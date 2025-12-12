CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Haberler Bugün gram altın ne kadar, kaç TL? 12 Aralık Cuma gram, çeyrek, yarım ve tam altın ne kadar?

12 Aralık altın fiyatları yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Haftanın son işlem gününde gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın ne kadar oldu? sorusu yoğun şekilde araştırılıyor. Ekonomide yaşanan gelişmeler ve ons altındaki hareketlilik, altın piyasasında dalgalanmalara neden oluyor. Güncel verilere göre 12 Aralık gram altın fiyatı, çeyrek altın ve diğer altın türlerinde son durum merak ediliyor. İşte canlı altın fiyatları ve anlık piyasa verileri…

Giriş Tarihi: 28 Kasım 2025 Cuma 06:52 Güncelleme Tarihi: 12 Aralık 2025 Cuma 06:51
CANLI ALTIN FİYATLARI | Altın piyasasını takip edenler için 12 Aralık altın fiyatları günün en önemli gündem maddesi oldu. Özellikle gram altın ve çeyrek altın fiyatı vatandaşlar tarafından anlık olarak araştırılıyor. Yatırım amacıyla altın almayı düşünenler, yarım altın ve tam altın ne kadar? sorusuna yanıt arıyor. Piyasalarda yaşanan hareketlilikle birlikte altın fiyatlarında son durum merak konusu oluyor. İşte 12 Aralık gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatlarında güncel gelişmeler…

GRAM ALTIN ALIŞ: 5.862,31TL

GRAM ALTIN SATIŞ: 5.863,08TL

Canlı altın fiyatları 11 Aralık 2025

12 ARALIK CANLI DÖVİZ KURU - BUGÜN DOLAR NE KADAR?

◼ABD Doları: 42,68 (Alış) - 42,69 (Satış)

◼EURO: 50,05 (Alış) - 50,25 (Satış)

◼STERLİN: 57,14 (Alış) - 57,22 (Satış)

Bugün gram, çeyrek, yarım altın ne kadar? (11 Aralık)

FED FAİZ KARARI

Fed, Aralık ayı toplantısında politika faizini 25 baz puan indirerek yüzde 3,50-3,75 aralığına çekti. Fed böylece bu sene üçüncü faiz indirimini gerçekleştirdi. FED içerisindeki görüş ayrılıkları, son toplantı öncesinde de belirgindi. Kimi yetkililer enflasyonla mücadelenin kazanımlarını riske atmamak adına temkinli bir duruş sergilenmesi ve ek ekonomik verilerin beklenmesi gerektiğini savunurken diğer kesim ise faiz indirim döngüsüne başlamak için ekonomik koşulların olgunlaştığını belirterek indirimi destekleyen görüşler beyan etmişti.

KAPALI ÇARŞI ALTIN FİYATLARI (12 ARALIK)

Gram Altın Alış: 5.862,31₺

Gram Altın Satış: 5.863,08₺

Çeyrek Altın Alış: 9.531,00

Çeyrek Altın Satış:9.632,00

Yarım Altın Alış: 19.109,00

Yarım Altın Satış: 19.258,00₺

Tam Altın Alış: 37.165,71₺

Tam Altın Satış: 37.899,36₺

Ata Altın Alış: 38.327,14₺

Ata Altın Satış: 39.294,43₺

22 Ayar Bilezik Alış: 5.339,15₺

22 Ayar Bilezik Satış: 5.375,65₺

Gümüş Alış: 87,34₺

Gümüş Satış: 87,40₺

NOT: Altın ve döviz kurunda son bilgiler 12 Aralık Cuma günü saat 06.50 itibarıyla alınmıştır.

Anasayfa Beşiktaş Fenerbahçe Galatasaray Trabzonspor
