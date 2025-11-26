26 Kasım Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayın! Huriye Helvacı olayı çözüldü mü?

26 Kasım Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayını ATV üzerinden nasıl izlenir sorusunun yanıtı haberimizde! "Müge Anlı canlı izle ATV" araması yapan izleyiciler, en güncel yayın bağlantısına ve bölüm detaylarına doğrudan erişebilir. Bu bölümde Huriye Helvacı olayı ele alındı ve Müge Anlı canlı yayında olayın çözüm sürecini adım adım paylaştı. Müge Anlı canlı nasıl izlenir? 26 Kasım ATV Müge Anlı ile Tatlı Sert izleme lini var mı? Huriye Helvacı olayı çözüldü mü, son durum ne? İşte detaylar!

HURİYE HELVACI OLAYI ÇÖZÜLDÜ MÜ?

2 Kasım'da Kastamonu'dan kaybolan ve 11 Kasım'da cansız bedenleri bulunan Huriye Helvacı ve 5 yaşındaki oğlu Osman Yaşar Helvacı'nın ölümüyle ilgili soruşturma sürüyor. Eşinin ve oğlunun kaybolduğu gün kayıtsız kaldığı dikkat çekilen Bayram Helvacı'ya sorular soruldu. Eşi ve oğlu kaybolduğundan emniyetten haber beklediğini söyleyen Bayram Helvacı tepki çekti.

BAYRAM HELVACI ARAMA ÇALIŞMALARINA KATILMAMIŞ

Yayına bağlanan bir izleyici Huriye Helvacı ve oğlu Osman Yaşar Helvacı'nın kaybıyla ilgili önemli detaylar verdi. Anne ve oğlunu arama çalışmalarına katıldığını söyleyen izleyici, baba Bayram Helvacı'nın o çalışmalara katılmadığını anlattı. Arama çalışmalarına aracı olmadığı için gitmediğini söyleyen Bayram Helvacı'nın eşi kaybolduktan 1 gün sonra polise gittiği ortaya çıktı.

SULTAN UZUN: HURİYE'NİN KAYBOLDUĞUNDAN HABERİM YOKTU

Huriye Helvacı ve oğlunun kaybında şüpheliler arasında olan Sultan Uzun, hakkındaki iddialara yanıt verdi. Şerife Hanım, Sultan Uzun'un köyü terk ettikten sonra cenazelerin bulunduğunu açıkladı. Huriye Helvacı'nın kendisine gelmediğini söyleyen Sultan Uzun ise, "Mustafa Uzun, Huriye'yi bana getirmedi. Huriye'nin kaybolduğundan haberim yoktu" dedi.

MÜGE ANLI'DA ÇARPICI İDDİALAR

Oğlu ile birlikte ölümü şüpheli bulunan Huriye Helvacı'yı tanıyan Sahinur Yılmaz, Müge Anlı ekibine konuştu. İlk olarak arkadaşının 6 ay kadar önce eşi Bayram Helvacı'dan şiddet gördüğünü söyledi. Bayram Helvacı'nın eşi Huriye Helvacı'nın kolunu kırdığını söyleyen Sahinur Yılmaz, "Sultan Uzun ve adı geçen, yaşlılar ve kadınlar üzerinden menfaat sağlıyorlar" dedi.

ATV CANLI YAYIN İZLE

Televizyon izleyicileri kadar dijital platform kullanıcılarını da düşünen ATV, 2025 yılında canlı yayınlarını yalnızca televizyon ekranlarından değil, aynı zamanda resmi web sitesi ve mobil uygulamaları üzerinden de izleyiciyle buluşturuyor.

ATV CANLI NASIL İZLENİR?

ATV'nin başarısında, yıllardır devam eden kaliteli yayın politikası, izleyicilerin ilgiyle takip ettiği yapımlar ve her daim güncel kalmayı başaran içerikler etkili oluyor. Gündüz kuşağında izleyicilere keyifli saatler sunan programlar, akşam kuşağında ise aksiyon, dram ve romantizmi bir araya getiren diziler ekranlara taşınıyor.

ATV FREKANS BİLGİLERİ

Uydu: Türksat 4A

Frekans: 12053 MHz

Polarizasyon: Yatay (H)

Sembol Oranı (SR): 27500

FEC: 5/6

ATV PROGRAMLARI

MÜGE ANLI İLE TATLI SERT - TÜM BÖLÜMLERİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN / ATV İZLE

Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, Hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor...

ESRA EROL'DA - TÜM BÖLÜMLERİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN / ATV İZLE

ATV ekranının sevilen yüzü Esra Erol, her gün canlı yayın ile izleyicilerinin karşısına geçiyor. Birbirinden ilginç ve çarpıcı konu ve konukları ağırlayan Esra Erol'da hafta içi her gün 16.20'de atv'de!

KİM MİLYONER OLMAK İSTER? - BÖLÜMLERİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN / ATV İZLE

Dünyanın en çok seyredilen ve kazandıran yarışma programı ATV ekranlarında devam ediyor! Yarışmada toplam 12 soru yer alıyor. 12. soruyu da doğru yanıtlarsanız kazanacağınız ödül tam 1 Milyon TL. Milyoner olmak için son kararınızı vermeye hazır mısınız?