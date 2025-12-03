Sahipsizler yeni bölüm izle | Star TV Sahipsizler 40. bölüm kesintisiz izle

CANLI SKOR ANA SAYFA
Yönetmen koltuğunda Cem Karcı’nın oturduğu Sahipsizler, 40. bölümüyle 3 Aralık Çarşamba akşamı Star TV ekranlarında izleyiciyle buluşuyor. Hazal Subaşı, Kaan Miraç Sezen, Burak Berkay Akgül ve Doğa Bayram’ın başrolleri paylaştığı dizi; yokluğa, hayal kırıklıklarına ve ayrılıklara rağmen birbirlerine tutunmaktan vazgeçmeyen altı kardeşin yaşam mücadelesine odaklanıyor. Sahipsizler’in 40. bölüm özetine ve merak edilen tüm detaylarına haberimizden ulaşabilirsiniz...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 19 Kasım 2025 Çarşamba 13:35 Güncelleme Tarihi: 03 Aralık 2025 Çarşamba 11:51
Sahipsizler, 40. yeni bölümüyle 3 Aralık Çarşamba akşamı yine milyonları ekran başına kilitlemeye hazırlanıyor. Star TV ekranlarının sevilen dizisinin yeni bölümünde neler yaşanacağını merak eden seyirciler için 'Sahipsizler yeni bölüm konusu, özeti, fotoğrafları ve yeni bölüm izleme linki' haberimizde...

SAHİPSİZLER GEÇEN HAFTA NE OLDU?

Azize, annesine kavuştuğu anda onu yeniden kaybedince büyük bir yıkım yaşar. Öfke ve acıyla Devran, anlaşmayı bozduğunu düşünerek otele gider. Devran ise gerçeği kanıtlamaya çalışırken, Vahap'ın aileyi korumak için silahları sakladığını itiraf etmesi, baba-oğul arasında ipleri kopma noktasına getirir.

Sahipsizler yeni bölüm izle

Devran, hem Azize'ye hem de ailesine verdiği söz arasında sıkışır. Haşmet annesini Osman'dan uzak tutmaya çalışsa da işler tersine döner; Osman, Remziye'ye ani bir evlilik teklifi eder. Haşmet, annesini "korkulu rüyası" Osman'a kaptırmamak için yeni planlar peşine düşer. Zeliha cephesinde ise, Yusuf'un yalanlarının ortaya çıkması, ilişkide büyük bir kırılmaya yol açar.

Star TV Sahipsizler 40. bölüm izle

Öte yandan Aras, iki taraf arasında görünmez bir savaş yürütürken, Alazlar'ı bitirmek için ilk hedefini Vahap'a çevirir. Azize annesine kavuşmaya çok yaklaşırken, Devran bu kez babasını kaybetme tehlikesiyle yüzleşir.

SAHİPSİZLER KONUSU

Her türden çaresizliğe karşı umutla direnen, birbirlerinden kopmamak için çabalamayı asla bırakmayan altı kardeşin hayata tutunma hikayesidir. Henüz tam anlamıyla yetişkin olmayan Azize, Zeliha ve Cemo, kardeşleri Fidan, Samet ve Balım'ın iyiliği uğruna erken yaşta büyümek zorunda kalmıştır.

