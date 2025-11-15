Değiştirmeyene 10 bin TL ceza! Doğalgaz sayacı nasıl değiştirilir?

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yapılan yeni düzenlemeyle, 2014–2019 yılları arasında üretilmiş veya son muayenesi bu dönemde yapılmış doğal gaz sayaçlarının 31 Aralık 2025'e kadar yenilenmesi zorunlu hale geldi. Bu süreci tamamlamayan aboneler için önümüzdeki yıldan itibaren "damga süresi geçmiş ölçü aleti kullanma" gerekçesiyle 10.000 TL'ye kadar para cezası uygulanacak. Sayaç değişimi başvurularının Şubat ayı sonuna kadar ilgili il müdürlüklerine yapılması gerektiği belirtilirken vatandaşlar 'Doğalgaz sayacı nasıl değiştirilir? İGDAŞ sayaç değiştime başvurusu nasıl yapılır? Ücretli mi? Hangi sayaçlar değişecek?' sorularının cevabını araştırıyor. İşte detaylar...

DEĞİŞTİRMEYENE 10 BİN TL CEZA

2023'te Resmî Gazete'de yayımlanan yönetmelik gereği dağıtıcı firmalar, bu kapsamda yer alan doğal gaz sayaçlarını söküp yerine muayenesi geçerli yeni sayaç takmakla yükümlü. Ancak, Türkiye genelinde başlatılan çalışmalara rağmen milyonlarca abonenin hâlâ eski tarihli sayaçlarını kullanmaya devam ettiği tespit edildi. Sayaç değişimi sürecinde sorumluluk tüketiciye ait. Aboneler, şubat ayı sonuna kadar Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüklerine giderek sayaç değişimi için bildirimde bulunmak zorunda.

DOĞALGAZ SAYACI NASIL DEĞİŞTİRİLİR?

Doğalgaz sayacını değiştirmek isteyen abone, yetkili gaz dağıtım şirketine başvuruda bulunur. Başvuru yapıldıktan sonra sayaç muayenesine yönlendirilir; eski sayaç sökülerek laboratuvara ya da muayene servisine getirilir, uygun görülürse damgalanır ve yerine yeni sayaç takılır. Bu işlem için genellikle dağıtım şirketi koordineli şekilde çalışır ve teknik ekip işlemeyi yapar.

İGDAŞ SAYAÇ DEĞİŞTİME BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

İGDAŞ'a bağlı aboneler, sayaç değişimi için ilgili il müdürlüğüne veya İGDAŞ'ın müşteri hizmetlerine başvurarak taleplerini iletebilir. Ayrıca e-Devlet üzerinden İGDAŞ ile ilgili dağıtım şirketi servislerine yönlendirme olanağı da mevcuttur. e-Devlet'te "Doğalgaz Dağıtım Şirketleri" bölümünden bağlı bulunduğunuz il ve şirket için işlemler takip edilebilir.

DOĞALGAZ SAYACI DEĞİŞTİRME ÜCRETLİ Mİ?

Sayaç değişimi genellikle aboneye mali bir yük getirmez. Gaz-Birik ve yetkili kurumlar, eski sayaçların değiştirilmesi sürecinde servislerin muayene işlemleri için ücret talep etmeyeceğini belirtti. İGDAŞ özelinde de aboneler, sosyal kaynaklara göre sayaç değişiminin "ücretsiz" olduğunu bildirmiştir.

HANGİ SAYAÇLAR DEĞİŞECEK?

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın düzenlemesine göre, 2014–2019 yılları arasında üretilmiş veya bu dönemde son muayenesi yapılmış doğal gaz sayaçları zorunlu olarak değiştirilecek. Bu sayaçların kullanım süresi 31 Aralık 2025'te doluyor.