CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Haberler MASTERCHEF ELEME ADAYLARI | MasterChef potaya kim gitti, 2. dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? MasterChef eleme adayları kimler oldu?

MASTERCHEF ELEME ADAYLARI | MasterChef potaya kim gitti, 2. dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? MasterChef eleme adayları kimler oldu?

MasterChef Türkiye’de dokunulmazlık mücadeleleri hız kesmeden devam ediyor. Kırmızı ve mavi takım, haftanın yeni dokunulmazlık oyununda kıyasıya rekabet etti. Şeflerin değerlendirmesi sonrası haftanın 5. ve 6. eleme adayları da belli oldu. Peki, bu hafta MasterChef’te kim potaya gitti? 2. dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? MasterChef eleme adayları kimler oldu? İşte detaylar!

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ekim 2025 Cuma 08:36
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
MASTERCHEF ELEME ADAYLARI | MasterChef potaya kim gitti, 2. dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? MasterChef eleme adayları kimler oldu?

MasterChef Türkiye'de dokunulmazlık heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. Haftanın yeni oyununda mavi ve kırmızı takım arasında büyük bir rekabet yaşandı. Kazanmak için tüm hünerlerini sergileyen yarışmacılar arasında şeflerin değerlendirmesi sonucu mavi takım bir kez daha dokunulmazlığın sahibi oldu. Dokunulmazlığı kaybeden kırmızı takım bireysel dokunulmazlık oyununda ter döktü. Gecenin sonunda haftanın 5. ve 6. eleme adayları belli oldu. MasterChef'te potaya giren isimler yine herkesi şaşırttı. Peki, MasterChef potaya kim gitti, 2. dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? MasterChef eleme adayları kimler oldu? Detaylar haberimizde...

MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

MasterChef Türkiye 2025'in bireysel dokunulmazlığını kazanan Özkan oldu.

MasterChef eleme adayları kimler oldu?

DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI?

Dokunulmazlık oyununu kazanan kırmızı takım oldu.

MasterChef eleme adayları kimler oldu?

MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

MasterChef Türkiye 2025'te günün eleme adayları Sezer ve Barış oldu.

MasterChef eleme adayları kimler oldu?

MasterChef eleme adayları kimler oldu?

F.Bahçe'ye sürpriz golcü! G.Saray da istemişti
Tedesco 11'den çekti! Premier Lig'e geri dönüyor
DİĞER
5 milyon ödüllü yarışmada kıyasıya mücadele! 'Kim Milyoner Olmak İster?' ödül dağıtmaya doymuyor
CANLI ANLATIM | Can Holding soruşturmasında yeni dalga! 35 şüpheliye gözaltı kararı: Aralarında Kenan Tekdağ da var
Jhon Duran'dan flaş açıklama! "Beni eleştirenlere..."
İtalyan ekibinden Yunus Akgün'e kanca!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
İtalyan ekibinden Yunus Akgün'e kanca! İtalyan ekibinden Yunus Akgün'e kanca! 09:40
G.Saray'dan 100 milyon euro'luk imza! G.Saray'dan 100 milyon euro'luk imza! 09:12
F.Bahçe'ye sürpriz golcü! G.Saray da istemişti F.Bahçe'ye sürpriz golcü! G.Saray da istemişti 09:10
Jhon Duran'dan flaş açıklama! "Beni eleştirenlere..." Jhon Duran'dan flaş açıklama! "Beni eleştirenlere..." 09:08
Bugünkü maçlar 17 Ekim Cuma 2025 Bugünkü maçlar 17 Ekim Cuma 2025 08:33
UÇK'dan Kayserispor lehine karar! UÇK'dan Kayserispor lehine karar! 00:24
Daha Eski
UÇK'dan Kayserispor lehine karar! UÇK'dan Kayserispor lehine karar! 00:24
ÇBK Mersin 69-70 Basket Landes | MAÇ SONUCU - ÖZET ÇBK Mersin 69-70 Basket Landes | MAÇ SONUCU - ÖZET 00:12
La Liga’dan Arda Güler paylaşımı! La Liga’dan Arda Güler paylaşımı! 00:04
Katar'ın takım kaptanından Gazze için örnek davranış Katar'ın takım kaptanından Gazze için örnek davranış 00:04
La Liga’dan Arda Güler paylaşımı! La Liga’dan Arda Güler paylaşımı! 00:04
La Liga’dan Arda Güler paylaşımı! La Liga’dan Arda Güler paylaşımı! 00:04