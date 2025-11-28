CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Haberler Ramazan Bayramı 2026 tarihleri: İlk oruç ne zaman?

Ramazan Bayramı 2026 tarihleri: İlk oruç ne zaman?

2026 yılına girilmesiyle birlikte milyonlarca kişi, Ramazan ayı ne zaman başlayacak, ilk oruç hangi gün tutulacak ve Ramazan Bayramı tarihi nedir? sorularına yanıt aramaya başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın yayınladığı 2026 dini günler takvimi, Ramazan ayı ve bayram tarihlerini resmileştirdi. Pekli, ilk oruç ne zaman? Ramazan Bayramı ne zaman başlıyor? İşte detaylar!

Giriş Tarihi: 17 Kasım 2025 Pazartesi 11:48 Güncelleme Tarihi: 28 Kasım 2025 Cuma 07:20
Ramazan Bayramı 2026 tarihleri: İlk oruç ne zaman?

2026 yılı yaklaşırken, Müslümanlar için büyük manevi anlam taşıyan Ramazan ayına dair hazırlıklar şimdiden başladı. Oruç ibadeti, iftar sofralarının bereketi, teravih namazları, zekât ve fitre gibi yardımlaşma geleneğinin yoğunlaştığı bu mübarek döneme ilişkin tarihler araştırılıyor. Bu nedenle birçok kişi, "Ramazan ayı 2026'da ne zaman başlayacak? İlk oruç hangi gün tutulacak? Kadir Gecesi hangi tarihe denk geliyor? Ramazan Bayramı hangi gün kutlanacak?" gibi soruların yanıtlarını merak ediyor. Peki, 2026 Ramazan ayının en özel gecelerinden biri olan Kadir Gecesi hangi tarihte idrak edilecek? Bu tarih, ibadet ve duaların yoğunlaştığı, manevi değeri büyük bir gece olarak takvimde yerini aldı.

2026 RAMAZAN AYI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

2026 yılında Ramazan ayı, 18 Şubat Çarşamba'yı Perşembe'ye bağlayan gece ilk sahurla birlikte başlayacak. Müslümanlar bu tarihten itibaren 30 gün boyunca sahurdan iftara kadar oruç ibadetini yerine getirecek ve Ramazan'ın bereketini yaşayacak. 2026 Ramazan ayı 19 Mart Perşembe günü sona erecek.

Bu mübarek ay boyunca teravih namazları, hayır faaliyetleri, fitre ve zekât ibadetleri ile manevi atmosfer yoğun şekilde hissedilecek. İslam âleminde Ramazan ayı, sadece oruç tutulan bir dönem değil; aynı zamanda sabır, dayanışma, hoşgörü ve paylaşma bilincinin güçlendiği kutsal bir süreç olarak kabul ediliyor.

2026 RAMAZAN BAYRAMI TARİHLERİ

2026 Ramazan Bayramı, 20 Mart Cuma günü başlayacak. Bayram üç gün sürecek ve tarihler şu şekilde olacak:

  • 19 Mart Perşembe: Arife günü
  • 20 Mart Cuma: Bayramın 1. günü
  • 21 Mart Cumartesi: Bayramın 2. günü
  • 22 Mart Pazar: Bayramın 3. günü

2026 Ramazan Bayramı ne zaman?

RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın açıkladığı takvime göre bayramın ilk günü hafta sonuna yakın bir tarihe denk geliyor. Bu nedenle çalışanlar için resmi tatil süresi 3,5 gün olacak. Bu süre boyunca hem aile ziyaretleri hem de bayramlaşma geleneği yoğun şekilde devam edecek.

ÜÇ AYLAR NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Müslümanlar için manevi derinliğin arttığı, ibadetlerin yoğunlaştığı ve bereketin simgesi olan üç aylar, 21 Aralık 2025 tarihinde başlayacak. Üç ayların başlamasıyla birlikte pek çok kişi oruç, zikir, dua ve hayır ibadetlerine daha fazla yöneliyor.

REGAİB KANDİLİ NE ZAMAN?

Üç ayların başlangıcını simgeleyen ve Müslümanlar için büyük önem taşıyan Regaib Kandili, 25 Aralık 2025 tarihinde idrak edilecek.

MİRAÇ KANDİLİ NE ZAMAN?

2026 yılı dini takvimine göre Miraç Kandili, 15 Ocak 2026 Perşembe günü idrak edilecek. Bu mübarek gece, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (sav) Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya, oradan da Miraca yükseldiği gece olarak kabul ediliyor. Manevi değeri yüksek olan bu gecede Müslümanlar; dua, Kur'an-ı Kerim okuma, namaz ve ibadetlerle gecenin feyzinden istifade etmeye çalışıyor.

2026 BERAT KANDİLİ NE ZAMAN?

Müslümanların beratını kazanma umudu taşıdığı Berat gecesinde 2 Şubat 2026 Pazartesi günü zirveye yaklaşacak.

