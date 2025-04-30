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Haberler Haberler Ege Denizi'nde deprem mi oldu? Muğla deprem son dakika | AFAD şiddetini duyurdu

Ege Denizi'nde deprem mi oldu? Muğla deprem son dakika | AFAD şiddetini duyurdu

Muğla'da sabah saatlerinde bir deprem meydana geldi. AFAD, Ege Denizi merkezli depremin şiddetini 4,4 olarak duyurdu. Bir süredir ülke genelinde devam eden deprem furyasıyla birlikte vatandaşlar korku dolu anlar yaşarken Muğla'da meydana gelen sarsıntının ardından henüz olumsuz bir ihbar alınmadı. İşte detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 30 Nisan 2025 Çarşamba 09:03
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Ege Denizi'nde deprem mi oldu? Muğla deprem son dakika | AFAD şiddetini duyurdu

EGE DENİZİ'NDE DEPREM Mİ OLDU? | AFAD, Ege Denizi'nde sabah saatlerinde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Ege Denizi'nde kaydedilen depremin merkez üssü Muğla'nın Datça ilçesi olarak belirlendi. AFAD'ın son dakika açıklamaları ile depremin şiddeti ve detaylarını sizler için derledik.

MUĞLA'DA 4,4 ŞİDDETİNDE DEPREM

AFAD'ın aktardığı bilgiye göre, deprem Ege Denizi'nde, saat 08.36'da meydana geldi. Merkezüssü Muğla/Datça olan sarsıntının şiddeti 4,4 olarak ölçüldü. Yerin 14,57 km derinliğinde meydana gelen depremin ardından henüz olumsuz bir ihbar yapılmadı.

Muğla'da bugün saat 06.39 sıralarında 3,7 şiddetinde bir deprem daha kaydedilmişti.

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