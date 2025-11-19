CANLI SKOR ANA SAYFA
Sahipsizler yeni bölüm fragmanı yayımlandı mı? (39. bölüm)

Sahipsizler yeni bölüm fragmanı yayımlandı mı? (39. bölüm)

Anne ve babalarını bir gecede kaybeden altı kardeşin hayatta kalma mücadelesi verirken birbirlerine tutunmak zorunda kalmalarını ele alan Sahipsizler, Mardin’in huzurlu ormanlarından başlar, ancak kardeşler İstanbul’a geldiklerinde hem büyük bir şehirle hem de karanlık sırlarla yüzleşirler. Geçmişin gölgeleri, kardeşlik bağları ve umut dolu mücadele ekseninde ilerleyen dokunaklı bir aile dizisi olan Sahipsizler'in yeni bölüm fragmanı merakla bekleniyor. İşte Sahipsizler 39. bölüm fragmanı...

Giriş Tarihi: 19 Kasım 2025 Çarşamba 13:45
Sahipsizler yeni bölüm fragmanı yayımlandı mı? (39. bölüm)

Altı kardeşin bir gecede paramparça olan hayatlarının ardından, onları koruması gereken yetişkinlerin bile karanlık hesaplarına kurban gittiği, entrika ve sırlarla örülü bir hikayeyi merkezine alan Sahips i zler, reyting listelerinde ilk sırada oturmaya devam ediyor. Mardin'deki trajedinin ardından İstanbul'a savrulan kardeşler, hem geçmişlerinin gölgesinden kaçmaya hem de kendilerini ayırmak isteyen görünmez bir elin oyunlarını bozmaya çalışıyor. Sevilen dizinin 39. bölüm fragmanını ve detayları sizler için derledik.

Sahipsizler 38. son bölüm

SAHİPSİZLER GEÇEN HAFTA NE OLDU?

Sahte Hazar'ın ölümünün ardından ortalık karışır. Devran, Aras'ın oyununa gelip İlyas ve Çavuş'un aşiretin liderliğine göz diktiklerini düşünür ve harekete geçer. Ancak bu kez hedef yalnız o değildir: Yavuz, intikam planını devreye sokar ve Samet'i kaçırır. Öte yanda Firuze, Bahar'ın hastalığının ilerlediğini ve karaciğer nakli gerektiğini öğrenir; Yusuf'tan yeniden Bahar'ın yanında olmasını ister.

Sahipsizler yeni bölüm izle

SAHİPSİZLER YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE

SAHİPSİZLER tüm bölümleri izlemek için tıklay ın

Devran ve Azize, Yavuz'un izini bulmak için seferber olurken, Aras ve Bade, Devran'ı köşeye sıkıştıracak Azize ile ilgili bir bilgiyi ele geçirir.

