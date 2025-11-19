CANLI SKOR ANA SAYFA
Sahipsizler 38. bölüm izle | Sahipsizler yeni bölümde ne olacak?

Sahipsizler 38. bölüm izle | Sahipsizler yeni bölümde ne olacak?

Cem Karcı'nın yönetmenliğini üstlendiği Star TV ekranlarının sevilen dizisi Sahipsizler, 38. bölümüyle ekrana geliyor. Başrollerini Hazal Subaşı, Kaan Miraç Sezen, Burak Berkay Akgül ve Doğa Bayram'ın üstlendiği Sahipsizler, her türden çaresizliğe karşı umutla direnen, birbirlerinden kopmamak için çabalamayı asla bırakmayan altı kardeşin hayata tutunma hikayesini anlatıyor. Sahipsizler'in yeni bölüm özeti ve detayları haberimizde...

Giriş Tarihi: 19 Kasım 2025 Çarşamba 13:35 Güncelleme Tarihi: 19 Kasım 2025 Çarşamba 13:43
Sahipsizler 38. bölüm izle | Sahipsizler yeni bölümde ne olacak?

Sahipsizler, yeni bölümüyle Star TV ekranlarında yayına geliyor. Seyircileri hüzne boğan hikayesinin yanı sıra başarılı oyuncu kadrosuyla da tüm dikkatleri üzerine çeken Sahipsizler, 19 Kasım Çarşamba akşamı, saat 20.00'de Star TV'de dizi severleri ekrana kilitleyecek. Yeni bölüm hakkında tüm merak edilenleri sizler için derledik.

SAHİPSİZLER yeni bölüm izle

SAHİPSİZLER tüm bölümleri izlemek için tıklay ın

Sahipsizler yeni bölüm izle

SAHİPSİZLER GEÇEN HAFTA NE OLDU?

Sahte Hazar'ın ölümünün ardından ortalık karışır. Devran, Aras'ın oyununa gelip İlyas ve Çavuş'un aşiretin liderliğine göz diktiklerini düşünür ve harekete geçer. Ancak bu kez hedef yalnız o değildir: Yavuz, intikam planını devreye sokar ve Samet'i kaçırır. Öte yanda Firuze, Bahar'ın hastalığının ilerlediğini ve karaciğer nakli gerektiğini öğrenir; Yusuf'tan yeniden Bahar'ın yanında olmasını ister.

SAHİPSİZLER yeni bölüm izle

SAHİPSİZLER tüm bölümleri izlemek için tıklayın

Devran ve Azize, Yavuz'un izini bulmak için seferber olurken, Aras ve Bade, Devran'ı köşeye sıkıştıracak Azize ile ilgili bir bilgiyi ele geçirir.

SAHİPSİZLER KONUSU

Sahipsizler 38. son bölüm

Her türden çaresizliğe karşı umutla direnen, birbirlerinden kopmamak için çabalamayı asla bırakmayan altı kardeşin hayata tutunma hikayesidir. Henüz tam anlamıyla yetişkin olmayan Azize, Zeliha ve Cemo, kardeşleri Fidan, Samet ve Balım'ın iyiliği uğruna erken yaşta büyümek zorunda kalmıştır.

Milan'dan G.Saray'a dev transfer!
G.Saray'dan Osimhen açıklaması! Sakatlığı...
Televizyonun efsane yüzüydü! 32 yaşında ortadan kayboldu, yıllar sonra ortaya çıktı! Tarık Tarcan’ın son hali şaşırttı!
Başkan Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye açıklaması: "Kardeşlik kazanacak"
Szymanski derbiye yetişecek mi? İşte son durumu
İşte F.Bahçe'nin Mainoo formülü
