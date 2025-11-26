CANLI SKOR ANA SAYFA
Sahipsizler 40. bölüm fragmanı izle | Star TV Sahipsizler yeni fragman izle

Sahipsizler 40. bölüm fragmanı izle | Star TV Sahipsizler yeni fragman izle

Anne ve babalarını bir gecede kaybeden altı kardeşin hayatta kalma mücadelesi verirken birbirlerine tutunmak zorunda kalmalarını ele alan Sahipsizler, Mardin’in huzurlu ormanlarından başlar, ancak kardeşler İstanbul’a geldiklerinde hem büyük bir şehirle hem de karanlık sırlarla yüzleşirler. Geçmişin gölgeleri, kardeşlik bağları ve umut dolu mücadele ekseninde ilerleyen dokunaklı bir aile dizisi olan Sahipsizler'in yeni bölüm fragmanı merakla bekleniyor. İşte Sahipsizler 40. bölüm fragmanı...

Giriş Tarihi: 19 Kasım 2025 Çarşamba 13:45 Güncelleme Tarihi: 26 Kasım 2025 Çarşamba 13:27
Sahipsizler 40. bölüm fragmanı izle | Star TV Sahipsizler yeni fragman izle

Altı kardeşin bir gecede paramparça olan hayatlarının ardından, onları koruması gereken yetişkinlerin bile karanlık hesaplarına kurban gittiği, entrika ve sırlarla örülü bir hikayeyi merkezine alan Sahips i zler, reyting listelerinde ilk sırada oturmaya devam ediyor. Mardin'deki trajedinin ardından İstanbul'a savrulan kardeşler, hem geçmişlerinin gölgesinden kaçmaya hem de kendilerini ayırmak isteyen görünmez bir elin oyunlarını bozmaya çalışıyor. Sevilen dizinin 40. bölüm fragmanını ve detayları sizler için derledik.

SAHİPSİZLER 40. BÖLÜM FRAGMANI İZLE

SAHİPSİZLER tüm bölümleri izlemek için tıklayın

SAHİPSİZLER GEÇEN BÖLÜMDE NELER OLDU?

Azize ve kardeşler, Samet'in "Annem yaşıyor!" sözleriyle sarsılır. Kardeşlerden kimisi Samet'e inanırken, kimisi onun yaşadığı travmanın etkisiyle hayal gördüğünü düşünür.

Sahipsizler yeni bölüm fragman izle

Aras ve Bade, malları ele geçiren kişinin aşiretin başına geçeceğinin farkındadır; bu yüzden Devran'a, mallar karşılığında Bala kozunu oynarlar. Devran, aşiretin başına geçmekle Azize'nin annesini kurtarmak arasında kalırken, onun için hazırlanan kötü son giderek yaklaşmaktadır.

Sahipsizler son bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Melis'in geçirdiği kazanın ardından Haşmet ilk kez gerçek bir kaybetme korkusu yaşar ve Cemo'yla evlenmesine ilk defa sıcak bakar. Yusuf ise Bahar'a destek olacağına dair Firuze'ye söz verir; ancak bu durumdan, henüz iyileşme yolunda ilk adımlarını atan Zeliha'nın haberi yoktur.

SAHİPSİZLER YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE

SAHİPSİZLER tüm bölümleri izlemek için tıklayın

Skriniar'ın yanında kim oynayacak?
