üzerinde düşünülerek yapılan okumalar, gecenin manevi değerini artırır.

Bu gecede istiğfar, yani "Estağfirullah" diyerek Allah'tan bağışlanma dilemek büyük önem taşır. Ayrıca Peygamber Efendimiz'e (s.a.v.) salavat getirmek, Regaip Gecesi'nde yapılması tavsiye edilen ibadetler arasındadır. Dualarda sadece kendimiz için değil, ailemiz, ümmet ve tüm insanlık için hayır dilemek de faziletli kabul edilir.

REGAİP KANDİLİ'NİN ÖNEMİ NEDİR?

Regaib Kandili, Üç Aylar'ın başladığını hatırlatmak, Müslümanların manevî hayata yönelmesini teşvik etmek ve toplumda ibadet bilincini canlı tutmak amacıyla ihyâ edilen mübarek gecelerden biridir. Bu gece, Receb ayının ilk cuma gecesi olarak idrak edilir ve İslam dünyasında büyük bir önem taşır.

Hz. Peygamber Efendimiz'in (sallâllâhu aleyhi ve sellem) Receb ayında oruç tuttuğuna dair bazı rivayetler bulunmaktadır. Ancak Receb ayının her günü oruç tuttuğuna veya Regaib Gecesi'ne mahsus özel bir namaz kıldığına dair sahih bir rivayet mevcut değildir. Nitekim bu husus, Ebû Dâvûd ve İbnü'l-Cevzî gibi önemli hadis kaynaklarında da ifade edilmiştir (bk. Ebû Dâvûd, Savm, 55 [2430]; İbnü'l-Cevzî, el-Mevzû'ât, 2/434-438, 576-580).

Bununla birlikte Receb ayı, Şaban ve Ramazan aylarının öncüsü olması sebebiyle Müslümanlar için manevî hazırlık dönemi olarak kabul edilir. Bu ayın gelişi, kullar için bir şükür ve sevinç vesilesidir. Nitekim Hz. Peygamber Efendimiz (s.a.v.), Receb ayı girdiğinde şu duayı yapmıştır:
"Allah'ım! Receb ve Şaban aylarını bize mübarek kıl ve bizi Ramazan ayına ulaştır."
(Tabêrânî, el-Mu'cemü'l-evsât, 4/189 [3939]; Beyhâkî, Şuabü'l-îmân, 5/348-349 [3534]).

Kur'ân-ı Kerim ve sahih hadislerde Regaib Gecesi'ne özel bir ibadet şekli ya da belirli bir namaz açıkça belirtilmemiştir. Ancak tarih boyunca Hak dostları ve İslam âlimleri, bu mübarek gecenin ibadetle değerlendirilmesi adına çeşitli tavsiyelerde bulunmuşlardır.

