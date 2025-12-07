Toruna son görev

Türk futbolunun ve Beşiktaş'ın efsane oyuncusu Feyyaz Uçar'ın hayatını kaybeden 3.5 aylık torunu Can Arbay, İzmir'de son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze, Narlıdere Müftülüğü Merkez Camii'nde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Çeşme'deki Çakabey Mezarlığı'na defnedildi.
