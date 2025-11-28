Cuma namazı vakti: 28 Kasım 2025 Cuma namazı kaçta? Diyanet namaz vakitleri!

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Diyanet il il cuma namazı saatleri! İstanbul cuma namazı saat kaçta? Cuma namazı saatine dair aramalar bu sabah hız kazandı. Bugün öğle vaktinde camilerde kılınacak olan Cuma namazına katılacak olan vatandaşlar, yaşadıkları şehirlerde namazın saatini merak ediyor. "Cuma namazı saat kaçta?" sorusu, özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir'de yoğun şekilde araştırılıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı, 28 Kasım 2025 Cuma namazı için il il namaz vakitlerini açıkladı. Cuma namazı saatleri ve detaylı illere göre vakitler haberimizde yer alıyor. Peki, 28 Kasım Cuma namazı saat kaçta kılınacak?

CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA OKUNACAK?

İstanbul'da 12:57, Ankara'da 12:41 ve İzmir'de 13:04 olarak belirlendi.

İSTANBUL'DA 28 KASIM CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

İstanbul'da öğle ezanı 12:57'de okunacak.

ANKARA VE İZMİR'DE NAMAZ VAKTİ NEDİR?

Ankara'da 12:41, İzmir'de 13:04'te Cuma namazı başlayacak.

CUMA NAMAZI NE KADAR SÜRER?

Cuma namazı ne zaman başlıyor ve ne zaman bitiyor? Hutbe ile birlikte namazın tamamlanması yaklaşık 45–60 dakika sürebilir. Özellikle büyük şehirlerde cami yoğunluğu düşünüldüğünde, ezan öncesi camiye gitmek tavsiye edilir.