Resmi Gazete'de bugün! 19 Eylül 2025 Resmi Gazete kararları

Resmi Gazete 19 Eylül 2025 tarihli 33021. sayısında yer alan kararlar kamuoyuna sunuldu. Günün ilk saatlerinde Resmi Gazete kararları, en çok araştırılan konular arasında yerini aldı. İşte Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanan kararların yer aldığı 19 Eylül 2025 Cuma tarihli Resmi Gazete kararları...

Resmi Gazete bugün 19 EYLÜL| Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yürürlüğe giren kararların, uygulanmadan önce kamuoyuna duyurulduğu mecra olan Resmi Gazete'nin 19 Eylül Cuma tarihli 33022. sayısı yayımlandı. Peki Resmi Gazete'de bugün neler var? İşte 19 Eylül Gazete kararları, atamalar, görevden almalar ve çeşitli ilanlar...

19 Eylül tarihli RESMİ GAZETE kararları için tıklayın👈

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– İl Afet ve Acil Durum Müdürlükleri Arama ve Kurtarma Personeli Kıyafet Yönetmeliği

–– Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Besleme Kanunu Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Türkiye Adalet Akademisi Yayın Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Orman Yangınlarıyla Mücadelede Görev Yapan Gönüllüler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER

–– Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 583)

–– İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2025/8)

–– İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2025/9)

–– Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 18/09/2025 Tarihli ve 2025/ÖİB-K-11, 12 ve 13 Sayılı Kararları

YARGI BÖLÜMÜ

YARGITAY KARARLARI

–– Yargıtay 4 ve 6. Hukuk Dairelerine Ait Kararlar

👉19 EYLÜL 2025 RESMİ GAZETE PDF İNDİR 👈

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

b - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

