Ege Denizi'nde deprem mi oldu? Muğla deprem son dakika | AFAD şiddetini duyurdu

EGE DENİZİ'NDE DEPREM Mİ OLDU? | AFAD, Ege Denizi'nde sabah saatlerinde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Ege Denizi'nde kaydedilen depremin merkez üssü Muğla'nın Datça ilçesi olarak belirlendi. AFAD'ın son dakika açıklamaları ile depremin şiddeti ve detaylarını sizler için derledik.

MUĞLA'DA 4,4 ŞİDDETİNDE DEPREM

AFAD'ın aktardığı bilgiye göre, deprem Ege Denizi'nde, saat 08.36'da meydana geldi. Merkezüssü Muğla/Datça olan sarsıntının şiddeti 4,4 olarak ölçüldü. Yerin 14,57 km derinliğinde meydana gelen depremin ardından henüz olumsuz bir ihbar yapılmadı.

Muğla'da bugün saat 06.39 sıralarında 3,7 şiddetinde bir deprem daha kaydedilmişti.