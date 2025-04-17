CANLI SKOR ANASAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Haberler SED YARDIMI NİSAN 2025 | SED yardımı ödemeleri hesaba yattı mı, ne zaman yatacak?

SED YARDIMI NİSAN 2025 | SED yardımı ödemeleri hesaba yattı mı, ne zaman yatacak?

Her ay düzenli olarak hesaplara yatan SED yardımı için Nisan ayı ödemelerine dair araştırmalar hız kazandı. SED yardımı maddi durumu elverişsiz ve ihtiyaç sahibi ailelere yapılıyor. 2025 yılı için ödemeler zamlı olarak yapılıyor. Peki, Nisan ayı SED yardımı ödemeleri hesaba yattı mı, ne zaman yatacak? Güncel bilgileri sizler için derledik.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 17 Nisan 2025 Perşembe 22:25
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
SED YARDIMI NİSAN 2025 | SED yardımı ödemeleri hesaba yattı mı, ne zaman yatacak?

E-DEVLET SED ÖDEMESİ SORGULAMA 2025 | SED yardımı her ay belirli tarihlerde hesaplara geçiyor. Nisan ayı Sosyal ve Ekonomik Destek ödemeleriyle ilgili bekleyiş sürerken araştırmalar da hız kazandı. SED yardımı ödemeleri hesaba yattı mı, ne zaman yatacak? Detaylar haberimizde...

SED YARDIMI ZAMLANDI MI 2025?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından, 18 yaşını dolduran ihtiyaç sahibi olan ve eğitimi devam eden gençlere ekonomik destek sağlamak için verilen Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) yardımları, 2025 yılında zamlı olarak ödeniyor.

NİSAN AYI SED ÖDEMESİ NE ZAMAN YAPILACAK?

SED ödemelerinin tarihine ilişkin açıklama gelmedi. Konuyla ilgili resmi açıklama yapıldığında haberimiz güncellenecektir. Öte yandan ödemeler genellikle ay ortasında yatırılıyor.

e-DEVLET SED YARDIMI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

SED YARDIMINA NASIL BAŞVURULUR?

SED yardımına, İl Müdürlüğü veya Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüklerine şahsen, dilekçeyle ve e-Devlet üzerinden elektronik ortamda başvuru yapılabilir.

📍Dilekçe

📍T.C. Kimlik Numarası beyanı,

📍Gerektiğinde alınacak sağlık raporu, öğrenci belgesi

📍İş-kur ve meslek kurslarına başvurduğuna dair belgeler istenilir. Meslek başka bilgi ve belgeleri elde edebilmek amacıyla başka araştırmalarda da bulunabilir.

e-DEVLET ÜZERİNDEN SED YARDIM BAŞVURUSU YAPMAK İÇİN TIKLAYIN

SED YARDIMINA KİMLER BAŞVURABİLİR?

Sosyal ve Ekonomik Destek hizmetinden yararlanabilmek için koşullar;

📌Haklarında bakım tedbiri kararı verilerek sosyal hizmet kuruluşlarında bakılan ve desteklendikleri takdirde ailesi veya yakınları yanına verilebilecek çocuklar.

📌Ekonomik yoksunluk nedeniyle, desteklenmedikleri takdirde korunmaya muhtaç duruma düşecek olanlardan haklarında bakım tedbiri kararı alınmaksızın sosyal ve ekonomik destek hizmetinden yararlandırılarak ailesi veya yakınları tarafından bakılabilecek çocuklar.

📌Bakım tedbir kararlı iken yaş sınırlarını tamamlamaları nedeniyle, sosyal hizmet kuruluşlarından veya koruyucu aile yanından ayrılanlardan iş ve meslek edinme kursuna veya eğitimlerine devam eden veya bir iş ve meslek sahibi olamayıp desteklenmedikleri takdirde muhtaç duruma düşecek olan gençler.

📌Olağanüstü bir felaket, tabii afet, hastalık veya kaza geçirerek belirli bir süre kendisinin ve geçindirmekle yükümlü bulunduğu aile fertlerinin temel ihtiyaçlarını karşılayamayacak durumda olanlar ile hayati tehlike arz eden ve ameliyat gerektiren durumlarla karşılaşan veya vefat eden kişilerin çocukları.

📌Talepler, Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmetleri Hakkında Yönetmelik kapsamında değerlendirilmekte ve inceleme sonucu uygun görülenler desteklenmektedir.

G.Saray'ın gözdesine sürpriz talip!
G.Saray'ın kalecisi R.Madrid'den!
DİĞER
Beşiktaş yeniden masada! Serdal Adalı transfer için tüm şartları zorlayacak…
CHP'nin her iki kurultayına ve İstanbul Kongresine "mutlak butlan" dendi! TAKVİM duruşma tutanağına ulaştı: Mahkeme YSK'dan belge istedi
Müller imzayı atıyor! F.Bahçe...
Adalı'dan Semih Kılıçsoy itirafı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Terim'li Shabab'ın serisi son buldu! Terim'li Shabab'ın serisi son buldu! 21:43
Vakıfbank final serisinde 1-0 öne geçti! Vakıfbank final serisinde 1-0 öne geçti! 21:32
G.Saray'ın kalecisi R.Madrid'den! G.Saray'ın kalecisi R.Madrid'den! 20:11
Başkan Erdoğan, Ali Koç'u kabul etti Başkan Erdoğan, Ali Koç'u kabul etti 19:13
F.Bahçe'den açıklama! "3 yıl daha uzatıldı" F.Bahçe'den açıklama! "3 yıl daha uzatıldı" 19:13
G.Saray üçüncülüğü riske attı! G.Saray üçüncülüğü riske attı! 19:07
Daha Eski
Fırtına'da Adana mesaisi sürüyor Fırtına'da Adana mesaisi sürüyor 19:02
G.Saray'da hazırlıklar tamam! G.Saray'da hazırlıklar tamam! 18:58
Pro Lig'den Fatih Terim paylaşımı! Pro Lig'den Fatih Terim paylaşımı! 18:27
Adalı'dan Semih Kılıçsoy itirafı! Adalı'dan Semih Kılıçsoy itirafı! 18:21
Adalı'dan transfer açıklaması! Adalı'dan transfer açıklaması! 17:55
Bursaspor'un kupa töreni tarihi netleşti Bursaspor'un kupa töreni tarihi netleşti 17:00