Sahipsizler 41. bölüm fragmanı izle | Star TV Sahipsizler yeni fragman izle

Anne ve babalarını bir gecede kaybeden altı kardeşin hayatta kalma mücadelesi verirken birbirlerine tutunmak zorunda kalmalarını ele alan Sahipsizler, Mardin’in huzurlu ormanlarından başlar, ancak kardeşler İstanbul’a geldiklerinde hem büyük bir şehirle hem de karanlık sırlarla yüzleşirler. Geçmişin gölgeleri, kardeşlik bağları ve umut dolu mücadele ekseninde ilerleyen dokunaklı bir aile dizisi olan Sahipsizler'in yeni bölüm fragmanı merakla bekleniyor. İşte Sahipsizler 41. bölüm fragmanı...

Giriş Tarihi: 19 Kasım 2025 Çarşamba 13:45 Güncelleme Tarihi: 03 Aralık 2025 Çarşamba 12:55
Altı kardeşin bir gecede paramparça olan hayatlarının ardından, onları koruması gereken yetişkinlerin bile karanlık hesaplarına kurban gittiği, entrika ve sırlarla örülü bir hikayeyi merkezine alan Sahips i zler, reyting listelerinde ilk sırada oturmaya devam ediyor. Mardin'deki trajedinin ardından İstanbul'a savrulan kardeşler, hem geçmişlerinin gölgesinden kaçmaya hem de kendilerini ayırmak isteyen görünmez bir elin oyunlarını bozmaya çalışıyor. Sevilen dizinin 41. bölüm fragmanını ve detayları sizler için derledik.

SAHİPSİZLER tüm bölümleri izlemek için tıklayın

SAHİPSİZLER GEÇEN BÖLÜMDE NELER OLDU?

Azize, annesine kavuştuğu anda onu yeniden kaybedince büyük bir yıkım yaşar. Öfke ve acıyla Devran, anlaşmayı bozduğunu düşünerek otele gider. Devran ise gerçeği kanıtlamaya çalışırken, Vahap'ın aileyi korumak için silahları sakladığını itiraf etmesi, baba-oğul arasında ipleri kopma noktasına getirir.

Sahipsizler yeni bölüm fragman izle

Devran, hem Azize'ye hem de ailesine verdiği söz arasında sıkışır. Haşmet annesini Osman'dan uzak tutmaya çalışsa da işler tersine döner; Osman, Remziye'ye ani bir evlilik teklifi eder. Haşmet, annesini "korkulu rüyası" Osman'a kaptırmamak için yeni planlar peşine düşer. Zeliha cephesinde ise, Yusuf'un yalanlarının ortaya çıkması, ilişkide büyük bir kırılmaya yol açar.

SAHİPSİZLER tüm bölümleri izlemek için tıklayın

