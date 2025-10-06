CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Haberler Öğretmenler Günü ne zaman 2025? 24 Kasım resmi tatil mi?

Öğretmenler Günü ne zaman 2025? 24 Kasım resmi tatil mi?

Öğretmenler Günü ne zaman 2025? Öğrenci ve velilerin merakla beklediği tarih belli oldu. Türkiye'de Başöğretmen Atatürk'ün onuruna kutlanan bu özel gün, 2025'te 24 Kasım Pazartesi gününe denk geliyor. Peki, bu anlamlı gün resmi tatil mi sayılacak? Öğretmenler Günü 2025 ne zaman? İşte detaylar!

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ekim 2025 Pazartesi 15:12
Öğretmenler Günü ne zaman 2025? 24 Kasım resmi tatil mi?

"2025 Öğretmenler Günü ne zaman, hangi güne denk geliyor, tatil olacak mı?" soruları öğrenciler, veliler ve öğretmenler tarafından merakla araştırılıyor. Milli Eğitim takvimine göre Öğretmenler Günü bu yıl 24 Kasım Pazartesi gününe denk geliyor. Her yıl ülke genelinde çeşitli etkinliklerle kutlanan bu özel gün, Başöğretmen Atatürk'e duyulan saygının bir sembolü olarak öne çıkıyor. Öğrenciler, öğretmenlerine hediyeler hazırlarken okullarda anlamlı törenler düzenleniyor. Peki, Öğretmenler Günü ne zaman 2025? 24 Kasım resmi tatil mi? Detaylar haberimizde...

ÖĞRETMENLER GÜNÜ NE ZAMAN 2025?

Her yıl 24 Kasım'da kutlanan Öğretmenler Günü, 2025 yılında Pazartesi gününe denk geliyor. Bu özel gün, eğitim camiasının fedakâr bireyleri olan öğretmenlere teşekkür etmek ve onların emeklerini onurlandırmak için kutlanıyor.

ÖĞRETMENLER GÜNÜ NEDEN ÖNEMLİDİR?

Öğretmenler Günü, bireylerin ve toplumların geleceğini inşa eden, bilgi ve erdemle donatan öğretmenlerin kutsal mesleklerini onurlandırmak ve fedakarlıklarını anmak için ayrılmış özel bir gündür. Türkiye'de bu günün önemi, Cumhuriyetin kuruluş felsefesiyle doğrudan bağlantılıdır.

ÖĞRETMENLER GÜNÜ NEDEN 24 KASIM'DA KUTLANIYOR?

Türkiye'de 24 Kasım'ın resmî olarak Öğretmenler Günü ilan edilmesi, Başöğretmen Atatürk'ün doğumunun 100. yıl dönümü olan 1981 yılına denk gelmektedir. 1981 yılında Kenan Evren başkanlığındaki askerî yönetim, bu anlamlı ve önemli günü, Atatürk'ün Başöğretmenlik unvanını kabul ettiği gün olan 24 Kasım'ı esas alarak, tüm yurtta Öğretmenler Günü olarak kutlanmasını kararlaştırdı.

