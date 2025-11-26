CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Sahipsizler yeni bölüm izle | Star TV Sahipsizler 39. bölüm kesintisiz izle

Sahipsizler yeni bölüm izle | Star TV Sahipsizler 39. bölüm kesintisiz izle

Yönetmen koltuğunda Cem Karcı’nın oturduğu Sahipsizler, 39. bölümüyle 26 Kasım Çarşamba akşamı Star TV ekranlarında izleyiciyle buluşuyor. Hazal Subaşı, Kaan Miraç Sezen, Burak Berkay Akgül ve Doğa Bayram’ın başrolleri paylaştığı dizi; yokluğa, hayal kırıklıklarına ve ayrılıklara rağmen birbirlerine tutunmaktan vazgeçmeyen altı kardeşin yaşam mücadelesine odaklanıyor. Sahipsizler’in 39. bölüm özetine ve merak edilen tüm detaylarına haberimizden ulaşabilirsiniz...

Giriş Tarihi: 19 Kasım 2025 Çarşamba 13:35 Güncelleme Tarihi: 26 Kasım 2025 Çarşamba 12:10
Sahipsizler yeni bölüm izle | Star TV Sahipsizler 39. bölüm kesintisiz izle

Sahipsizler, 39. yeni bölümüyle 26 Kasım Çarşamba akşamı yine milyonları ekran başına kilitlemeye hazırlanıyor. Star TV ekranlarının sevilen dizisinin yeni bölümünde neler yaşanacağını merak eden seyirciler için 'Sahipsizler yeni bölüm konusu, özeti, fotoğrafları ve yeni bölüm izleme linki' haberimizde...

SAHİPSİZLER yeni bölüm izle

SAHİPSİZLER tüm bölümleri izlemek için tıklayın

Sahipsizler yeni bölüm izle

SAHİPSİZLER GEÇEN HAFTA NE OLDU?

Azize ve kardeşler, Samet'in "Annem yaşıyor!" sözleriyle sarsılır. Kardeşlerden kimisi Samet'e inanırken, kimisi onun yaşadığı travmanın etkisiyle hayal gördüğünü düşünür.

Sahipsizler 39. bölüm konusu ve özeti

Aras ve Bade, malları ele geçiren kişinin aşiretin başına geçeceğinin farkındadır; bu yüzden Devran'a, mallar karşılığında Bala kozunu oynarlar. Devran, aşiretin başına geçmekle Azize'nin annesini kurtarmak arasında kalırken, onun için hazırlanan kötü son giderek yaklaşmaktadır.

SAHİPSİZLER yeni bölüm izle

SAHİPSİZLER tüm bölümleri izlemek için tıklayın

Melis'in geçirdiği kazanın ardından Haşmet ilk kez gerçek bir kaybetme korkusu yaşar ve Cemo'yla evlenmesine ilk defa sıcak bakar. Yusuf ise Bahar'a destek olacağına dair Firuze'ye söz verir; ancak bu durumdan, henüz iyileşme yolunda ilk adımlarını atan Zeliha'nın haberi yoktur.

Sahipsizler 39. bölüm izle

SAHİPSİZLER KONUSU

Her türden çaresizliğe karşı umutla direnen, birbirlerinden kopmamak için çabalamayı asla bırakmayan altı kardeşin hayata tutunma hikayesidir. Henüz tam anlamıyla yetişkin olmayan Azize, Zeliha ve Cemo, kardeşleri Fidan, Samet ve Balım'ın iyiliği uğruna erken yaşta büyümek zorunda kalmıştır.

