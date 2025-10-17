MASTERCHEF ELEME ADAYLARI | MasterChef potaya kim gitti, 2. dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? MasterChef eleme adayları kimler oldu?

MasterChef Türkiye'de dokunulmazlık heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. Haftanın yeni oyununda mavi ve kırmızı takım arasında büyük bir rekabet yaşandı. Kazanmak için tüm hünerlerini sergileyen yarışmacılar arasında şeflerin değerlendirmesi sonucu mavi takım bir kez daha dokunulmazlığın sahibi oldu. Dokunulmazlığı kaybeden kırmızı takım bireysel dokunulmazlık oyununda ter döktü. Gecenin sonunda haftanın 5. ve 6. eleme adayları belli oldu. MasterChef'te potaya giren isimler yine herkesi şaşırttı. Peki, MasterChef potaya kim gitti, 2. dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? MasterChef eleme adayları kimler oldu? Detaylar haberimizde...

MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

MasterChef Türkiye 2025'in bireysel dokunulmazlığını kazanan Özkan oldu.

DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI?

Dokunulmazlık oyununu kazanan kırmızı takım oldu.

MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

MasterChef Türkiye 2025'te günün eleme adayları Sezer ve Barış oldu.