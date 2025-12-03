Eşref Rüya yeni bölüm fragmanı | 25. bölüm fragman izle

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Eşref Rüya'nın yeni bölüm fragmanı, dizi severler tarafından en çok araştırılan konular arasında yerini aldı. Milyonlarca izleyiciyi her Çarşamba ekran başına kilitleyen Eşref Rüya'nın son bölümünde nefesler tutuldu. Nisan'ın casus olduğundan şüphelenerek onu takip ettiren Eşref'in şüpheleri, Fulya'nın ölümüyle iyice derinleşir. Nisan, casus olmadığını kanıtlayabilecek mi? İşte Eşref Rüya 25. bölüm fragmanı...

EŞREF RÜYA GEÇEN BÖLÜMDE NELER OLDU?

Eşref, Nisan'ın muhbir olabileceğine dair büyük bir şüpheye düşer ve Nisan'ı takip ettirmeye karar verir. Fulya'nın ölümüyle şüphelerini iyice kuvvetlendiren Nisan ise, Dinçer'in sırrını ortaya çıkarmak için gizli bir savaş vermeye devam eder.

Polisin eline düşen Tufan, herkes için tehdit oluşturur. Kadir, bu duruma müdahale etmek için sinsi bir plana ortak olur fakat işlerin çığırından çıkması an meselesidir. Eşref içini kemiren ihanet şüphesiyle baş etmeye çalışırken bir yandan da kendisine atılacak hain iftiraya karşı dik durmalıdır.

