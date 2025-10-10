Aşk ve Gözyaşı 4. Bölüm izle (10 Ekim Cuma) | ATV Aşk ve Gözyaşı full, HD, tek parça izleme ekranı

Aşk ve Gözyaşı 4. bölümde ortalık karıştı! ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Aşk ve Gözyaşı, 10 Ekim Cuma akşamı yayınlanan 4. bölümüyle yine izleyicileri ekran başına kilitledi. Dizinin son bölümünü kaçıranlar veya tekrar izlemek isteyenler, 'Aşk ve Gözyaşı 4. bölüm full izle' linkini araştırıyor.Selim'in boşanma kararı ve Meyra'nın verdiği beklenmedik tepkiyle nefes kesen son bölümü izlemek için tıklayın. Dizinin bu haftaki bölümünde yaşananları ve gelecek haftanın ipuçlarını kaçırmayın. Aşk ve Gözyaşı son bölüm izle!

AŞK VE GÖZYAŞI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Selim, Meyra'nın hastalığından dolayı büyük bir tedirginlik yaşamaktadır ve onu yalnız bırakmak istememektedir. Meyra'ya olan duygularının bittiğini düşünmüş olsa da hastalık haberi ile gün yüzüne çıkan bazı duygulardan dolayı ona olan aşkını yeniden hissetmeye başlamıştır ve evlilik yıldönümünde özel bir program yapmaya karar verir. Ne var ki; Ercan, Meyra ve Selim'in ilişkisinin toparlanmış olmasına dayanamadığı için bu planı bozarak Meyra'yı manipüle eder. Yeliz ise Dilşah'ın geçmişini araştırıp onun karanlık yüzünü keşfetmeye çok kararlıdır. Tuttuğu dedektif aracılığı ile Dilşah'ın geçmişi hakkında çok önemli bilgiler elde eder. Bu bilgileri babası Çetin'e söylemeye kararlıdır. Selim'in ailesi ise Selim'in Meyra'ya boşanmak istediğini söylediğini düşünerek yeni bir hamle yapmaya karar verir. Eda ve oğuz İstanbul'a Meyra'nın yanına giderler. Tek amaçları Meyra'ya Selim'den boşanmamasını söylemektir. Oysaki Meyra'nın boşanma konusunda hiçbir bilgisi yoktur.

