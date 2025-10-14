CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Haberler Türkiye Gürcistan maçı hangi kanalda, nasıl izlenir? Türkiye Gürcistan maçı detayları!

Türkiye Gürcistan maçı hangi kanalda, nasıl izlenir? Türkiye Gürcistan maçı detayları!

Türkiye Gürcistan maçının hangi kanalda yayınlanacağı merak ediliyor. Birçok kişi, Türkiye - Gürcistan 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu maçının detaylarını araştırıyor. Peki, Türkiye Gürcistan maçı hangi kanalda? Türkiye Gürcistan maçı nasıl izlenir, canlı izleme linki var mı? İşte detaylar!

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ekim 2025 Salı 11:37 Güncelleme Tarihi: 14 Ekim 2025 Salı 11:52
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Türkiye Gürcistan maçı hangi kanalda, nasıl izlenir? Türkiye Gürcistan maçı detayları!

Türkiye Gürcistan maçı hangi kanalda? Türkiye – Gürcistan karşılaşmasıyla ilgili merak edilen soruların başında "Hangi kanalda yayınlanacak?" geliyor. 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu mücadelesi olan bu maç, canlı olarak izlenebilecek mi? Türkiye – Gürcistan maçının yayın kanalı, canlı izleme linkleri ve tüm detaylar bu içerikte sizleri bekliyor. Peki, Türkiye – Gürcistan maçı nasıl izlenir? Maç canlı yayın linki var mı ve hangi platformlardan takip edilebilir? Detaylar haberimizde...

TÜRKİYE GÜRCİSTAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Türkiye ile Gürcistan arasında oynanacak olan 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu dördüncü maçı, 14 Ekim 2025 Salı (bugün) akşamı saat 21.45'te başlayacak.

Türkiye Gürcistan maçı hangi kanalda?

TÜRKİYE GÜRCİSTAN MAÇI HANGİ KANALDA?

Mücadele, TV8 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacaktır. Maç, Kocaeli Stadyumu'nda oynanacaktır.

TÜRKİYE-GÜRCİSTAN MAÇI NASIL İZLENİR?

Türkiye – Gürcistan maçı, TV8 kanalından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Maçı Exxen dijital platformu üzerinden de izleyebilirsiniz. Türkiye-Gürcistan maçının canlı takibini www.fotomac.com.tr'den yapabilirsiniz.

Türkiye Gürcistan maçı hangi kanalda?

MUHTEMEL 11'LER

Türkiye'nin muhtemel ilk 11'i: Çakır; Çelik, Demiral, Bardakçı, Kadıoğlu; Çalhanoğlu, Kökçü; Aydın, Güler, Yıldız; Aktürkoğlu

Gürcistan'ın muhtemel ilk 11'i: Mamardashvili; Kakabadze, Goglichidze, Lochoshvili, Azarovi; Kiteishvili, Mekvabishvili, Kochorashvili; Davitashvili, Kvaratskhelia, Mikautadze

F.Bahçe'den 'portakal' transfer!
REKLAM - Türk Telekom
DİĞER
Berke Özer’e men cezası verilecek mi? TFF kararını verdi...
MHP lideri Devlet Bahçeli'den "alevi" çıkışı: Tuzakları bozmanın vakti geldi | CHP'ye ayar DEM'e uyarı
G.Saray'da iki isme görev düştü!
Araplar devreye girdi! Icardi ile yollar ayrılıyor mu?
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
İrlanda - Ermenistan maçı hangi kanalda? İrlanda - Ermenistan maçı hangi kanalda? 11:37
F.Bahçe'den 'portakal' transfer! F.Bahçe'den 'portakal' transfer! 11:12
Portekiz - Macaristan maçı ne zaman? Portekiz - Macaristan maçı ne zaman? 10:54
G.Saray'da iki isme görev düştü! G.Saray'da iki isme görev düştü! 10:46
İtalyan efsanesinden Kenan Yıldız sözleri! İtalyan efsanesinden Kenan Yıldız sözleri! 10:33
İspanya Bulgaristan maçı detayları! İspanya Bulgaristan maçı detayları! 10:31
Daha Eski
F.Bahçe'de Skriniar'a sürpriz talip! F.Bahçe'de Skriniar'a sürpriz talip! 10:05
Türkiye Gürcistan maçı canlı yayın bilgileri! Türkiye Gürcistan maçı canlı yayın bilgileri! 09:57
Tedesco 4 mevkiye takviye istedi! Tedesco 4 mevkiye takviye istedi! 09:42
Bugünkü maçlar 14 Ekim Salı 2025 Bugünkü maçlar 14 Ekim Salı 2025 09:00
Galler-Belçika maçında ilginç olay! Courtois'nın fare ile zor anları Galler-Belçika maçında ilginç olay! Courtois'nın fare ile zor anları 01:24
Galler-Belçika maçında ilginç olay! Courtois'nın fare ile zor anları Galler-Belçika maçında ilginç olay! Courtois'nın fare ile zor anları 01:24