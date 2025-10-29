CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Haberler Gebze'de ne oldu? SON DAKİKA: Gebze'de bina mı çöktü, son durum ne?

Gebze'de ne oldu? SON DAKİKA: Gebze'de bina mı çöktü, son durum ne?

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde, Mevlana Mahallesi Issıkgöl Caddesi’nde bulunan 7 katlı bir bina henüz bilinmeyen bir nedenle çöktü. Olayın ardından bölgeye AFAD, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin enkaz altında kalan vatandaşlara ulaşmak için arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Peki, Gebze'de ne oldu? Gebze'de bina mı çöktü, son durum ne?

Giriş Tarihi: 29 Ekim 2025 Çarşamba 09:45 Güncelleme Tarihi: 29 Ekim 2025 Çarşamba 09:46
Gebze'de ne oldu? SON DAKİKA: Gebze'de bina mı çöktü, son durum ne?

Gebze'de neler oluyor? Enkaz altında kaç kişi var, son durum ne? Kocaeli'nin Gebze ilçesi Mevlana Mahallesi Issıkgöl Caddesi'nde meydana gelen olayda, 7 katlı bir bina henüz bilinmeyen nedenle çöktü. Bölgeye AFAD, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken, enkaz alanında yoğun bir arama kurtarma çalışması yürütülüyor. Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, yaptığı açıklamada, "Olayın nedeni henüz netleşmedi. Şu anda arama kurtarma öncelikli hedefimiz. İlk bilgilere göre içeride 5 kişi olduğu teyit edildi." dedi. Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz de canlı yayında yaptığı açıklamada, "Binada 2 aile yaşıyordu. TÜİK kayıtlarında toplam 7 kişilik nüfus görünüyor. Ancak içeride kesin olarak kaç kişi olduğu şu anda bilinmiyor." ifadelerini kullandı. Peki, Gebze'de bina mı çöktü, son durum ne? Detaylar haberimizde...

GEBZE'DE NE OLDU?

Mevlana Mahallesi Issıkgöl Caddesi'nde 7 katlı bina henüz bilinmeyen nedenle çöktü. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin enkazdaki arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Vali İlhami Aktaş, televizyon canlı yayınında verdiği bilgide, binanın neden çöktüğüne ilişkin netleştirilen bir bilgi olmadığını aktararak, "Şu anda öncelikli olarak arama kurtarma faaliyetleri devam ediyor. Olayın oluşumuyla ilgili de arkadaşlarımız çalışıyorlar. İlk bilgilerimiz enkaz altında 5 kişinin olduğu şeklinde. Binada yaşayanlar var ama bugün itibariyle binada olduğunu düşündüğümüz, teyit ettiğimiz 5 kişi var. Tek aile... AFAD ekiplerimiz şu anda, bina enkazında dinleme yapıyor. Bu kişilerle henüz bir temas olmadı. İçeride 5 kişi olduğu, yakınlarından teyit ettiğimiz bilgi. Bina 7 katlı." ifadesini kullandı.

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz de televizyon canlı yayınında verdiği bilgide, Gebze Belediyesi Arama Kurtarma (GEAK) ve AFAD ekiplerinin çöken binada arama kurtarma çalışması başlattığını belirterek, "Binada 2 ailenin yaşadığı TÜİK kayıtlarında var. Toplam 7 kişilik nüfus yaşıyor ama içeride 7 kişi mi, daha az kişi mi var? O netleşmedi. İlerleyen saatlerde inşallah daha net bilgilere ulaşmış olacağız." diye konuştu.

Binanın çökme sebebinin henüz belli olmadığını aktaran Büyükgöz, sahada tüm ekiplerin iş makinelerinin de yardımıyla çalışma yaptığını bildirdi.

'147 ARAMA KURTARMA PERSONELİ GÖREVLENDİRİLMİŞTİR'

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kocaeli'nin Gebze ilçesinde çöken binaya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Bakan Yerlikaya, "29 Ekim 2025 tarihinde saat 07.30 sıralarında Kocaeli ili Gebze ilçesi Mevlana mahallesinde bulunan bir binanın kendiliğinden çöktüğü bilgisi alınmıştır. Binada 5 vatandaşımızın enkaz altında olduğu düşünülmektedir. Olay yerine; AFAD, itfaiye, emniyet, 112 sağlık ve sivil toplum kuruluşları (STK) ekipleri derhal sevk edilmiştir. Arama kurtarma çalışmaları vali ve belediye başkanı koordinasyonunda devam etmektedir. İçişleri Bakan Yardımcımız, AFAD Başkan Yardımcımız, Afetlere Müdahale Genel Müdürü ve Arama Kurtarma Dairesi Başkanı olay bölgesine intikal etmektedir. Kurtarma çalışmaları için 80'i AFAD olmak üzere STK ve belediye ekipleriyle birlikte 147 arama kurtarma personeli görevlendirilmiştir. Çalışmalarda toplam 2 arama kurtarma köpeği, 8 enkaz altı arama cihazı, 2 dron ve 52 araç yer almaktadır. Arama ve kurtarma çalışmalarımız yoğun biçimde devam etmektedir. Geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Gelişmelerden bilgi vermeye devam edeceğiz" dedi.

