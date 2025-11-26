Sahipsizler yeni bölüm izle | Star TV Sahipsizler 39. bölüm kesintisiz izle

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Sahipsizler, 39. yeni bölümüyle 26 Kasım Çarşamba akşamı yine milyonları ekran başına kilitlemeye hazırlanıyor. Star TV ekranlarının sevilen dizisinin yeni bölümünde neler yaşanacağını merak eden seyirciler için 'Sahipsizler yeni bölüm konusu, özeti, fotoğrafları ve yeni bölüm izleme linki' haberimizde...

"Çok heyecanlıyım Devran, böyle bayram sabahını bekleyen çocuk gibiyim sanki." #Sahipsizler yeni bölümüyle bu akşam 20.00'de Star'da!@Sahipsizlerdizi pic.twitter.com/SlcdqjRD6n — STAR TV (@startv) November 26, 2025

SAHİPSİZLER GEÇEN HAFTA NE OLDU?

Azize ve kardeşler, Samet'in "Annem yaşıyor!" sözleriyle sarsılır. Kardeşlerden kimisi Samet'e inanırken, kimisi onun yaşadığı travmanın etkisiyle hayal gördüğünü düşünür.

Aras ve Bade, malları ele geçiren kişinin aşiretin başına geçeceğinin farkındadır; bu yüzden Devran'a, mallar karşılığında Bala kozunu oynarlar. Devran, aşiretin başına geçmekle Azize'nin annesini kurtarmak arasında kalırken, onun için hazırlanan kötü son giderek yaklaşmaktadır.

Melis'in geçirdiği kazanın ardından Haşmet ilk kez gerçek bir kaybetme korkusu yaşar ve Cemo'yla evlenmesine ilk defa sıcak bakar. Yusuf ise Bahar'a destek olacağına dair Firuze'ye söz verir; ancak bu durumdan, henüz iyileşme yolunda ilk adımlarını atan Zeliha'nın haberi yoktur.

SAHİPSİZLER KONUSU

Her türden çaresizliğe karşı umutla direnen, birbirlerinden kopmamak için çabalamayı asla bırakmayan altı kardeşin hayata tutunma hikayesidir. Henüz tam anlamıyla yetişkin olmayan Azize, Zeliha ve Cemo, kardeşleri Fidan, Samet ve Balım'ın iyiliği uğruna erken yaşta büyümek zorunda kalmıştır.