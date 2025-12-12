Bugün gram altın ne kadar, kaç TL? 12 Aralık Cuma gram, çeyrek, yarım ve tam altın ne kadar?

CANLI ALTIN FİYATLARI | Altın piyasasını takip edenler için 12 Aralık altın fiyatları günün en önemli gündem maddesi oldu. Özellikle gram altın ve çeyrek altın fiyatı vatandaşlar tarafından anlık olarak araştırılıyor. Yatırım amacıyla altın almayı düşünenler, yarım altın ve tam altın ne kadar? sorusuna yanıt arıyor. Piyasalarda yaşanan hareketlilikle birlikte altın fiyatlarında son durum merak konusu oluyor. İşte 12 Aralık gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatlarında güncel gelişmeler…

GRAM ALTIN ALIŞ: 5.862,31TL

GRAM ALTIN SATIŞ: 5.863,08TL

12 ARALIK CANLI DÖVİZ KURU - BUGÜN DOLAR NE KADAR?

◼ABD Doları: 42,68 (Alış) - 42,69 (Satış)

◼EURO: 50,05 (Alış) - 50,25 (Satış)

◼STERLİN: 57,14 (Alış) - 57,22 (Satış)

FED FAİZ KARARI

Fed, Aralık ayı toplantısında politika faizini 25 baz puan indirerek yüzde 3,50-3,75 aralığına çekti. Fed böylece bu sene üçüncü faiz indirimini gerçekleştirdi. FED içerisindeki görüş ayrılıkları, son toplantı öncesinde de belirgindi. Kimi yetkililer enflasyonla mücadelenin kazanımlarını riske atmamak adına temkinli bir duruş sergilenmesi ve ek ekonomik verilerin beklenmesi gerektiğini savunurken diğer kesim ise faiz indirim döngüsüne başlamak için ekonomik koşulların olgunlaştığını belirterek indirimi destekleyen görüşler beyan etmişti.

KAPALI ÇARŞI ALTIN FİYATLARI (12 ARALIK)

▶Gram Altın Alış: 5.862,31₺

▶Gram Altın Satış: 5.863,08₺

▶Çeyrek Altın Alış: 9.531,00₺

▶Çeyrek Altın Satış:9.632,00₺

▶Yarım Altın Alış: 19.109,00₺

▶Yarım Altın Satış: 19.258,00₺

▶Tam Altın Alış: 37.165,71₺

▶Tam Altın Satış: 37.899,36₺

▶Ata Altın Alış: 38.327,14₺

▶Ata Altın Satış: 39.294,43₺

▶22 Ayar Bilezik Alış: 5.339,15₺

▶22 Ayar Bilezik Satış: 5.375,65₺

▶Gümüş Alış: 87,34₺

▶Gümüş Satış: 87,40₺

NOT: Altın ve döviz kurunda son bilgiler 12 Aralık Cuma günü saat 06.50 itibarıyla alınmıştır.