CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Haberler Toruna son görev

Toruna son görev

Türk futbolunun ve Beşiktaş'ın efsane oyuncusu Feyyaz Uçar'ın hayatını kaybeden 3.5 aylık torunu Can Arbay, İzmir'de son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze, Narlıdere Müftülüğü Merkez Camii'nde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Çeşme'deki Çakabey Mezarlığı'na defnedildi.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 07 Aralık 2025 Pazar 06:50
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Toruna son görev
Türk futbolunun ve Beşiktaş'ın efsane oyuncusu Feyyaz Uçar'ın hayatını kaybeden 3.5 aylık torunu Can Arbay, İzmir'de son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze, Narlıdere Müftülüğü Merkez Camii'nde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Çeşme'deki Çakabey Mezarlığı'na defnedildi.
F.Bahçe deplasmanda berabere kaldı!
Fenerbahçe'ye transferde flaş teklif!
DİĞER
Aslan’a Meksika ateşi! Mauro Icardi’nin yanına gelecek...
İstanbul'u sağanak vurdu! Sokaklar ve caddeler göl oldu... İBB sınıfta kaldı | Peş peşe kazalar
G.Saray'dan Metehan Baltacı kararı!
Süper Lig'de güncel puan durumu
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Salah'tan veda sözleri! Salah'tan veda sözleri! 01:21
Salah'tan veda sözleri! Salah'tan veda sözleri! 01:20
PSG evinde çok farklı! PSG evinde çok farklı! 01:01
Bilbao Madrid'i devirdi! Bilbao Madrid'i devirdi! 01:01
PSG evinde çok farklı! PSG evinde çok farklı! 01:00
Bilbao Madrid'i devirdi! Bilbao Madrid'i devirdi! 00:58
Daha Eski
G.Saray Bursa'da kayıp! G.Saray Bursa'da kayıp! 00:37
Sakaryaspor'da Serhat Sütlü ile yollar ayrıldı Sakaryaspor'da Serhat Sütlü ile yollar ayrıldı 00:33
Tedesco: Benim için hayal kırıklığı! Tedesco: Benim için hayal kırıklığı! 00:07
F.Bahçe deplasmanda berabere kaldı! F.Bahçe deplasmanda berabere kaldı! 00:07
Fenerbahçe'ye transferde flaş teklif! Fenerbahçe'ye transferde flaş teklif! 00:07
Süper Lig'de güncel puan durumu Süper Lig'de güncel puan durumu 00:07