Veliaht yeni bölüm fragmanı izle | Veliaht 11. bölüm fragmanı

Veliaht, 11. bölümüyle yeniden izleyiciyi ekrana çekmeye hazırlanıyor. Akın Akınözü, Serra Arıtürk, Ercan Kesal ve Erkan Kolçak Köstendil'in başrolde olduğu dizi, Esenler Otogarı'ndaki sert atmosferde şekillenen bir aile içi güç savaşını merkeze alıyor. Karslı kardeşler arasındaki rekabet ve entrika ile şekillenen dizi miras, güç ve intikam temalarını güçlü bir dramla buluşturuyor. Veliaht'ın yeni bölüm fragman detaylarını haberimizde derledik...

VELİAHT GEÇEN BÖLÜMDE NE OLDU?

Veliaht'ın 10. Bölümünde; Timur, kardeşi Gülşah ile büyük bir yüzleşme yaşar. Reyhan kaçırılır, Timur onu kurtarmak için bir plan yapar fakat işler istediği gibi ilerlemez.

Timur, aşkı için zor bir karar vermek zorunda kalır. Büşra'nın, babasını manipüle edip onun yerine masaya oturması Derya ve Yahya'nın ilişkisinde bir kırılmaya yol açar. Hemşinli Davut, mazot krizi sayesinde adaylığını dayatır. Timur'un mazot krizini çözmesi otogar seçimlerinin dengesini değiştirirken Yahya ve Zülfikar, yirmi yılın ardından büyük bir yüzleşme yaşar.