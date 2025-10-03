CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Haberler İstanbul namaz vakitleri 3 Ekim 2025 | İstanbul namaz ve ezan saatleri

İstanbul namaz vakitleri 3 Ekim 2025 | İstanbul namaz ve ezan saatleri

İstanbul 3 Ekim Cuma tarihli namaz saatleri, ibadet etmek isteyen Müslümanlar tarafından araştırılıyor. İstanbul'da namazını eda etmek isteyen vatandaşlar, arama motorlarında namaz vakitlerini araştırıyor. Sabah namazı vakti, öğle namazı vakti, ikindi namazı vakti, akşam namazı vakti, yatsı namazı vakti güncel saatleriyle haberimizde derledik. İşte 3 Ekim Cuma namaz vakitleri...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ekim 2025 Cuma 07:20
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
İstanbul namaz vakitleri 3 Ekim 2025 | İstanbul namaz ve ezan saatleri

İstanbul namaz saatleri 3 EKİM 2025 | Akli dengesi yerindeki tüm erişkin Müslümanlara günde 5 kez farz kılınan ve İslamiyet'in şartlarından biri olan namaz, kulun Allah'a en yakın olduğu anlardan biri olarak kabul edilir. Abdest alınması ve kıblenin belirlenmesinin ardından, Güneş'in dünyaya konumuna göre belirlenen namaz saatleri, vatandaşlar tarafından sıklıkla araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte 3 Ekim Cuma İstanbul ezan saatleri, sabah, öğlen, ikindi, akşam, yatsı namaz vakitleri...

İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ | 3 Ekim 2025 namaz saatleri

İmsak vakti:👉 05.31

Güneşin doğuşu:👉 06.56

Öğle vakti:👉 12.58

İkindi vakti:👉 16.14

Akşam vakti:👉 18.51

Yatsı vakti:👉 20.10

👉3 Ekim Cuma illere göre namaz saatlerini öğrenmek için tıklayın...👈

Sabah namazı vakti 👇

Tan yerinin ağarması ile güneşin doğuşuna kadar olan zaman aralığıdır.

Sabah namazı kaç rekattır?

Sabah namazı 2 rekat sünnet ve 2 rekat farz olmak üzere 4 rekattır.

Öğle namazı vakti 👇

Gün ortasında başlar (Yani güneşin dik açıyla vurduğu an, zeval vakti) asr-ı evvel vaktinde sona erer (Bir şeyin gölgesinin kendi misli olduğu an, ikindi namazının başlangıç anı)

Öğle namazı kaç rekattır?

Öğle namazı 4 rekat sünnet, 4 rekat farz ve 2 rekat son sünnet olarak, toplam 10 rekattır.

İkindi namazı vakti 👇

Asr-ı evvel vaktinde başlar (Bir şeyin gölgesinin kendi misli olduğu an, ikindi namazının başlangıç anı), güneşin batışından hemen önce sona erer.

İkindi namazı kaç rekattır?

İkindi namazı 4'ü sünnet 4'ü farz olmak üzere toplam 8 rekattır.

Akşam namazı vakti 👇

Güneşin batması ile başlar ve güneşin batması sonrasında ufuktaki aydınlık kayboluncaya kadar devam eder.

Akşam namazı kaç rekattır?

Akşam namazı 3'ü farz 2'si sünnet toplam 5 rekattır.

Yatsı namazı vakti 👇

Yatsı namazının vakti, akşam namazının vakti çıktıktan sonra başlar ve imsak vaktine (Tan yerinin ağarmaya başlamasına) kadar devam eder.

Yatsı namazı kaç rekattır?

Yatsı namazı 4'ü sünnet, 4'ü farz, 2'si son sünnet ve 3'ü vitir namazı olmak üzere toplam 13 rekattır.

G.Saray'da pamuk eller cebe!
UEFA ülke puanları güncellendi!
DİĞER
Kerem Aktürkoğlu’ndan 9 yıl sonra bir ilk! Moussa Sow'u geride bıraktı
CANLI ANLATIM | İsrail esir aldığı aktivistleri Aşdod Limanı'na getirdi! Son gemi Marinette gemisi ile bağlantı kesildi!
Buruk'tan derbiye Liverpool planı!
Galatasaray'da Icardi tartışması! Taraftarlar...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Buruk açıkladı! Osimhen'in durumu... Buruk açıkladı! Osimhen'in durumu... 01:15
Buruk açıkladı! Osimhen'in durumu... Buruk açıkladı! Osimhen'in durumu... 01:14
🔴A SPOR CANLI | 🔴A SPOR CANLI | 00:33
Tedesco'dan Asensio sözleri! "Oynaması..." Tedesco'dan Asensio sözleri! "Oynaması..." 00:30
UEFA ülke puanları güncellendi! UEFA ülke puanları güncellendi! 00:30
F.Bahçe evinde kazandı! F.Bahçe evinde kazandı! 00:30
Daha Eski
Berke'den penaltılara geçit yok Berke'den penaltılara geçit yok 00:30
F.Bahçe'nin penaltısına ofsayt engeli! F.Bahçe'nin penaltısına ofsayt engeli! 00:30
Kadıköy'de penaltı kararı Kadıköy'de penaltı kararı 00:30
Kadıköy'de tribünler Filistin'i unutmadı! Kadıköy'de tribünler Filistin'i unutmadı! 00:29
Osimhen'den G.Saray'a kötü haber! Osimhen'den G.Saray'a kötü haber! 00:29
Derbinin oranları açıklandı! İşte favori takım Derbinin oranları açıklandı! İşte favori takım 00:29