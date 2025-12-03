CANLI SKOR ANA SAYFA
Eşref Rüya yeni bölüm fragmanı | 25. bölüm fragman izle

Eşref Rüya yeni bölüm fragmanı | 25. bölüm fragman izle

Eşref Rüya 25. bölümünde neler yaşanacağı seyirciler tarafından merak ediliyor. Son bölümde Nisan'ın casus olduğu yönündeki şüpheleri artınca onu takip etmeye karar veren Eşref, içinde ihanet şüphesiyle baş başa kalır. Bir yandan da üzerine atılan iftira karşısında şaşkına uürayan Eşref, tüm bunlardan kurtulabilecek mi? Hepsi ve daha fazlası Eşref Rüya 25. bölüm fragmanında.

Giriş Tarihi: 26 Kasım 2025 Çarşamba 09:10 Güncelleme Tarihi: 03 Aralık 2025 Çarşamba 11:34
Eşref Rüya yeni bölüm fragmanı | 25. bölüm fragman izle

Eşref Rüya'nın yeni bölüm fragmanı, dizi severler tarafından en çok araştırılan konular arasında yerini aldı. Milyonlarca izleyiciyi her Çarşamba ekran başına kilitleyen Eşref Rüya'nın son bölümünde nefesler tutuldu. Nisan'ın casus olduğundan şüphelenerek onu takip ettiren Eşref'in şüpheleri, Fulya'nın ölümüyle iyice derinleşir. Nisan, casus olmadığını kanıtlayabilecek mi? İşte Eşref Rüya 25. bölüm fragmanı...

Eşref Rüya 25. bölüm fragmanı için TIKLAYIN

Eşref Rüya tüm bölümler için TIKLAYIN

Eşref Rüya yeni bölüm fragmanı

EŞREF RÜYA GEÇEN BÖLÜMDE NELER OLDU?

Eşref, Nisan'ın muhbir olabileceğine dair büyük bir şüpheye düşer ve Nisan'ı takip ettirmeye karar verir. Fulya'nın ölümüyle şüphelerini iyice kuvvetlendiren Nisan ise, Dinçer'in sırrını ortaya çıkarmak için gizli bir savaş vermeye devam eder.

Eşref Rüya 25. bölüm fragmanı

Polisin eline düşen Tufan, herkes için tehdit oluşturur. Kadir, bu duruma müdahale etmek için sinsi bir plana ortak olur fakat işlerin çığırından çıkması an meselesidir. Eşref içini kemiren ihanet şüphesiyle baş etmeye çalışırken bir yandan da kendisine atılacak hain iftiraya karşı dik durmalıdır.

Eşref Rüya 25. bölüm fragmanı için TIKLAYIN

Eşref Rüya tüm bölümler için TIKLAYIN

Eşref Rüya yeni bölümde neler olacak?

EŞREF RÜYA OYUNCU KADROSU

  • Çağatay Ulusoy- Eşref Tek

  • Demet Özdemir-Nisan Akyol

  • Büşra Develi-Çiğdem Serim

  • Necip Memili-Gürdal Bozok

  • Tolga Tekin-Müslüm Çermik

  • Ahmet Rıfat Şungar-Faruk Sezeri

  • Görkem Sevindik-Kadir Yanık

  • Umut Karadağ-Serdar Günsur

  • Ceren Benderlioğlu-Irmak Bozok

  • Ebrar Karabakan-Afra Akyol

  • Şener Savaş-Sadık Güleryüz

  • Aşkın Şenol-Cemil Hacıbegoviç

  • Ahmet Yıldırım-Sungur Bilava

